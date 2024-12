Bianca Guaccero fa sul serio e presenta Giovanni Pernice alla figlia

Fonte: IPA Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Un amore nato ballando, a Ballando, e che si fa sempre più forte anche fuori dalla pista. Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono ormai una coppia a tutti gli effetti e la conduttrice l’ha già presentato alla persona più importante della sua vita, la piccola Alice, nata dal precedente matrimonio che tanto la fece soffrire.

Giovanni Pernice ha conosciuto la figlia di Bianca Guaccero

Ospite della trasmissione condotta da Monica Setta, Donne al Bivio, Bianca Guaccero ha svelato i progressi della sua storia d’amore con Giovanni Pernice, il ballerino professionista suo partner nella sfida di Ballando con le Stelle. La vincitrice della competizione danzereccia ha raccontato di aver già fatto conoscere il nuovo fidanzato ad Alice, la figlia nata nel 2014, oggi 10 anni, dal matrimonio con il regista Dario Acocella.

Tra Giovanni e la piccola Alice c’è stato feeling fin dal subito e oggi i due sono affiatatissimi, “un’associazione a delinquere” li ha definiti scherzosamente la mamma. Al primo incontro, Alice, giovane ma con un bel caratterino, ha esortato il ballerino: “Mi raccomando, Giovanni, fai diventare mia madre più competitiva”. La bimba si è molto appassionata alla gara televisiva. “Mi diceva che Giovanni volesse il meglio da me, che volesse tirare fuori il meglio”, ha raccontato Bianca.

La nascita di un amore a Ballando con le stelle

Anche tra Bianca e Giovanni la scintilla è scattata fin dal primo sguardo: “Quando l’ho visto per la prima volta mi ha colpita, mi sono sentita a casa”, ha confidato a Monica Setta la conduttrice di Detto Fatto. “Non era un volto storico del programma, quindi mi ha presa alla sprovvista. Tra noi è nata una sfida, gli dicevo che non sarebbe riuscito a conquistarmi, poi alla fine ci è riuscito”. Un amore nato come un gioco: “Durante la prima lezione è scattata una sfida tra di noi”.

Pernice ha dovuto sudare per abbattere i timori che Bianca aveva accumulato dalla precedente relazione. All’inizio la vicinanza richiesta dai passi a due “mi ha fatta sentire in imbarazzo. Io venivo da un vissuto che mi aveva fatto alzare diversi muri, Giovanni ha avuto tanta costanza con me e questo mi ha colpita”. E oggi l’affetto è abbondante, così come la stima. Del ballerino, Guaccero afferma: “Ha mille talenti, è una persona che vuole vedermi felice e vuole solo il meglio per me”.

Un’unione già immortalata per sempre sulla pelle. Per festeggiare la nascita del loro amore e la vittoria a Ballando con le Stelle, Bianca e Giovanni hanno scelto di fare un tatuaggio in comune, proprio la data del 21/12/2024, che li ha visti trionfare nella trasmissione condotta da Milly Carlucci. “E come potremmo mai dimenticare quella data”, ha chiesto la conduttrice ai propri follower su Instagram, con tanto di foto che vede la coppietta scambiarsi un tenero bacio, stavolta al di fuori degli studi televisivi.

Per Bianca Guaccero, che sarà alla conduzione del prossimo PrimaFestival, si prospetta un nuovo anno ricco di gioia e soddisfazioni. Le stesse che augura ai propri follower: “Vi auguro di riuscire ad andare sempre oltre le cose spiacevoli della vita e le invidie di chi cerca di sovrastarvi o screditarvi. Sorridete e sognate… contro tutto… fatelo il più possibile. Fatelo Intensamente. Non perdete mai di vista la meta”.