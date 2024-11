Bianca Guaccero conferma la relazione con Giovanni Pernice, suo maestro a Ballando con le Stelle

Fonte: IPA Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Dopo settimane di voci rispetto alla sua situazione sentimentale, ora Bianca Guaccero non si nasconde più. La conduttrice, che appare sempre più vicina a Giovanni Pernice, suo ballerino all’interno di Ballando con le Stelle, appare più felice che mai.

Le affettuose attenzioni che Pernice le ha regalato tra un passo di danza e l’altro hanno colto nel segno e, ora, Bianca è pronta a confermare la loro relazione che sembra andare a gonfie vele.

Bianca Guaccero conferma l’amore con Giovanni Pernice

Negli ultimi tempi Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono stati sulla bocca di tutti, e non solo per via della loro relazione professionale all’interno di Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci.

Conduttrice lei, ballerino professionista lui, la coppia ha fatto sognare il pubblico anche grazie alla complicità dimostrata all’interno del talent che, in molti, hanno interpretato come un affiatamento non solo professionale.

Sguardi profondi e gesti naturali che evidenziano un’intesa evidente e genuina hanno alimentato le voci di una presunta relazione concretizzate anche da un bacio rubato lontano dalle telecamere durante una gita nella terra natia della conduttrice, che ha enfatizzato l’interesse dei fan verso la coppia.

Ora, Bianca Guaccero sembra pronta a urlare al mondo la sua felicità. Durante un’intervista con Monica Setta per Storie di donne al bivio week end, puntata programmata per il 21 dicembre, la conduttrice si è infatti aperta raccontando le sue sensazioni in merito alla conoscenza con Pernice.

Bianca è infatti reduce da anni complicati, che l’hanno resa più diffidente riguardo alle questioni di cuore. Una sensazione che, grazie al bel ballerino, pare essere ormai lontana: “Avevo messo una specie di pietra sul cuore, avevo difficoltà a credere anche all’amore. Quando ho incontrato Giovanni mi sono sentita subito a casa. Sono stata con lui a Londra e l’ho portato ventiquattro ore a Bitonto dai miei. Ma mi sono ripromessa di fargli conoscere la mia regione appena ci sarà tempo”.

Bianca Guaccero, nuovo amore con Giovanni Pernice

Dopo la fine del suo matrimonio, Bianca non ha mai fatto mistero della sua difficoltà nell’aprirsi sentimentalmente. Single da 8 anni, la presentatrice ha lavorato tanto su se stessa e, ora, sembra che Giovanni Pernice sia stato in grado di ammorbidire quella scorza che per tanto tempo ha abbracciato la sua nuova compagna.

I due ora appaiono più felici e sorridenti che mai, e Bianca è pronta ad accogliere il ballerino nella sua vita. durante l’intervista ha infatti raccontato che Giovanni ha già conosciuto sua figlia Alice, che pare molto contenta del percorso fatto a Ballando con le Stelle.

Il sogno, adesso, è di godersi al massimo la felicità ritrovata in ogni campo della sua vita. “Caro Giovanni, ti prometto di lasciare fuori tutte le mie paure, i dubbi e le chiusure. Il regalo simbolico che metto sotto l’albero di Natale è quello di credere nelle nostre possibilità“.

Un regalo più che legittimo che, sicuramente, Giovanni saprà apprezzare godendosi il nuovo amore con la sua Bianca.