Bianca Guaccero e Giovanni Pernice non si nascondono più: il bacio che conferma l’amore

Fonte: IPA Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono i due personaggi che formano la coppia rivelazione di Ballando con le stelle. Dopo settimane di speculazioni e smentite, finalmente le voci su una loro relazione sembrano trovare conferma grazie a un bacio rubato lontano dagli studi televisivi, immortalato dai paparazzi del settimanale Chi.

Il legame tra Bianca e Giovanni appare ormai evidente, in particolare dopo che i due sono stati visti insieme in momenti di affetto e complicità fuori dal set. Non si nascondono più, e il loro amore, ormai alla luce del sole, fa sognare il pubblico.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: il primo bacio in pubblico

Bianca Guaccero, amata attrice e conduttrice, e Giovanni Pernice, uno dei ballerini professionisti più acclamati di Ballando con le stelle, hanno provato per un po’ a mantenere la loro frequentazione lontana dagli sguardi curiosi.

Ma quando il cuore chiama, è difficile ignorarlo. I due sono stati visti mentre, fuori dalla casa di Bianca, si scambiavano un tenero bacio, documentato dalle fotografie esclusive di Chi. Il bacio, dolce e sentito, non ha lasciato dubbi sul loro legame speciale.

L’intensità tra Bianca e Giovanni si è sviluppata gradualmente nel corso delle puntate del programma di Milly Carlucci, dove la coppia ha dimostrato una sintonia unica sul palco.

Durante una delle esibizioni, i due si erano già scambiati un bacio, integrato nella coreografia, che aveva lasciato il pubblico con il fiato sospeso. Tuttavia, fino a quel momento, si era trattato di una “parte dello spettacolo”. Ora, però, il bacio privato scambiato lontano dalle telecamere racconta un’altra storia: quella di un amore che cresce, libero e spontaneo.

La complicità e il legame speciale: insieme in Puglia e le presentazioni in famiglia

La relazione tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sembra aver fatto un passo importante. Non solo si sono mostrati insieme in pubblico, ma hanno anche condiviso momenti intimi e significativi come un recente viaggio in Puglia, terra d’origine della conduttrice.

Un gesto simbolico, che per molti è una vera e propria dichiarazione d’intenti: portare Giovanni nel proprio mondo, presentarlo alla famiglia e agli amici di sempre. Il ballerino, infatti, ha avuto modo di conoscere la famiglia Guaccero e gli affetti più cari di Bianca, un segno di un sentimento che va oltre la semplice attrazione.

Nelle foto del settimanale, la complicità tra i due è palpabile: sguardi profondi e gesti affettuosi che rivelano l’intesa naturale che hanno sviluppato. Giovanni, si lascia prendere il viso dalle mani di Bianca, che lo accarezza con dolcezza, quasi a volerlo proteggere.

Bianca: “Sono single da 8 anni”

In un’intervista di qualche settimana fa, Bianca Guaccero aveva parlato della sua vita sentimentale con sincerità: “Sono single da 8 anni. Sono stata innamorata ora non lo sono più e spero di innamorarmi, mi sento pronta per ricominciare senza ombre”.

Dopo la fine del matrimonio, l’attrice e conduttrice ha lavorato molto su se stessa, dedicando tempo alla propria crescita personale. Ora, però, sembra che quel periodo di attesa sia finalmente giunto al termine. Giovanni Pernice è apparso nella sua vita come un compagno perfetto, capace di farle ritrovare la voglia di amare e di lasciarsi andare.