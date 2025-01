Fonte: IPA Bianca Guaccero

Il 15 gennaio 2025 Bianca Guaccero compie i suoi 44 anni e questo suo giorno speciale arriva in un periodo davvero felice della sua vita, visto che ha concluso la sua esperienza a Ballando con le stelle con una vittoria e, in seguito, non sono mancate le proposte lavorative. La presentatrice, infatti, ha cominciato una nuova avventura professionale in coppia con Nek al timone di Dalla strada al palco e presto sarà protagonista del Prima Festival, visto che è stata scelta da Carlo Conti per il ruolo di conduttrice dello show che precede il Festival di Sanremo.

Ma anche a livello sentimentale Bianca Guaccero ha cominciato il 2025 nel migliore dei modi, in coppia con Giovanni Pernice, suo coach a Ballando con le stelle. Proprio dal ballerino la conduttrice televisiva avrebbe voluto ricevere il regalo più gradito per il suo compleanno.

Bianca Guaccero, il regalo desiderato

Bianca Guaccero ha dimostrato tutta la sua bravura nell’ultima edizione di Ballando con le stelle, ma anche nella prima puntata di Dalla Strada al Palco ha fatto vedere le sue doti artistiche, cimentandosi anche nel ballo e nel canto. Ospite della puntata del 14 gennaio 2024 di La Volta Buona, la presentatrice ha rivelato, con una certa ironia, che il giorno seguente sarebbe stato veramente importante per lei: “Domani è il mio venticinquesimo compleanno”.

A richiesta diretta di Caterina Balivo, Bianca Guaccero ha svelato il regalo che avrebbe desiderato ricevere più di tutti per il suo giorno speciale: la presenza a fianco a lei di Giovanni Pernice: “Sarebbe bellissimo che lui fosse qui con me, quello sarebbe il regalo più bello, però sta lavorando”. Il ballerino, però, si trova a Londra per lavoro e la presentatrice ha rivelato che presto lo raggiungerà di nuovo: “Vado io”. I due hanno anche in progetto di vivere insieme a Roma.

Bianca Guaccero si racconta

Bianca Guaccero ha raccontato i suoi successi dell’ultimo periodo a La Volta Buona. La conduttrice televisiva ha svelato le prime parole dette a Giovanni Pernice dopo aver ricevuto la coppa: “Ho guardato Giovanni e ho detto ‘Ma è successo davvero che abbiamo vinto noi?'”. Il trofeo adesso si trova a casa sua: “In salotto l’ho messa… Non ho mai partecipato a una gara così accesa ed era la prima volta che vincevo qualcosa”.

Ma Bianca Guaccero ha anche raccontato il ruolo che sua figlia Alice ha avuto in questo trionfo: “Mia figlia era ovviamente felicissima, è stata bravissima perché era un momento in cui, essendo Ballando un programma immersivo, avevo avvertito Alice che sarei stata di meno con lei e a casa, devo dire che il più grande lavoro, non voglio esagerare, ma l’ha fatto proprio lei rendendomi serena, è stata veramente matura in questo, è stata grandiosa. Io però l’ho coinvolta, lei è stata coinvolta anche da Giovanni nel coaching del programma, mi ha molto stimolata, dicendo ‘Tu devi essere più competitiva, tu devi lottare di più, tu ci devi credere di più'”.

Anche la prima puntata di Dalla Strada al Palco è stato un successo di pubblico e la presentatrice ha svelato tutta la sua felicità a riguardo, dando qualche anticipazione sul prossimo episodio: “Ringrazio e sono felice, sono veramente soddisfatta di questo risultato. Insieme a Filippo siamo felicissimi… Ma dobbiamo lavorare ancora, dobbiamo fare sempre meglio. Le storie che andiamo a raccontare venerdì sono davvero emozionanti… Storie di rivincita”.