Fonte: IPA Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Bianca Guaccero sta vivendo un momento di grande gioia sia a livello lavorativo che sentimentale. La conduttrice televisiva, infatti, ha vinto l’ultima edizione di Ballando con le stelle insieme a Giovanni Pernice, di cui si è anche innamorata. La coppia, dopo la fine del dancing show, sembra del tutto inseparabile e la presentatrice non perde occasione per raccontare la gioia e l’amore che prova in questo suo periodo importante.

Bianca Guaccero, l’amore con Giovanni Pernice

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno conquistato il pubblico di Ballando con le stelle grazie alla loro ineguagliabile bravura e alla capacità di trasmettere delle emozioni a coloro che li stavano guardavano. I telespettatori hanno premiato le capacità della coppia con la vittoria, ma questo non è l’unico premio che Bianca Guaccero ha ottenuto dalla sua partecipazione al dancing show.

Come raccontato in una recente intervista a Oggi, la conduttrice televisiva ha trovato nel reality show il vero amore con il suo maestro di ballo Giovanni Pernice, per cui ha subito sentito le farfalle nello stomaco: “Se al primo bacio sento le farfalle nello stomaco, è lui, è l’uomo giusto. Con Giovanni è andata così”.

Bianca Guaccero ha raccontato il loro primo bacio e i suoi dubbi iniziali: “Il primo bacio è arrivato alle prove. Giovanni dice che quando mi ha vista ha pensato ‘Bingo’. Io ci ho messo un po’ di più. I primi giorni mi sembrava bello ma troppo perfetto”.

La presentatrice è così sicura della sua nuova relazione amorosa da aver deciso di presentare il ballerino anche a sua figlia Alice. La fine del matrimonio con il padre della bambina l’aveva colpita duramente a livello emotivo: “Chiudere una relazione importante è doloroso e se ci sono di mezzo i figli, è straziante. Io avevo già superato quella fase e in questi anni avevo costruito un mio equilibrio… Credevo che il mio destino fosse di stare da sola. Ero rassegnata ma non triste” e, in Giovanni Pernice, Bianca Guaccero ha trovato un porto sicuro e nuovo equilibrio: “Mi ha conquistato sentire, per la prima volta, che avevo qualcuno accanto che mi accetta così come sono e mi aiuta a vincere le difficoltà. A volte Giovanni mi dice: ‘Fermati, sono io l’uomo, conduco io il ballo’. Ecco, non ballo più sola. Non sapevo com’è avere un compagno che condivide: ‘Se è faticoso, lo facciamo insieme'”.

La conduttrice e il ballerino sono tanto innamorati da decidere di vivere nella stessa città: “Lui ha un impegno di lavoro a Londra, dove vive da anni, e poi si trasferirà a Roma, dove io abito con mia figlia”.

Bianca Guaccero, le speranze lavorative

Ma il momento d’oro di Bianca Guaccero non riguarda solo la sfera sentimentale ma anche quella lavorativa perché la conduttrice televisiva sarà presto al timone di Dalla strada al palco con Nek e, in seguito, condurrà il Prima Festival.

La presentatrice spera di ottenere un impegno professionale continuativo in tv: “Vorrei essere coltivata dalla mia azienda in questo percorso legato all’intrattenimento. Ho bisogno di studiare, crescere, lavorare con continuità. Non un lavoro a spot ma con continuità”.