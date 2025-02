I Sansoni al Primafestival 2025. I due fratelli scrivono a Carlo Conti

Fonte: IPA Carlo Conti

Sanremo si avvicina e con lui quella macchina da guerra del PrimaFestival 2025, la striscia quotidiana che prepara il pubblico alle puntate della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Dall’8 al 15 febbraio, subito dopo il Tg1 delle 20, Rai 1 bombarderà gli spettatori con aggiornamenti, interviste e siparietti.

A tenere le redini di questa corsa a ostacoli saranno Bianca Guaccero e Gabriele Corsi, supportati da Mariasole Pollio. Ma attenzione, perché nel cast si infilano due che di leggerezza e sarcasmo ne sanno qualcosa.

Se il Festival è il regno del glamour e della retorica, il PrimaFestival 2025 si preannuncia nel suo lato più dissacrante. Con l’arrivo dei Sansoni, lo show acquista una marcia in più, promettendo di strappare risate e sollevare qualche sopracciglio. Una ventata di satira senza filtri, pronta a scaldare il pubblico prima dell’evento dell’anno.

I Sansoni sbarcano al PrimaFestival 2025

Federico e Fabrizio Sansone, alias I Sansoni, sono pronti a sconvolgere gli equilibri della maratona sanremese. Fratelli nella vita e nella comicità (come Le Coliche), hanno costruito un impero digitale a colpi di satira e video virali, collezionando oltre quattrocento milioni di visualizzazioni e calcando i palchi dei teatri italiani con due tour di successo. La loro ironia tagliente ha fatto centro, trasformandoli in riferimento per chi ama ridere senza spegnere il cervello.

Chi sono i Sansoni?

Palermitani doc, i due fratelli hanno iniziato la loro scalata dal basso, lanciandosi nel mondo dei video online con contenuti che sanno graffiare e far pensare. Hanno costruito un linguaggio fresco, diretto, capace di far discutere e di attirare l’attenzione di un pubblico trasversale. La loro comicità li ha portati oltre i confini digitali, facendoli approdare in televisione e persino al cinema.

Lettere (ironiche) a Carlo Conti

Il contributo dei Sansoni al PrimaFestival sarà una rubrica fuori dagli schemi: ogni sera recapiteranno una lettera indirizzata a Carlo Conti, mettendo alla berlina il Festival con il loro stile inconfondibile. Nel video di presentazione il tono è già chiaro:

“Ciao Carlo Conti, Carlo, Carlo Conti, ma tu sei ancora sicuro che ci vuoi a Sanremo? Ma sicuro? Il PrimaFestival è importante, non è che noi possiamo venire a scriverti ogni sera un’email. A te che sei conduttore, conduttore, conduttore e direttore artistico, artista dico, sei sicuro? Chiedo per un amico, ma soprattutto. Si dice Festival o Festivàl? Chiedo per nostra nonna. Certo quella signora lo deve sapere. L’importante quindi non è che può stare col cruccio.”

Un’ironia spietata che farà da contrappunto alla solennità della kermesse musicale più chiacchierata d’Italia.

Il DopoFestival, l’after di Sanremo

Per un PrimaFestival c’è il suo contrario, perché Sanremo sembra non finire mai. Il Dopofestival del Festival di Sanremo 2025 sarà condotto da Alessandro Cattelan, affiancato da Selvaggia Lucarelli come opinionista fissa. Nel salotto del Dopofestival parteciperanno anche la giornalista di moda Anna Dello Russo e la band Street Clerks, che accompagnerà le serate con la loro musica.