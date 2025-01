Carlo Conti ieri e oggi, come è cambiato negli anni

Fonte: IPA Carlo Conti

Se c’è un presentatore che mette davvero tutti d’accordo in fatto di bravura, simpatia e stile impeccabile, questo è senz’altro Carlo Conti. Volto storico della televisione italiana, Conti ha guidato numerosi programmi di successo in onda sulla Rai e oggi è uno dei presentatori più stimati e ricercati del palinsesto televisivo. Quest’anno sarà anche al timone del 75° Festival di Sanremo, ma come sono cambiati il suo aspetto e i suoi look negli anni?

Carlo Conti ieri: capelli più lunghi e stile informale

Gi esordi di Carlo Conti risalgono agli anni Ottanta nel mondo della radio, con la conduzione di Lady Radio e Radio Notte, dove inizia a collaborare con l’amico storico Giorgio Panariello mentre, nel 1981, conosce Leonardo Pieraccioni con cui, dal 1986, inaugura una felice tradizione di trasmissioni comiche: a questo punto i tre si uniscono nel celebre trio comico Fratelli d’Italia con cui faranno furore nei teatri.

Nel 1996 Carlo Conti è il conduttore di una delle trasmissioni più seguite di quegli anni, ovvero Su le Mani dove è affiancato proprio da Panariello e da Dong Mei. Qui il suo stile inizia a delinearsi, con una scelta molto casual, perfetta per quegli anni: in questa fase Carlo è ancora molto giovane e porta i capelli un po’ più lunghi e ricci, mentre i suoi completi sono più informali, tanto che spesso veste di grigio.

L’anno successivo, nel 1997, Carlo Conti approda al pre-serale di Rai1 Luna Park dove divide la trasmissione con i colleghi Fabrizio Frizzi, Pippo Baudo e molti altri: il suo aspetto è ancora quello degli anni novanta, con completi chiari, spesso dal taglio abbondante, e camicie azzurre alle quali aggiunge la cravatta stampata per sdrammatizzare il look. La celebre abbronzatura del conduttore, suo marchio di fabbrica, inizia a fare capolino.

I primi cambiamenti: il passaggio ai completi eleganti

Tra gli anni ’90 e 2000 Carlo Conti è il conduttore di numerose trasmissioni di successo, come In bocca al Lupo!, noto gioco a premi che va in onda su Rai 1 nella fascia preserale dal 21 settembre 1998 al 21 ottobre 2000. Il programma, diretto da Jocelyn, è stato ideato dallo stesso Carlo Conti che ne diventa anche il conduttore nelle prime due edizioni, lasciando poi il timone al collega Amadeus nella terza ed ultima edizione.

Qui il suo look inizia ad essere più sobrio e ricercato: Carlo inizia ad optare per completi dal taglio basic, ai quali abbina la classica camicia bianca senza cravatta, lasciando così la mise molto casual, perfetta per dare un’immagine rassicurante al pubblico da casa. Elegante sì, ma senza strafare per sembrare proprio “il ragazzo della porta accanto” e fare compagnia agli italiani, entrando ogni giorno nelle loro case con la sua proverbiale simpatia.

Sempre in quel periodo iniziano anche le prime apparizioni su red carpet ufficiali come quello dei Telegatti, i premi della tv, ai quali Carlo Conti partecipa diverse volte vincendone tre: il primo nel 1993 per la migliore trasmissione per ragazzi con Big!; il secondo proprio per In bocca al Lupo! ottenuto nel 1999 e l’ultimo consegnatogli nel 2023 per i 40 anni di carriera.

Oggi: il conduttore dal look impeccabile

Oggi lo stile di Carlo Conti è diventato quello che tutti conosciamo meglio: il conduttore ormai opta spesso per completi dal taglio sartoriale, in colori scuri e sobri come il nero e il blu notte, accesi dalla classica camicia bianca. A completare il look c’è sempre un accessorio come la cravatta o il papillon, mentre sopra la camicia Carlo ama indossare panciotti e gilet in pendant con i completi, spesso caratterizzati da revers lucidi che regalano un tocco di eleganza in più all’intera mise.

Oltre il look, anche l’aspetto di Carlo è cambiato: oggi il conduttore, che ha quasi 64 anni, appare meno magro rispetto a quando era giovane, com’è normale che sia, e i capelli hanno detto addio ai ricci sbarazzini per lasciare il posto ad un taglio più sobrio e maturo, mentre la montatura degli occhiali è rimasta super classica e quasi invariata negli anni.

L’aspetto di Carlo Conti non è cambiato moltissimo nel corso del tempo e il conduttore ha sempre mantenuto fede alla sua cifra stilistica con i suoi look sobri, semplici ma eleganti, accompagnati dal suo immancabile sorriso.