Stasera tutto è possibile non va in onda, perché si ferma Stefano De Martino

Stefano De Martino si ferma per la settimana del Festival: "Stasera tutto è possibile" (così come "Affari Tuoi") non va in onda

Fonte: IPA Stefano De Martino

Oggi inizia il Festival di Sanremo 2025: tutto è pronto per la settantacinquesima edizione, e c’è grande attesa per la primissima serata. Dopo cinque anni di Amadeus, torna Carlo Conti all’Ariston, con al suo fianco due co-conduttori d’eccezione: Antonella Clerici e Gerry Scotti. Naturalmente la presenza di Sanremo nel palinsesto televisivo si traduce con alcuni cambiamenti: stasera 11 febbraio non va in onda Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino.

Stefano De Martino, perché non va in onda Stasera tutto è possibile

Il 28 gennaio 2025 Stefano De Martino è tornato in onda su Rai2 con l’undicesima edizione di Stasera tutto è possibile. Il comedy show è tra i più amati, e il successo di De Martino ad Affari Tuoi ha avuto un impatto positivo sulle nuove puntate. Oggi 11 febbraio, tuttavia, la terza puntata di Step non va in onda: al suo posto su Rai2 c’è il thriller Amore e morte a Venezia. La Rai aveva confermato già la scorsa settimana la volontà di rimandare il nuovo appuntamento con De Martino al 18 febbraio (non avrebbe senso farsi concorrenza da soli).

Il palinsesto della settimana di Sanremo ha subito qualche modifica: è stato confermato l’appuntamento di Chi l’ha visto? del 12 febbraio, mentre Mediaset manda in onda il Grande Fratello contro Sanremo (ma non C’è posta per te di Maria De Filippi). Dalla prossima settimana, il palinsesto riprenderà la normale programmazione, e quindi tornerà anche Stefano De Martino con le nuove puntate di Stasera tutto è possibile.

Si ferma anche Affari Tuoi

Dopo il Tg1 delle 20 ci attende il PrimaFestival, condotto da Gabriele Corsi, Bianca Guaccero e Mariasole Pollio: interviste, curiosità e, con un pizzico di fortuna, incursioni che faranno da “antipasto” a quella che è la kermesse. Ciò significa che è segnato il destino di Affari Tuoi: dalle 20.30 alle 20.40 va in onda il PrimaFestival che poi dà la linea al Festival di Sanremo. Gli orari non saranno quelli di Amadeus, come confermato più volte da Carlo Conti, sia a Domenica In quanto in conferenza stampa nella giornata del 10 febbraio. Una volta terminata la serata, si dà spazio al DopoFestival con Alessandro Cattelan, Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo.

Stefano De Martino verso Sanremo?

“L’appuntamento con la conduzione di Sanremo 2027, che a viale Mazzini danno per certo”. Secondo Oggi, potrebbe essere Stefano De Martino a prendere il posto di Carlo Conti, confermato per un bis per l’edizione 2025 e 2026 del Festival. In effetti il successo del conduttore è stato a dir poco stratosferico: il vuoto lasciato da Amadeus non poteva essere sottovalutato. Ma De Martino è comunque riuscito in un’impresa affatto facile, ovvero prendere il suo posto in punta di piedi, per poi sciogliersi, puntata dopo puntata, e rendere Affari Tuoi… più “suo” in qualche modo. Ed è perfettamente normale, dunque, che la Rai voglia puntare molto di più su di lui, ma non è un po’ troppo presto per pensare a un evento come Sanremo? Qualcuno si aspettava la sua presenza al Festival del 2025, ma lui ha ammesso che lo vedrà da Torre del Greco: un po’ di riposo dopo mesi intensi.