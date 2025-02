Sanremo 2025, la controprogrammazione di Mediaset e delle altre Reti

Fonte: Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

L’appuntamento è fissato: Sanremo 2025 va in onda dall’11 al 15 febbraio, con una settimana di ritardo rispetto alla tabella di marcia per lasciare spazio alle partite di Coppa Italia. Ma cosa va in onda nei giorni dedicati alla manifestazione? Mediaset ha deciso di cambiare rotta rispetto agli anni passati e fare un passo indietro rispetto al palinsesto tradizionale, mettendo in pausa i grandi titoli che riprendono nella settimana successiva. Vediamo cosa va in onda e quali trasmissioni si fermano.

Sanremo 2025, la controprogrammazione Rai

Com’era lecito aspettarsi, la Rai non intende concorrere con Sanremo 2025. Su Rai2 si confermano quindi film e telefilm mentre rimane confermata la diretta di Chi l’ha visto? del 12 febbraio, con la conduzione di Federica Sciarelli. Per quanto riguarda le altre serate, il palinsesto è occupato da una serie di film già trasmessi. Diverso invece il discorso di Mediaset, che cambia strategia rispetto agli anni passati e ferma praticamente in toto l’offerta tradizionale.

Il palinsesto di Mediaset durante Sanremo

Per la prima serata di martedì 11 febbraio, Canale5 – che ha visto concludersi Endless Love il 4 febbraio – manda in onda il film Benvenuti al Sud con Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro, Valentina Lodovini. Italia1 manda invece in onda una puntata speciale de Le Iene, Le Iene Top, mentre rimane confermato È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer e Mauro Corona.

Mercoledì 12 febbraio viene invece trasmesso il sequel del film della serata precedente, Benvenuti al Nord, con il medesimo cast al quale si aggiunge anche Paolo Rossi. Su Italia1 vedremo invece il film Independence Day: Rigenerazione. Ancora informazione su Rete4, che propone Fuori dal coro di Mario Giordano, quindi sulla stessa linea della scelta fatta per il martedì.

Nella serata di giovedì 13 febbraio si conferma invece l’appuntamento inedito con il Grande Fratello, che quindi prova a sfidare la corazzata del Festival sebbene non sia affatto forte in termini di ascolti nemmeno senza concorrenza. Su Italia1 procede invece la saga di Harry Potter e il Calice di Fuoco mentre su Rete4 va in onda regolarmente Dritto e Rovescio.

La serata dei duetti si scontra invece con Tutti a bordo, la commedia con Stefano Fresi, Giovanni Storti, Carlo Buccirosso e Giulia Michelini. Su Italia1 vedremo invece Homefront mentre su Rete4 non si ferma l’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi, Quarto Grado. Per la vera svolta di quest’anno dobbiamo attendere fino a sabato, perché Mediaset ha deciso di fermare C’è posta per te contrariamente a quanto era avvenuto in passato. Al suo posto, va in onda Quasi amici. Su Italia1 è trasmesso il film Il ragazzo che diventerà Re, invece su Rete4 è previsto Scarface.

La proposta di La7

Laa7 conferma il consueto appuntamento con Piazzapulita di Corrado Formigli, che però conduce uno speciale chiamato Signor X. Venerdì 14 febbraio non va in onda Propaganda Live che lascia il posto a Lettere a Giulietta. Per la finale del Festival si ferma anche Massimo Gramellini, che viene sostituito dal film Indovina chi viene a cena?

Sanremo contro le partite di Champions League

Come abbiamo anticipato, Sanremo è slittato per lasciare spazio alle partite di Coppa Italia. Non ha però potuto evitare la Champions League, che vede scendere in campo Juventus, Milan e Atalanta. Non ci sarà il derby tra Juventus e Milan, mentre tra l’11 e il 12 febbraio la squadre sono impegnate ma di queste solo l’Atalanta gioca in un orario che non si sovrappone col Festival. La Juve sfida il PSV Eindhoven martedì 11 alle 20,45 mentre il Milan incontra il Feyenoord mercoledì 12 alle 20,45. La prima dovrebbe andare in onda su Sky mentre Prime Video dovrebbe accogliere il Milan.