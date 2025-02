Fonte: IPA Carlo Conti e Alessandro Cattelan

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2025, che andrà in onda su Rai1 dall’11 al 15 febbraio. Tra gli argomenti di discussione la durata di ogni serata dopo l’era Amadeus che ha cambiato molti aspetti della nota kermesse musicale. L’ex volto Rai ha prolungato la messa in onda della trasmissione, arrivando a chiudere ogni puntata oltre le due del mattino. Con Carlo Conti, però, si cambia registro e non a caso il presentatore fiorentino ha deciso di reintrodurre il Dopofestival, che mancava sul piccolo schermo dall’edizione 2019 (nel 2020 fu trasmesso solo in streaming su Raiplay).

A che ora finisce Sanremo 2025 e quanto dura il Dopofestival

In collegamento con Mara Venier a Domenica In, Carlo Conti ha ribadito la sua volontà di non chiudere troppo tardi ogni serata del Festival di Sanremo 2025. “Penso di dare la linea al DopoFestival fra l’01:05 e l’01:10“, ha assicurato il direttore artistico e conduttore della kermesse musicale. “Il DopoFestival dovrebbe durare un’ora, un’ora e qualcosa”, ha aggiunto.

Del resto Conti lo aveva già anticipato lo scorso settembre in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “La realtà è che non ce la faccio fisicamente a fare troppo tardi la sera. Ho rimesso anche il Dopofestival per non fare le ore piccole: ho una certa età”.

A Domenica In il 63enne Conti ha inoltre ammesso di essere molto tranquillo: non è di certo il suo primo Festival. Carletto ha già diretto Sanremo nel 2015, 2016 e 2017. “Ansia da prestazione per Sanremo? Sono sereno e tranquillo, spero di aver scelto belle canzoni. L’ho cercato di fare nelle precedenti edizioni, in questa anche per continuare quel lavoro fatto da Baglioni e da Amadeus. Mi conosci, sono tranquillo”, ha detto all’amica e collega Mara Venier.

Ha poi commentato le sue scelte sulle canzoni che gareggeranno all’Ariston: “Sinceramente non mi preoccupa nulla, è un luogo, un teatro e uno show che conosco bene. Ho fatto tre edizioni, mi sono divertito tanto. Ho avuto la fortuna di avere nel Sanremo Giovani tante nuove proposte che sono diventate realtà. Ho scelto canzoni che possono piacere e che resteranno nel tempo. Questo Sanremo l’ho dedicato all’amicizia, lo condivido con tanti amici e tante meravigliose donne per fare questo Festival insieme”.

In questi giorni i ventinove cantanti di Sanremo 2025 stanno facendo le prove sul palco dell’Ariston. A tal proposito il conduttore ha dichiarato: “C’è grande tranquillità, sono tutti emozionati. Quel palco porta emozione, il clima è sereno. C’è collaborazione. Cerco sempre di tenere tutto sotto controllo, voglio far arrivare calma e serenità”.

Tutte le novità del Dopofestival 2025

Al Dopofestival, in onda subito dopo ogni puntata di Sanremo 2025, si commenterà tutto quello che è accaduto sul palco dell’Ariston. Sarà condotto da Alessandro Cattelan, che sarà anche al fianco di Carlo Conti e Alessia Marcuzzi nell’ultima serata dell’evento, prevista per sabato 15 febbraio. Tra gli ospiti fissi Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo. Ci sarà poi la musica degli Street Clerks e il gioco dello SbancaSanremo, in cui si avanzano pronostici sulla possibile vittoria di uno dei Big in gara.