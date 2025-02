Fonte: IPA Jovanotti

L’attesa è finita. Sanremo 2025 inizia ufficialmente martedì 11 febbraio, dalle 20,45 circa, e subito dopo il consueto appuntamento con il PrimaFestival che sta riscuotendo un ottimo successo. Carlo Conti torna alla guida della kermesse a 10 anni dal suo debutto sulle tavole del Teatro Ariston e non poteva essere accolto meglio di così. La Città è gremita, grazie anche allo spettacolo diffuso che non si limita alla sola gara ospitata dalla sala del celebre cinema in Riviera, mentre gli artisti hanno già sfilato in attesa di esibirsi per la prima volta di fronte al pubblico. Ma cosa ci attende l’11 febbraio? Ecco tutte le anticipazioni.

Sanremo 2025, le anticipazioni della prima serata

Tradizione vuole che nel corso della prima serata si esibiscano tutti gli artisti in gara. E le tradizioni non si cambiano. Carlo Conti ha quindi seguito questa linea e quindi salgono sul palco tutti i 29 artisti attesi per questa 75ª edizione del Festival di Sanremo. La scaletta delle esibizioni è rivelata durante la conferenza stampa quotidiana a cui partecipa sempre il direttore artistico, insieme ai co-conduttori designati per la serata.

L’11 febbraio cantano, in ordine di apparizione:

Gli ospiti e i co-conduttori

Jovanotti è il super ospite della prima serata del Festival di Sanremo. L’artista, che ha appena pubblicato il suo nuovo album Il corpo umano, torna sul palco dopo 3 anni e a seguito dell‘incidente in bicicletta per il quale ha rischiato la vita. Un momento di rinascita, per lui, che non è mai stato particolarmente vicino al palco dell’Ariston ma che – in questi anni – non ha mai mancato una chiamata e nel 2025 vi fa ritorno di buon grado.

E ancora, si parla di pace con Noah e Mira, che cantano Imagine, mentre sul Suzuki Stage di Piazza Colombo è attesa l’esibizione di Raf. Il cantautore, che proprio quest’anno festeggia i primi 40 anni della hit Self Control, è anche giudice della trasmissione di Rai1 – Ora o mai più – in cui ha assunto il ruolo di coach di Antonella Bucci. I co-conduttori della serata sono invece Antonella Clerici e Gerry Scotti, che insieme hanno partecipato alla prima conferenza stampa in diretta da Sanremo il 10 febbraio 2025.

Quando e dove vedere la prima serata di Sanremo 2025

Il Festival di Sanremo inizia l’11 febbraio con la conduzione di Carlo Conti e va in onda dalle 20,45 circa, subito dopo la puntata di PrimaFestival condotta da Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio. La serata va in onda in contemporanea su RaiPlay – quindi su PC, smartphone e tablet – e sui social attraverso l’hashtag ufficiale che raccoglie i commenti dei telespettatori. Come di consueto, le cinque serate sono trasmesse in mondovisione e on demand nei giorni successivi alle dirette.