Nella prima puntata dell'11 febbraio di Sanremo 2025 cantano i 29 Big ma non sarà il pubblico da casa a votare: ecco la scaletta e come poter vedere il Festival in diretta e on demand

Il grande giorno è giunto e il Festival di Sanremo 2025 è qui. Carlo Conti ha dinanzi a sé una sfida tutt’altro che semplice e lo stesso dicasi per i Big in gara. Riuscire a stare alla larga dalle polemiche quest’anno è cosa dura, soprattutto per alcuni nomi ben noti.

Nel frattempo ecco la scaletta della prima serata dell’Ariston, che vedrà il direttore artistico affiancato dai co-conduttori Gerry Scotti e Antonella Clerici. Come sappiamo, Emis Killa si è ritirato dalla gara e non è stato sostituito. In questo appuntamento inaugurale, dunque, ci saranno 29 esibizioni.

Chi canta, la scaletta e gli ospiti

Come detto, ci sarà un’esibizione in meno ma il tempo “risparmiato” con l’assenza di Emis Killa verrà colmato di certo dagli ospiti. Carlo Conti ha invitato sul palco Jovanotti e la cantante israeliana Noa, insieme con l’artista palestinese Mira Awad. Unite, canteranno Imagine.

In questa primissima fase il pubblico potrà soltanto ascoltare e farsi un’idea dei vari brani, che saranno immediatamente disponibili in streaming e da domani 12 febbraio saranno in rotazione in tutte le radio.

Arriverà poi il momento degli spettatori ma per la serata d’esordio a votare saranno soltanto i membri della sala stampa, il che comprende anche il parere della Tv e del web. Ecco tutti i cantanti in scaletta:

Dove vedere il Festival in Tv e streaming

Chiunque volesse seguire il Festival di Sanremo 2025 avrà svariati modi per farlo. La prima puntata avrà inizio alle ore 20:40 e ne è prevista la conclusione all’1:15, circa. La prima serata potrà essere apprezzata live tanto in televisione quanto attraverso qualsiasi dispositivo elettronico (PC, smartphone, tablet e smart TV), sfruttando l’app RaiPlay. Quest’ultima permetterà poi anche la visione on demand, recuperando il contenuto in qualsiasi momento.