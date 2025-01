Sanremo 2025, i Modà cantano Non ti dimentico. Di cosa parla la canzone

I Modà tornano a Sanremo 2025 per cantare una canzone romanticissima che si intitola Non ti dimentico

Fonte: IPA Modà

Fra i Big in gara a Sanremo 2025 troviamo anche i Modà, una band amatissima e con un forte legame con il Festival. Il gruppo ha deciso di portare sul palco la canzone Non ti dimentico, una ballata d’amore intensa e romantica, in pieno stile Modà.

Sanremo 2025: testo e significato di Non ti dimentico

I Modà tornano a Sanremo 2025 con Non ti dimentico, una ballad intensa che parla d’amore. A raccontare il significato del brano sono stati proprio gli artisti, intervenuti sui social del Festival.

“Non ti dimentico è una canzone d’amore – hanno rivelato i Modà -. Dimenticare è difficile, però nella vita arriva un momento in cui si deve avere il coraggio di lasciarsi certe cose alle spalle, per poi andare avanti. Non vediamo l’ora di farvela sentire, perché finalmente torniamo con una canzone d’amore dei Modà, una di quelle che hanno fatto innamorare il pubblico. Siamo dunque molto contenti di tornare su questo palco per cantare l’amore, una cosa di cui oggi abbiamo molto bisogno”.

“La nostra canzone è una canzone d’amore in pieno stile Modà… potente – hanno aggiunto -. Questa volta è veramente potente perché si parla d’amore ma si parla anche di coraggio, perché l’amore spesso può finire e arriva un momento in cui il coraggio e la determinazione di andare avanti sono fondamentali per non cadere nella tristezza. In quella parte del tuo cuore c’è sempre quel ricordo che che a volte, anche forse pensandoci, ti fa stare bene”.

Il gruppo guidato da Francesco Kekko Silvestre è costituito da Enrico Zapparoli, alla chitarra, Diego Arrigoni, alla chitarra, Stefano Forcella, al basso, e Claudio Dirani alla batteria.

Per i Modà si tratta della quarta partecipazione al Festival di Sanremo. Nel 2011 infatti ottennero il secondo posto con Emma Marrone, cantando il brano Arriverà. Nel 2013 conquistarono il terzo posto con Se si potesse morire, mentre nel 2023 ottennero il successo con Lasciami.

La prima serata di Sanremo 2025, i Modà saliranno sul palco dell’Ariston per interpretare Non ti dimentico. A condurre la kermesse ci sarà Carlo Conti che verrà affiancato da Gerry Scotti e Antonella Clerici.

Durante la serata cover invece i Modà si esibiranno a Sanremo 2025 con l’amico Francesco Renga sulle note della canzone Angelo.

Chi sono i Modà, cantanti a Sanremo 2025

I Modà sono un gruppo pop rock molto amato, nato nel 2002 e capitanato da Francesco Silvestre, detto Kekko, che è autore anche dei testi e delle musiche della band.

Il grande successo per il gruppo è arrivato grazie alla pubblicazione dell’album Viva i romantici che ha venduto più di 450mila copie in Italia grazie a singoli come La notte, Come un pittore e Sono già solo.

Da allora la carriera del gruppo non si è più fermata con canzoni che hanno fatto la storia della musica e incantato intere generazioni. Non solo: i Modà hanno ottenuto il disco di diamante che è considerato il massimo riconoscimento nella musica italiana, grazie ai loro lavori che sono riusciti a vendere più di due milioni di copie.