Kekko Silvestre a Verissimo sul Sanremo dei Modà: “Ci giudicano con pregiudizio”

Terminata l’avventura dei Modà a Sanremo 2025, Kekko Silvestre ha voluto condividere ulteriori dettagli sulle sensazioni vissute durante un Festival che lo ha visto in difficoltà. Il cantante, ospite nel salotto di Verissimo, è tornato sulla brutta caduta avvenuta prima del Festival e sulla sensazione di non essere stato capito.

Kekko Silvestre racconta il suo stato di salute a “Verissimo”

Un Sanremo forse meno incline alle polemiche, quello condotto da Carlo Conti, ma che comunque non è stato immune da imprevisti che hanno coinvolto alcuni artisti in gara. Tra questi, Kekko Silvestre, frontman dei Modà, che ha subito una brutta caduta poco prima di iniziare la competizione con la band. Un incidente che ha influito sulla loro esibizione, ma che, secondo il cantante, non è stato l’unico motivo della tiepida accoglienza riservata a Non ti dimentico.

Ospite di Silvia Toffanin, Kekko ha raccontato alcuni dettagli sulla loro partecipazione: “Sto bene, a casa non hai l’ansia dell’esibizione serale. Volevo portare a termine la missione in maniera dignitosa. Dopo che mi sono rotto due costole, non ho potuto fare le prove di canto: lunedì ho fatto solo le prove generali con il ghiaccio. Poi non ho più fatto prove perché temevo che, sentendo il dolore, avrei deciso di non salire sul palco.”

Nonostante i medici e il management gli avessero fortemente consigliato di ritirarsi, il frontman dei Modà ha voluto portare avanti la gara fino alla fine per non deludere i fan che da anni li seguono con affetto. Un coraggio che, terminata la competizione, lo ha portato a sfogarsi duramente sui social, lamentando di non essere stato giudicato in modo equo da alcune giurie, diverse da quelle del pubblico.

Kekko Silvestre, lo sfogo a “Verissimo“ dopo Sanremo

Silvia Toffanin ha voluto approfondire con Kekko lo stato d’animo della band dopo il Festival, riprendendo le parole del suo sfogo social: “Nella mia vita sono sempre stato giudicato, ma con criterio, perché il voto in una competizione così importante è una cosa seria. Dietro ci sono tante cose” ha spiegato il cantante, aggiungendo: “Negli anni, anche con amici giornalisti, ho preso brutti voti. A volte mi sono anche arrabbiato, ma almeno mi davano sempre una giustificazione. Ora, invece, c’è una piccola parte che ci giudica con pregiudizio. Non ascoltano neanche e mi danno il voto più basso possibile.”

Secondo il cantante, infatti, la loro ventiduesima posizione sarebbe stata influenzata da pregiudizi da parte di alcuni addetti ai lavori, convinti che la loro musica sia ormai incasellata in un genere ben definito, senza possibilità di evoluzione. Un’idea che ferisce Kekko, che ha sottolineato: “Quando corri i cento metri, ma ti fanno partire sempre 50 o 70 metri indietro solo perché ti chiami Modà, ci rimango male.”

L’amarezza legata a Sanremo si aggiunge a quella che aveva inizialmente portato il frontman a pensare di lasciare la musica: “Mi ero ritirato: mi sono trasferito a Tenerife da un anno. Avevo deciso di mollare perché erano finite alcune cose. Avevo perso la fiducia in certe persone. Quando la tua carriera non funziona più come una volta, la gente ti passa vicino e non ti guarda nemmeno in faccia.”

Fortunatamente, l’emozione sanremese e un nuovo tour hanno regalato alla band un nuovo motivo per non mollare, con la consapevolezza che i fan continuano a supportarli in ogni momento.