Kekko dei Modà, lo sfogo dopo Sanremo 2025: “Settimana durissima”

Terminata la settimana del Festival di Sanremo 2025, per gli artisti è il momento di tirare le somme di un viaggio carico di emozioni, tra grandi soddisfazioni e qualche inevitabile critica. Molti cantanti, oltre ai ringraziamenti di rito, hanno scelto di chiarire alcuni aspetti della loro partecipazione alla kermesse più amata d’Italia.

Tra loro c’è Kekko Silvestre, frontman dei Modà, che ha vissuto un’esperienza tutt’altro che semplice e ha voluto raccontare il suo punto di vista senza nascondere un velo di amarezza.

Sanremo 2025, lo sfogo di Kekko dopo la kermesse

Non è una sorpresa che eventi importanti come il Festival di Sanremo suscitino nei partecipanti emozioni forti e contrastanti. Gioia, ansia, aspettative e la voglia di dare il massimo sono gli ingredienti principali di una settimana intensa, capace di togliere molte energie ma anche di regalare grandi soddisfazioni.

Poi ci sono gli imprevisti: situazioni inaspettate che mettono alla prova gli artisti, costringendoli a gestire le emozioni e prendere decisioni rapide, spesso difficili. Ed è proprio quello che è successo ai Modà e, in particolare, a Kekko Silvestre.

Il loro Sanremo 2025 è iniziato nel peggiore dei modi: una brutta caduta dietro le quinte, avvenuta prima dell’inizio della kermesse, ha messo in seria difficoltà il cantante di Non ti dimentico, rendendo ancora più complicata una partecipazione attesa da molti.

A Festival concluso, Kekko ha deciso di raccontare le sue sensazioni con estrema sincerità, pubblicando un post su Instagram: “È stata una settimana durissima, forse la più dura della carriera. Ma arrivare a Sanremo con un San Siro sold out e mollare alla prima difficoltà sarebbe stato davvero poco rispettoso nei confronti di tutte quelle persone che ci stavano aspettando”.

Nonostante il dolore causato dalla caduta, il frontman dei Modà ha infatti scelto di portare avanti il Festival fino alla fine, nonostante il parere contrario di medici e management. Una decisione coraggiosa, che però non ha portato ai risultati sperati né in termini di classifica né di gradimento.

“Siamo usciti da questo Festival sconfitti e con le ossa rotte, in tutti i sensi, ed è ovvio che siamo molto amareggiati. La sconfitta, essendo una gara, la accettiamo. Quello che non accetto è essere umiliato davanti al nostro pubblico, come se fossimo i nemici di qualcuno per motivi che nemmeno conosciamo. Ma la vita è anche questo. Ora pensiamo al futuro e al nostro prossimo viaggio: il tour”, ha concluso Kekko, lasciando trasparire tutta la sua delusione per l’esperienza sanremese.

Modà, il piazzamento in classifica a Sanremo 2025

Al di là dell’amarezza per l’incidente, lo sfogo di Kekko sembra riferirsi anche ai voti ricevuti nella serata finale del Festival. Nelle storie Instagram della band, infatti, è stata ricondivisa la classifica con il loro piazzamento: penultimi nella giuria delle radio e in quella della sala stampa, tv e web. Un risultato che ha relegato i Modà al 22° posto della classifica finale.

Ma la loro non è stata l’unica posizione a destare qualche perplessità. Anche il sesto posto di Giorgia e il settimo di Achille Lauro hanno generato un’ondata di incredulità tra i fan e gli stessi artisti.

Tra chi ha espresso apertamente il proprio disappunto c’è stata Elodie, che ha difeso Giorgia prendendo posizione durante la puntata dedicata a Sanremo di Domenica In. Ma, in fondo, ogni Festival lascia il segno in modi diversi. Per alcuni resta la gioia di un palco che emoziona come nessun altro, per altri un po’ di amaro in bocca. Fa parte del gioco, e chi sceglie di affrontarlo lo sa bene.