Kekkò dei Modà a Sanremo 2025, “rovinosa caduta” durante le prove

Spiacevole imprevisto per i Modà a poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2025. Durante le prove il cantante Kekko Silvestre è caduto dalle scale. Un incidente, stando alle prime informazioni, piuttosto serio tanto che si parla di costola rotta. In suo aiuto è accorso Carlo Conti, per consolare il suo Big tornato all’Ariston dopo un lungo periodo lontano dai riflettori a causa di alcuni problemi di salute. Tra l’altro si tratta del secondo incidente in pochi giorni dopo quello di Francesca Michielin, costretta ad indossare un tutore e ad evitare eccessivi movimenti.

Sanremo 2025, la caduta di Kekko dei Modà durante le prove

“Rovinosa caduta dalle scale per Kekko dei Modà. Il tutto durante le prove. Forse una costola incrinata“, ha fatto sapere il giornalista Gabriele Parpiglia sui social. Stando ad altre informazioni che circolano sul web la caduta è avvenuta dietro le quinte del Teatro Ariston, poco prima dell’ingresso della band milanese per la prova generale.

L’artista 46enne avrebbe perso l’equilibrio mentre si trovava nel backstage, riportando un forte dolore alle costole. Nonostante l’incidente, Kekko ha deciso di proseguire con le prove generali, ma chi era presente ha notato subito la sua sofferenza. Silvestre avrebbe mostrato evidenti segni di dolore, tanto che il pubblico e gli addetti ai lavori si sono immediatamente preoccupati per le sue condizioni.

Nonostante tutto il cantante sembra deciso a non abbandonare la kermesse musicale, dove presenta con il resto della sua band la canzone Non ti dimentico. Una canzone d’amore, com’è da sempre nello stile dei Modà, che debuttarono venti anni fa, nel 2006 tra i Giovani di Sanremo. “Per noi il Festival è una ripartenza, siamo felici di metterci nuovamente in gioco”, aveva detto Kekko prima di partire per Sanremo.

La situazione resterebbe però delicata, come rimarca Parpiglia in un aggiornamento: “La situazione è delicata. Il cantante non riesce a stare né in piedi né seduto. Visite ancora in corso”. In un altro post su X sempre il giornalista ha ribadito che Kekko non farà il red carpet insieme agli altri artisti prima del Festival.

La sua partecipazione al Festival resta però confermata, almeno per ora. Sull’incidente nessuna dichiarazione ufficiale da parte di Kekko Silvestre o qualche altro membro dei Modà.

Anche Francesca Michielin è caduta a Sanremo 2025

Prima di Kekko Silvestre è caduta a Sanremo 2025 Francesca Michielin. Dopo aver condiviso una foto con il tutore, la cantante ha spiegato: “Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston: sono caduta anche stavolta. Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni! Pronta a partire”.

L’incidente non sembra aver intaccato l’entusiasmo della Michelin che, in gara quest’anno con il brano Fango in paradiso, si è mostrata sorridente e abbracciata a un pupazzo, mentre è in viaggio in un van.

Durante le prove di lunedì 10 febbraio, però, Francesca – con una vistosa fasciatura alla caviglia – non ha sceso le scale ma è entrata di lato, accompagnata da Carlo Conti. L’ex volto di X Factor ha dato il massimo, evitando gli eccessivi movimenti data la sua delicata forma fisica.