Anticipazioni Domenica In 5 ottobre, tra gli ospiti Corinne Cléry e Luca Barbareschi

Ansa Mara Venier

Tutto pronto per la terza puntata di Domenica In: il 5 ottobre, a partire dalle 14.00 su Rai1, torna il tradizionale appuntamento con l’allegria e le emozioni dello show della domenica pomeriggio, condotto come sempre da un’instancabile Mara Venier dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.

La puntata si preannuncia ricca di ospiti e momenti di intrattenimento che spaziano dall’attualità al gossip, con la partecipazione fissa di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti del 5 ottobre

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Si preannuncia già una puntata ricca e variegata, tra grandi ospiti, musica e riflessioni sull’attualità. Dopo la batosta subita la scorsa settimana dallo speciale della domenica di Amici – diretto concorrente nella stessa fascia oraria – questa domenica la conduttrice cercherà di recuperare con un’intervista pronta a toccare le corde del cuore degli spettatori.

Tra gli ospiti più attesi, ci sarà l’attrice Corinne Cléry, che si racconterà tra vita pubblica e vita privata, ripercorrendo la sua carriera e parlando del rapporto con il figlio Alexandre. A seguire un’ampia sezione sarà dedicata al delicato tema del rapporto genitori-figli: Mara Venier e Tommaso Cerno approfondiranno l’argomento con contributi e testimonianze, coinvolgendo in studio anche l’attore e regista Luca Barbareschi, la psicoterapeuta Maria Rita Parsi e Gianna Orrù, madre di Valeria Marini.

Non mancheranno, come di consueto, momenti dedicati alla musica: il cantautore Kekko Silvestre, voce dei Modà, sarà in studio per raccontare il suo percorso artistico e personale, prima di coinvolgere il pubblico con un medley dei più grandi successi della sua band.

Il talk su Ballando con le stelle e gli altri ospiti

Un mix di emozioni, leggerezza e attualità, nel perfetto stile di Mara Venier, per un nuovo pomeriggio da trascorrere su Rai1. Spazio al varietà e al dibattito sul mondo della tv con un talk dedicato a Ballando con le stelle. Saranno ospiti la conduttrice Francesca Fialdini e un parterre di volti noti, tra cui Filippo Magnini, Fabio Canino, Rossella Erra e Rosanna Lambertucci. Protagonista del talk sarà anche Rosa Chemical, che interverrà nel dibattito e si esibirà dal vivo con il suo brano sanremese Made in Italy.

Ma non finisce qui: il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo interverrà per presentare il suo nuovo volume, Francesco – Il primo italiano, legato all’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. Il saggio rilegge la figura del Santo d’Assisi come quella di un uomo capace di incarnare gli aspetti migliori della natura italiana: l’amore per il prossimo, la semplicità, la gioia di vivere. Sarà anche l’occasione per parlare della recente decisione di ripristinare il 4 ottobre come festa nazionale.

L’esperto di stile Enzo Miccio offrirà al pubblico un ritratto esclusivo e glamour di Kate Middleton, icona di eleganza e femminilità. L’intrattenimento più leggero sarà assicurato dal comico Teo Mammucari, che coinvolgerà i telespettatori con il suo divertente gioco telefonico.

Per Mara Venier la domenica non finisce con la chiusura di Domenica In: la conduttrice sarà infatti una delle ospiti della prima puntata di Che tempo che fa in onda stasera.