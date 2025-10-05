Che tempo che fa, anticipazioni del 5 ottobre: ospiti Richard Gere e Dan Brown

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Richard Gere e Dan Brown da Fazio

Tutto pronto per la nuova stagione di Che tempo che fa: il talk show condotto da Fabio Fazio torna il 5 ottobre in diretta su Nove a partire dalle alle 19.30. A fianco del conduttore ci saranno come sempre Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti del nostro presente, e Filippa Lagerbäck, chiamata a introdurre le interviste esclusive del mondo politico, culturale e scientifico. Molto numeroso il parterre degli ospiti della prima puntata: su tutti, Richard Gere e Dan Brown, ma anche Mara Venier ed Enzo Iacchetti.

Che tempo che fa, gli ospiti della prima puntata

Per inaugurare la 23esima edizione di Che tempo che fa, Fabio Fazio ha scelto di puntare in alto, con ospiti di primissimo livello. In studio ci sarà infatti il divo di Hollywood e attivista per i diritti umani Richard Gere, arrivato in Italia per l’uscita del documentario Dalai Lama – La saggezza della felicità diretto da Barbara Miller e Philip Delaquis e prodotto dallo stesso Gere.

Dagli Stati Uniti proviene anche l’altra star di giornata: lo scrittore Dan Brown. L’autore, tra i più popolari del 21esimo secolo, è impegnato in una tournée internazionale per promuovere il suo nuovo romanzo, L’ultimo segreto, sesto capitolo della saga che vede protagonista il docente di Harvard ed esperto di simbologia Robert Langdon.

Spazio anche all’attualità con l’intervista a Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, il cooperante detenuto a Caracas dopo esser stato arrestato il 15 novembre 2024 a un posto di blocco, mentre si trovava in Venezuela con la ong internazionale Humanity & Inclusion.

Che tempo che fa, da Fazio anche Venier e Iacchetti

Fazio accoglierà nel suo salotto anche Mara Venier: la conduttrice, per la diciassettesima volta al timone di Domenica In, condurrà lo show insieme a Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. E ancora Ornella Vanoni; Enzo Iacchetti, dall’8 ottobre nelle librerie con la sua prima autobiografia 25 minuti di felicità – Senza mai perdere la malinconia; e Giovanni Floris, in uscita il 7 ottobre col suo nuovo libro Asini che volano.

Ampia parentesi dedicata ad attualità e scienza con l’inviato di Avvenire Nello Scavo; la giornalista Cecilia Sala nelle librerie con I figli dell’odio – La radicalizzazione di Israele. La distruzione della Palestina. L’umiliazione dell’Iran; l’editorialista de la Repubblica Massimo Giannini, dall’8 ottobre in onda sul Nove con il programma Circo Massimo; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; e il giornalista Michele Serra.

L’appuntamento con il tavolo di Che tempo che fa

Torna infine l’appuntamento con Che tempo che fa – il Tavolo, a cui siederanno Nino Frassica; Mara Maionchi; Mara Venier; Diego Abatantuono; e Giovanni Esposito, protagonista del nuovo film di Noah Baumbach Jay Kelly con i due premi Oscar George Clooney e Laura Dern. Arriveranno anche Gigi Marzullo; Francesco Paolantoni; la Signora Coriandoli; Enzo Iacchetti; Ubaldo Pantani; Giucas Casella.

La parentesi musicale sarà affidata a Serena Brancale, che si esibirà live sulle note della hit estiva Serenata, disco d’oro nella versione incisa in duetto con Alessandra Amoroso. La cantante pugliese è anche protagonista dell’ Anema e core tour, che si concluderà il 25 ottobre al Teatro Arcimboldi di Milano.

Dove e quando vedere Che tempo che fa

La nuova puntata di Che tempo che fa va in onda il 5 ottobre su Nove, Nove.tv e discovery+ dalle ore 19,30. Come di consueto, la puntata può essere seguita e commentata sui social attraverso l’hashtag ufficiale.