Francesca Michielin cade all’Ariston prima di Sanremo 2025: “Nessun grado di separazione”

Brutta caduta per Francesca Michielin alla vigilia di Sanremo 2025: la cantante ha pubblicato un post social in cui si mostra con un tutore alla gamba destra

Fonte: IPA Francesca Michielin

Manca pochissimo all’inizio del Festival di Sanremo 2025, ma la karmesse inizia con il botto per Francesca Michielin, nel vero senso della parola: la giovane cantante, infatti, è caduta proprio sul palco dell’Ariston a causa delle celebri scale e lo ha annunciato ai follower pubblicando una foto su Instagram in cui mostra un tutore alla gamba destra.

Francesca Michielin, la caduta pre Sanremo 2025 e il post sui social

Brutta disavventura per una delle cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025: Francesca Michielin si è fatta male proprio scendendo le scale del palco del teatro Ariston dove sta facendo le prove e ha annunciato l’accaduto sul suo profilo Instagram pubblicando un post in cui si mostra sdraiata, con un vistoso tutore alla gamba destra, un pupazzo stretto tra le braccia e gli occhi chiusi, consapevole di quanto accaduto. La cantante però non si butta giù e anzi scherza sulla vicissitudine scrivendo a corredo della foto: “Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston: sono caduta anche stavolta. Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni!” aggiungendo un “Pronta a partire” per rassicurare i fan. Non mancherà per nessun motivo al mondo l’appuntamento con l’avventura sanremese di quest’anno, nonostante la rovinosa caduta e nonostante le difficoltà superate negli ultimi tempi, e si dice pronta a partire per questa emozionante avventura canora con il suo brano Fango in paradiso in cui parla di amore e rinascita.

Naturalmente non sono mancati i commenti di supporto da parte della community di Instagram che hanno sdrammatizzato l’accaduto per sollevare l’umore della Michielin e farle sentire tutto il loro affetto. Alcuni hanno anche accomunato l’evento a quanto accaduto a grandi icone del rock come Anthony Kiedis dei Red Hot Chili Peppers o a Dave Grohl dei Foo Fighters, anche loro infortunati sul palco proprio come Francesca.

Sanremo 2025: Francesca Michielin pronta a salire sul palco

Nonostante l’inconveniente accaduto proprio a ridosso dell’inizio del Festival, Francesca Michielin sarà sul palco dell’Ariston con il suo brano dal titolo Fango in paradiso, una canzone che parla di un amore finito, ma anche di speranza e rinascita, e lo fa in modo intenso e struggente come sa fare benissimo la cantante, da sempre dotata di grande sensibilità, come quando ha affrontato a viso aperto gli haters e i loro commenti pungenti sui social.

Il brano che porterà a Sanremo 2025 rappresenta anche un importante punto di svolta non solo nella sua carriera, visto che questa sarà la sua terza partecipazione alla kermesse dopo quella del 2016 con Nessun grado di separazione e quella in coppia con Fedez nel 2021 con Chiamami per nome, ma soprattutto nella sua vita. Gli ultimi tempi infatti non sono stati propriamente semplici per la Michielin: come rivelato durante un’intervista a Leggo, questa partecipazione rappresenta una vera rinascita dopo i problemi di salute che la cantante ha dovuto affrontare negli anni passati quando ha subito un intervento di nefrectomia, ovvero di rimozione di un rene.

Nell’intervista la Michielin ha raccontato: “Ho vissuto una profonda crisi. Mi sono ritrovata con un corpo che non funzionava più, avevo il diaframma bloccato, non riuscivo più a cantare e mi sono pure chiesta se ci sarei riuscita ancora. Ho temuto di non potere più essere come prima. E, invece, esiste una rinascita. Non si deve pensare mai di essere meno di prima”.