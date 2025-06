Alberto Angela smentisce Francesca Michielin: “Mai bloccata, fake news”

Il giornalista e divulgatore scientifico ha replicato alle ultime dichiarazioni della cantante, che non ha mai nascosto la sua stima e ammirazione per il figlio di Piero Angela

No, Alberto Angela non ha bloccato su WhatsApp Francesca Michielin. Il giornalista, conduttore e divulgatore scientifico ha negato quanto dichiarato di recente dalla cantante, che non ha mai nascosto la sua passione per il 63enne. Con grande educazione, sensibilità e gentilezza – qualità che lo hanno sempre contraddistinto – il figlio di Piero Angela ha chiarito il malinteso.

Alberto Angela parla di Francesca Michielin

“Se ho bloccato Francesca Michielin su Whatsapp? Fake news gigantesca”, ha fatto sapere Alberto Angela a La Stampa, smentendo le dichiarazioni rilasciate dalla cantante in una recente intervista.

“Alberto Angela ha smesso di rispondermi su Whatsapp e poi ho visto che l’immagine diventava grigia”, aveva detto Francesca Michielin ospite in una puntata del podcast Tintoria.

Secondo la cantante il divulgatore scientifico l’avrebbe bloccata su Whatsapp a causa di una foto diventata virale sul web che ritraeva la Michielin appisolata sul divano e avvolta in una coperta con il volto di Alberto Angela.

“Dicevo che amavo gli uomini di cultura e allora rincaravano. Evidentemente questa cosa gli ha dato fastidio”, aveva spiegato la cantante durante l’intervista.

Ma Alberto Angela ha chiarito il malinteso ribadendo la stima che nutre nei confronti della Michielin: “È una gigantesca fake news. Perchè mai avrei dovuto? La ammiro, è bravissima. Non c’è bisogno che lei si scusi perché non ha fatto nulla di sbagliato”, ha chiarito con estrema gentilezza.

La carriera e la vita privata di Francesca Michielin

In attesa di un nuovo commento da parte di Francesca Michielin, la cantante di Bassano del Grappa si gode il successo del suo nuovo singolo, intitolato FRANCESCA.

Un ritorno alla musica che arriva dopo un periodo difficile, segnato da una delusione d’amore – come svelato in Fango in Paradiso, il brano che l’ex vincitrice di X Factor ha presentato a Sanremo 2025 – e problemi di salute che l’avevano costretta a fermarsi per un po’.

“Il mio corpo è diventato qualcosa che non riconoscevo più – ha raccontato in una lunga intervista rilasciata a Verissimo -. Avevo un corpo che mi portava verso il basso. Non riuscivo più ad alzarmi dal letto, non riuscivo più a cantare. Dopo un sacco di tempo in questo Sanremo mi sono sentita di nuovo forte ed energica. Oggi sto bene. Ringrazio tutti i medici che mi hanno aiutato, anche la mia psicologa. Ci sono cose che vanno elaborate anche con un supporto psicologico. Mi rendo conto che non sempre tutti possono andare ma prendersi cura della propria salute mentale è fondamentale”.

E dopo le delusioni d’amore per la cantante è arrivata anche una nuova occasione di felicità. Francesca infatti ha rivelato di essersi innamorata di una persona. Il nome resta (per ora) segreto, ma il misterioso uomo sarebbe riuscito a regalare il sorriso all’artista, facendole superare tante delusioni e difficoltà.

“In questa fase della mia vita è arrivato un amore – ha confessato qualche tempo fa la stessa Francesca Michielin a Silvia Toffanin -. C’è una nuova felicità e forse è quello giusto”.

Di recente la Michielin ha inoltre abbandonato anche la sua storica agente, Marta Donà: “Oggi sento la necessità di cambiare direzione e aprirmi a nuove strade”.