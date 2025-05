Francesca, testo e significato del nuovo pezzo di Francesca Michielin

Fonte: IPA Francesca Michielin

Trent’anni e una carriera che dura da quando era adolescente: Francesca Michielin festeggia un traguardo importante e, per farlo, oltre a un concerto evento, pubblica Francesca, un nuovo pezzo autobiografico in cui riflette su sé stessa con la sincerità che la contraddistingue. Ecco testo e significato.

“Francesca”: il significato della nuova canzone di Francesca Michielin

All’alba dei suoi 30 anni, Francesca Michielin si racconta con un nuovo pezzo. Il brano si chiama Francesca e, dopo la sua Fango in paradiso – canzone presentata a Sanremo 2025 e dedicata alla chiusura di un amore doloroso – appare come un punto di ripartenza energico, dalle sfumature rock e sincere.

Scritto da Michielin insieme a Galea (Claudia Guaglione), Kaput (Antonio Caputo) e Francesco “Katoo” Catitti – che ne ha curato anche la produzione – Francesca è un lavoro autobiografico in cui la cantante si racconta senza filtri, riproducendo istantanee della sua adolescenza e mixando ciò che è con ciò che le persone si aspettano da lei.

Un testo vero, che mette in luce la distanza tra realtà e aspettative, in un parallelismo universale in cui molti della sua generazione possono rivedersi: tra poghi sfrenati, facce pulite e abiti rosa.

Una riflessione tra ricordi e desiderio di autenticità, senza dimenticare il passato. E proprio su questo tema, Francesca Michielin, che ha deciso di lasciare il management di Marta Donà, ha raccontato: “Sono in questo viaggio da quando avevo 16 anni e in tutto questo tempo ho cambiato pelle mille volte. Ma oggi sento il bisogno profondo di fermarmi e chiedermi chi voglio davvero essere come artista.”

Per celebrare questo nuovo traguardo, la cantante ha organizzato un evento speciale: un concerto all’Arena di Verona in cui sarà accompagnata sul palco da tanti artisti che hanno segnato i suoi 14 anni di carriera.

“Francesca”, testo della canzone

Io detestavo gli scout

e fumavo

alle feste comandate,

addomesticate.

Quanto è prevedibile parlare con te

che intercedi per me

e mi elogi

perché ho la faccia pulita,

ben educata.

Sì, quanto è prevedibile.

Di rose vestita,

ma dentro una strega cattiva.

Risse tra le bande, domenica.

Crollano le torri in America.

Dicevano sul campo di atletica:

«Francesca è impazzita».

Nascosta in mezzo all’edera,

nei baci tra gli schiaffi

di un luna park.

Via dalla provincia in un cinema:

Francesca è impazzita.

Io mi truccavo nei bar,

imboscata pogavo

con le ballerine rosa glitterate,

regalo della Cresima.

Dondolavo al ritmo della predica,

devozione coi fiori di plastica.

Una bambolina maleducata,

troppo prevedibile.

Di rosa vestita,

ma dentro una strega cattiva.

Risse tra le bande, domenica.

Crollano le torri in America.

Dicevano sul campo di atletica:

«Francesca è impazzita».

Nascosta in mezzo all’edera,

nei baci tra gli schiaffi

di un luna park.

Via dalla provincia in un cinema:

Francesca è impazzita.

Sceglierei di nuovo questo casino,

non importa se mi spezza.

Di quest’onda nera

resti una carezza

che mi tatuo nelle ossa.

Risse tra le bande, domenica.

Sparano i pianisti in America.

Dicevano sul campo di atletica:

«Francesca è impazzita».

L’amore senza logica,

il fango sulle scarpe nei luna park.

Via dalla provincia in un cinema:

Francesca è impazzita.