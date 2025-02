Francesca Michielin, la poesia per festeggiare 30 anni: “In mezzo alla gente vera”

Fonte: ANSA Francesca Michielin

È un febbraio denso di emozioni per Francesca Michielin. La cantante, dopo essere stata una delle protagoniste della 75esima edizione del Festival di Sanremo, festeggia un traguardo importantissimo: i suoi 30 anni.

La cantante, nel suo giorni speciale, ha scelto di condividere con i suoi fan una dedica a se stessa con una poesia che si intitola Volo.

Francesca Michielin, la poesia per festeggiare i 30 anni

Il 25 febbraio 2025 è un giorno speciale per Francesca Michielin. La cantante compie infatti 30 anni: un traguardo raggiunto tra grandi soddisfazioni in una carriera di cantante che, dai suoi primi passi all’interno di X Factor, l’ha resa una delle cantanti più seguite degli ultimi anni.

Cantante, musicista, direttrice d’orchestra ma anche conduttrice, come dimostrato negli anni in cui ha fatto da padrona di casa al talent che l’ha resa celebre, Francesca Michielin ha scelto di festeggiare il suo giorno più bello condividendo sulle sue storie Instagram una poesia intitolata Volo: versi scritti dal poeta ligure Umberto Fiori che raccontano un’umida serata estiva tra tovaglie apparecchiate e formiche alate.

La poesia si chiude, poi, con una serie di versi che riprendono l’arrivo dei 30 anni. Ecco il testo completo:

Certe sere d’estate, quando la tavola

è apparecchiata di fuori

e appena buio l’aria diventa elettrica,

sa di terra e di temporale,

capita di sentire sui capelli

e sulle orecchie

due, tre carezze leggere.

La tovaglia è già nera

di formiconi con le ali.

Stringe lo stomaco vederli

-ancora presi dalla smania

del loro volo- nuotare in un bicchiere,

spasimare sull’uva.

Così cadevo io

verso i trent’anni

dalle nuvole

in mezzo alla gente vera.

Francesca Michielin, 30 anni dopo la partecipazione a Sanremo 2025

Non tutti possono vantare un periodo così denso di belle emozioni ed esperienze come quello vissuto da Francesca Michielin. La cantante, infatti, ha appena terminato l’avventura da concorrente della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Un’esperienza che Francesca ha voluto vivere portando sul palco Fango in paradiso, una canzone che racconta le sensazioni dolorose vissute dopo la fine di un amore.

Nonostante un piccolo incidente che l’ha vista infortunarsi a una caviglia, la cantante è riuscita a emozionare i fan e vivere al meglio la sua esperienza sanremese, non senza qualche piccolo momento di commozione: “Un Sanremo molto intenso, emozione pura. Sentivo che stavo dando tutta me stessa. I piantini me li facevo sempre sia prima che dopo ma me la sono goduta” ha raccontato a Silvia Toffanin durante un’intervista a Verissimo.

Un’emozione anche veicolata dal testo della sua canzone, denso di cenni autobiografici. La cantante, infatti, ha raccontato di aver vissuto un amore che l’ha colpita duramente: “Dopo avermi detto sei la donna della mia vita, ci sposeremo e avremo dei figli è scomparso da un giorno all’altro. Una cosa molto forte da elaborare. Avevo questa cosa che dovevo tirare fuori con questa canzone qui”.

Oggi, però, Francesca si sente meglio, anche grazie a un nuovo amore che potrebbe essere quello giusto. Il suo obiettivo, con questo compleanno, è di vivere con più serenità: “Tra qualche giorno compio 30 anni. Sento che sto diventando sempre più libera, voglio recuperare un po’ di leggerezza. Sono sulla strada giusta”. Un augurio per se stessi che condividiamo.