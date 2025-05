Francesca Michielin bloccata da Alberto Angela. La cantante si scusa

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Francesca Michielin e Alberto Angela

Far infuriare Alberto Angela, tanto da farsi bloccare su WhatsApp: è accaduto a Francesca Michielin che ha raccontato di essere stata bloccata dal noto divulgatore dopo la pubblicazione di una foto sui social.

Francesca Michielin bloccata da Alberto Angela

La cantante, ospite del podcast Tintoria, ha rivelato di aver fatto arrabbiare Alberto Angela, così tanto che il conduttore di Ulisse l’avrebbe bloccata sull’app di messaggistica senza darle troppe spiegazioni.

“Alberto Angela ha smesso di rispondermi su Whatsapp – ha rivelato Francesca Michielin, ospite di Stefano Rapone e Daniele Tinti – e poi ho visto che l’immagine diventava grigia…”.

L’artista ha rivelato che a scatenare questa reazione di Alberto Angela potrebbe essere stato il suo comportamento dopo la pubblicazione di una foto in cui dormiva con una coperta che riportava la faccia stampata del divulgatore scientifico.

“Mi avevano regalato per il compleanno una coperta con su stampata la faccia di Alberto Angela – ha raccontato -. Io ho postato questa foto in cui dormivo e mi riposavo prima dell’Eurovision…Quella foto è diventata inaspettatamente megavirale, l’hanno vista tutti e in tutte le ospitate tv facevano vedere questa foto: ‘Hai un debole per Alberto Angela? Ti piace la paleontologia?’. In quel caso cosa fai? Un po’ stai al gioco, un po’ dici che ami gli uomini di cultura e allora rincarano… Evidentemente questa cosa gli ha dato fastidio… In ogni occasione pubblica che posso gli chiedo scusa… e basta”.

“Alberto perdonala!”, hanno aggiunto i conduttori, mentre Francesca Michielin ha chiesto scusa, ancora una volta, ad Alberto Angela che però non ha replicato alle dichiarazioni della cantante.

La carriera e la vita privata di Francesca Michielin

Nel frattempo Francesca Michielin ha lanciato il suo nuovo singolo, intitolato FRANCESCA, che è già diventato un grande successo. Mentre presto festeggerà all’Arena di Verona 14 anni di carriera, con tanti amici e artisti che saliranno con lei sul palco.

Un ritorno alla musica che arriva dopo un periodo difficile, segnato da una delusione d’amore – come raccontato in Fango in Paradiso, il brano presentato a Sanremo 2025 – e problemi di salute che l’avevano costretta a fermarsi per un po’.

“Il mio corpo è diventato qualcosa che non riconoscevo più – ha raccontato in una lunga intervista rilasciata a Verissimo -. Avevo un corpo che mi portava verso il basso. Non riuscivo più ad alzarmi dal letto, non riuscivo più a cantare. Dopo un sacco di tempo in questo Sanremo mi sono sentita di nuovo forte ed energica. Oggi sto bene. Ringrazio tutti i medici che mi hanno aiutato, anche la mia psicologa. Ci sono cose che vanno elaborate anche con un supporto psicologico. Mi rendo conto che non sempre tutti possono andare ma prendersi cura della propria salute mentale è fondamentale”.

E dopo le delusioni d’amore per la cantante è arrivata anche una nuova occasione di felicità. Francesca infatti ha rivelato di essersi innamorata di una persona. Il nome resta segreto, ma il misterioso uomo sarebbe riuscito a regalare il sorriso all’artista, facendole superare tante delusioni e difficoltà.

“In questa fase della mia vita è arrivato un amore – ha confessato qualche tempo fa a Silvia Toffanin -. C’è una nuova felicità e forse è quello giusto”.