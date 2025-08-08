IPA Francesca Michielin racconta il duro lavoro sul suo corpo a due anni dall'operazione

Francesca Michielin ha condiviso sui social un toccante messaggio per celebrare un importante traguardo personale: il secondo anniversario della sua operazione chirurgica per l’asportazione di un rene. “Oggi festeggio i due anni delle mie cuciture”, ha esordito la cantante nel post, alludendo con affetto alle cicatrici che porta sul corpo.

Con parole sincere e cariche di emozione, Francesca ha raccontato come affrontare la perdita di “un pezzo” di sé l’abbia resa una donna più forte, coraggiosa e consapevole, citando Mulan e Battisti.

Il messaggio emozionante di Francesca Michielin sul dolore e la rinascita

Nel suo messaggio Francesca Michielin rivela di non aver mai immaginato che le avrebbero “tolto un pezzo”, riferendosi all’intervento subito due anni fa. Quel “pezzo” rimosso, spiega, rappresentava simbolicamente la paura di non farcela, e ora che non c’è più si sente cambiata in meglio.

La cantante riflette sul valore del dolore nella vita: “La nostra società vorrebbe che fossimo sempre felici, prestanti e in forma, ma il dolore è parte della crescita”, scrive Michielin, dicendo che questa esperienza l’ha trasformata in una “Francesca nuova”, forse “impazzita” agli occhi di qualcuno, ma di certo più coraggiosa e consapevole di sé.

Nel post la cantautrice racconta di aver visto il proprio corpo cambiare nel corso della convalescenza: dimagrire, gonfiarsi, provare fitte allucinanti. Ha dovuto accettare l’imperfezione, perdere tono muscolare e poi riguadagnarlo, procedendo “un centimetro al giorno” verso la ripresa.

“La strada non è finita, ma io sono orgogliosa di me e di te, caro corpo” confessa Francesca, rivolgendosi idealmente al suo corpo che abbraccia con gratitudine.

Richiamando un ricordo d’infanzia, svela che da piccola guardava il film Mulan sognando di sentirsi invincibile, ignara delle prove che la vita le avrebbe riservato.

Oggi, dopo essere “stata vinta diverse volte”, si sente finalmente pronta a combattere di nuovo e a tornare sul palco con tutta la sua grinta. “Sono pronta a portare sul palco ‘quell’uomo’ che non sarò mai: una donna che pensava di essere incompleta ma che ha capito che per ritrovarsi interi bisogna perdere qualcosa”.

Francesca Michielin e l’operazione al rene: cosa è successo

Quello di cui parla Francesca è un percorso iniziato esattamente due anni fa, nell’agosto 2023, quando la cantante dovette affrontare un serio problema di salute. All’epoca Michielin annunciò ai fan di doversi sottoporre con urgenza a un intervento chirurgico, comunicando la cancellazione di alcune date del suo tour estivo.

In seguito si è scoperto che l’operazione consisteva nell’asportazione di un rene, un organo che lei stessa, con autoironia, aveva definito “un po’ ballerino, un po’ sfigato”. L’intervento andò a buon fine e segnò l’inizio di una lunga riabilitazione.

Ovviamente, la strada verso la completa guarigione non è stata semplice: nei mesi seguenti Francesca ha dovuto fermarsi più a lungo del previsto, annullando anche le ultime date del tour a causa di forti dolori addominali ricorrenti. La giovane artista ha raccontato in seguito quanto sia stato difficile quel periodo, confidando ad esempio che a volte “non riuscivo ad alzarmi dal letto per quanto dolore avevo”.

Il suo corpo, ha ammesso, era diventato qualcosa che quasi non riconosceva più, e il desiderio di tornare sul palco sembrava scontrarsi con una realtà fisica molto dura.

Dopo mesi di recupero lento e tenace, la cantautrice è tornata alla musica con nuova energia. Già a febbraio 2025 è salita sul prestigioso palco di Sanremo, in gara con il brano Fango in paradiso.