Francesca Michielin commenta i suoi look di Sanremo 2025: “Non come speravo”

Fonte: IPA Francesca Michielin

In una fase di completo rinnovamento artistico, Francesca Michielin sembra essere pronta a stravolgere la visione che abbiamo sempre avuto di lei per fare spazio a se stessa, senza maschere e con tanta voglia di divertirsi.

La cantante, dopo l’uscita di Francesca, il suo ultimo singolo, è stata ospite di Giulia Salemi per raccontare la sua nuova visione e rispondere alle critiche sui suoi look che hanno acceso opinioni contrastanti durante Sanremo 2025.

Francesca Michielin spiega i look di “Sanremo 2025”

Trent’anni appena compiuti, metà della vita dedicata a fare musica e la voglia ritrovata di far sentire la sua voce senza doversi piegare ai limiti imposti dalle mode. Francesca Michielin entra in una nuova fase di vita e di carriera dopo aver abbandonato il suo management: una scelta nata dalla voglia di ritrovare la serenità e di potersi esprimere liberamente, dedicandosi alla musica seguendo il suo gusto.

Un gusto che ha portato anche sul palco del Festival di Sanremo 2025. Un’esperienza non semplice per lei: partita con un infortunio alla caviglia, esibizione dopo esibizione la cantante ha passato il suo Festival facendo i conti con scelte di stile che il pubblico non ha apprezzato.

Con un taglio fuori dagli schemi e abiti diversi da quelli che siamo abituati a vedere sul palco del teatro Ariston, ha contribuito ad accendere una discussione che la cantante ha scelto di chiarire una volta per tutte: ospite di Giulia Salemi a Non lo faccio x moda, ha spiegato: “Ci sono sicuramente diverse considerazioni da fare, e fino a un certo punto. Il make-up e i capelli li ho voluti semplici. Sai, quando sono arrivati i 30 anni ho iniziato a truccarmi meno. Il mio obiettivo era proprio questo”.

Per quanto riguarda il taglio, invece, la scelta è stata veicolata dalla sua passione per il Giappone: “Ho fatto un taglio giapponese perché sono una grande fan della cultura giapponese. Basta fare una rapida ricerca su Google per capire. Sono un po’ nerd, e mi sono fatta un taglio da nerd. Tutto qui”.

Fonte: IPA

Ma il fattore più discusso sono stati sicuramente i look Miu Miu che la cantante ha sfoggiato nel corso di tutte le serate. Abiti che, ammette anche lei, forse non hanno sortito il risultato sperato: “Non hanno reso come speravo. Ho rivisto tantissime volte le foto e i video dei fitting, e quello che ho visto lì non corrispondeva affatto a ciò che poi è apparso sul palco. Era proprio un altro corpo”.

A incidere, diversi fattori: “Forse sono dimagrita un po’ per lo stress, la questione della caviglia, una postura non al top, magari anche le inquadrature non hanno aiutato. L’ho riguardato mille volte, e sì, mi ha creato un complesso. Lo ammetto”.

La cantante ha poi continuato: “Nei video dei fitting, la resa era completamente diversa. E ci tengo anche a dirlo per difendere il lavoro fatto: non che Miu Miu abbia bisogno di essere difesa, ma secondo me hanno fatto davvero un ottimo lavoro. È chiaro che io ho proposto qualcosa di particolare, non un vestito aderente o qualcosa che puntasse a valorizzare il mio fisico in modo convenzionale, ma è stata una scelta”.

Il grande dispiacere, per lei, è sapere che il pubblico si è concentrato più sulla sua figura che su Fango in paradiso, la sua canzone in gara: “Se si è parlato più di quello che del pezzo, forse c’è un problema. Mi prendo le mie responsabilità, ma forse dovremmo farci tutti un esame di coscienza”.

La rinascita di Francesca Michielin

Archiviata la questione sanremese, per Francesca è il momento di dedicarsi a se stessa e alla sua nuova visione di una carriera ormai rodata ma che, a suo parere, aveva bisogno di un cambiamento: “Mi sono resa conto che da un po’ di anni facevo musica non dico per accontentare gli altri, perché forse è un termine sbagliato, però andavo in studio facendo le cose perché le dovevo fare. Non mi sentivo un’artigiana, ma quasi un soldatino. Sentivo che ero in una sorta di trappola che aveva anche ripercussioni sul mio fisico e sulla mia salute”.

Pressione e necessità di omologarsi ai trend hanno determinato un malessere che, ora, Francesca non è più disposta ad accettare. La cantante è pronta a lavorare con sincerità, dedicandosi a se stessa per tornare a fare musica divertendosi. E con Francesca, il suo nuovo singolo, sembra già essere sulla buona strada. E anche in fatto di look, non ha intenzione di scendere a compromessi: “Sul look io continuerò a fare quello che voglio”.