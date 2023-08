Francesca Michielin si deve operare, saltano due date del tour. Come sta

Fonte: ANSA Francesca Michielin, da X Factor a Sanremo, la carriera della cantante

Francesca Michielin costretta ad annullare due date del suo tour estivo “L’estate dei cani sciolti” a causa di un’operazione. Solo dei problemi di salute potevano impedire alla giovane cantante di esibirsi, d’altronde la sua grinta e la sua energia sono ben note. Ma, questa volta, l’artista ha dovuto piegarsi alla necessità di prendersi cura di sé stessa prima che dei suoi fan. Ad annunciarlo è stata la stessa cantautrice attraverso un video condiviso sul suo profilo Instagram: “Volevo dirvelo a voce perché ci tengo a parlavi a cuore aperto. Non vedevo l’ora di suonare il 13 agosto a Castellaneta Marina e il 29 agosto a San Vito al Tagliamento, ma per un problema di salute per cui dovrò sottopormi a un intervento fra pochi giorni, sono costretta ad annullare queste due date”.

Francesca Michielin, saltano due date per un’operazione

Problemi di salute per Francesca Michielin. A renderlo noto la cantante stessa, con un videomessaggio sui social. “Ciao, volevo spiegarvelo a voce. Le date di agosto del 13 a Castellaneta Marina e del 29 a San Vito al Tagliamento sono purtroppo annullate. Per un problema di salute dovrò fermarmi per un po’ di tempo. Grazie della comprensione”, ha scritto a corredo della clip. “Faccio questo video perché per me è importante potervi parlare, soprattutto in una situazione del genere, potervelo dire a voce. Non posso purtroppo fare i concerti el 13 a Castellaneta Marina e del 29 a San Vito al Tagliamento. É giusto che abbiate la massima trasparenza. Ho un problema di salute ed è giusto che, per stare meglio al più presto, debba fare un intervento. L’ospedale mi ha programmato un’operazione nei prossimi giorni”.

Come sta la cantante

La cantante di Bassano del Grappa ha subito tenuto a rassicurare i propri fan: “Non allarmatevi, per favore e scusatemi per questo disagio. Avrò bisogno di un po’ di tempo per recuperare ma a settembre tornerò come nuova. (…) Mandatemi good vibes”. Il concerto dell’8 agosto che si terrà ad Alcamo sarà l’ultimo suo impegno per il mese di agosto. A settembre, poi, Michielin tornerà anche a condurre X Factor.

Dopo il concerto del 26 febbraio a Trento, Francesca Michelin aveva annullato due eventi el tour Bonsoir! Michielin10 a teatro: “Ho un rene un po’ ballerino, un po’ sfigato e ieri dopo il concerto di Trento… a un certo punto ho iniziato a sentire che c’era qualcosa di strano e ho fatto delle visite di accertamenti”, spiegando i motivi attraverso un video condiviso sui suoi profili social.

Non sono chiaramente mancati i messaggi degli amici e colleghi cantanti e musicisti. In tantissimo sotto al post hanno lasciato anche solo un commento d’auguri o un cuore. Tra questi Miriam Leone, che ha appena annunciato la propria gravidanza, Simona Ventura, che le ha mandato un caloroso abbraccio. Ma anche Antonella Clerici, Arisa e l’amico Guglielmo Scilla. C’è anche chi le ricorda la cosa più importante: “Per i concerti c’è tempo, prima di tutto è importante che tu stia bene”.