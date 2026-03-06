La stagione più verde ci regala creatività, energia, novità. E ci invita a vivere questo periodo sfruttando al massimo i nostri talenti e le nostre potenzialità. Sei pronta a fiorire insieme alla primavera? Gioca con il test e scopri quale caratteristica ti guiderà nelle prossime settimane

Laureata in Lettere, è stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ha lavorato nella produzione musicale. Scrive per diverse testate e per DiLei si occupa di test sulla personalità, della rubrica #segretidelcuore e scrive articoli per la sezione DiLei GirlZ.

123RF Test: Come vivi la tua primavera?

E basta con il grigio dell’inverno! Finalmente possiamo goderci i colori, la luce, la natura che rinasce: questa è la primavera. È il momento in cui la terra si veste di verde, i fiori sbocciano e il sole accarezza la pelle con una dolcezza nuova. Ma questa stagione è anche una metafora potente per le donne. È il simbolo di quella capacità unica che abbiamo di rinnovarci, di trasformare il buio in luce, il timore in coraggio, l’incertezza in successo. Proprio come fa la primavera.

Il potere di ricominciare

In questa stagione la natura ci mostra che tutto può ricominciare. Gli alberi spogli si coprono di gemme, i campi si riempiono di fiori e anche noi possiamo far fiorire qualcosa di nuovo nella nostra vita. È il momento perfetto per lasciar andare ciò che non ci serve più: abitudini tossiche, relazioni che non ci gratificano, paure che ci bloccano. La primavera ci suggerisce che il cambiamento non è solo positivo, ma necessario: ci aiuta a crescere (anche se siamo “molto” adulte) e a guardare il mondo da prospettive inaspettate e sorprendenti.

La bellezza di essere imperfette

La primavera non è perfetta: è disordinata, vitale, piena di contraddizioni. Un giorno c’è il sole caldo e usciamo in t-shirt, il giorno dopo piove e ci vuole un felpa; ci sono fiori che sbocciano trionfanti e altri che appassiscono esausti. Ma è proprio in questa imperfezione che risiede la sua bellezza. Anche noi possiamo permetterci di essere “imperfette”: non dobbiamo avere tutto sotto controllo, non dobbiamo essere sempre super-performanti. Possiamo concederci di sbagliare, di cambiare idea, di reinventarci. La primavera ci insegna che la crescita non è lineare, ma sinuosa, fatta di alti e bassi, di pause e slanci. Una bella lezione di vita!

La forza della creatività

C’è qualcosa nella luce primaverile che accende la fantasia. Forse è il profumo dei fiori, o il canto degli uccelli intenti a corteggiarsi, oppure la temperatura che si fa mite e carezzevole. Fatto sta che la primavera è il momento ideale per dare spazio alla nostra creatività, quel linguaggio segreto che ci permette di esprimerci liberamente. Che sia attraverso l’arte, la scrittura, la cucina, un video, una foto o anche il modo in cui ci vestiamo o arrediamo la casa, la creatività è lo strumento per dire al mondo: “Ecco, questa sono io”. Un po’ come la primavera, che crea le condizioni ideali per il ritorno delle rondini e dice “Ecco, queste le ho portate io”.

L’energia che ci fa volare

L’energia della primavera è percettibile fin da quella scintilla che ci fa alzare dal letto con un sorriso, che ci spinge a fare progetti e a pensare positivo. È l’energia che ci fa sentire forti e ci dà la motivazione per affrontare giornate faticose e impegni gravosi. La primavera ci ricorda che abbiamo in noi una vitalità prepotente e decisa come la sua, che non conosce limiti.

Un rituale per la primavera

Per celebrare questo momento magico, possiamo creare un piccolo rituale tutto nostro: concediamoci una passeggiata al parco per fotografare fiori selvatici, una giornata dedicata al “decluttering” ovvero a fare spazio, a eliminare il superfluo, a riorganizzare l’armadio (o la mente), o solo dieci minuti di silenzio per ascoltare i nostri desideri le nostre aspirazioni più audaci, magari davanti a un buon caffè sedute al sole in balcone. La primavera ci invita anche ad accogliere le novità: proviamo un nuovo profumo, dei colori più accesi, un nuovo taglio di capelli, un’attività che ci diverte.

È tempo di darsi da fare

C’è anche una dimensione profondamente dinamica e produttiva in questa stagione. La luce più intensa stimola l’attività mentale e accende la curiosità. È il periodo perfetto per iniziare qualcosa che avevamo rimandato, che sia un progetto personale o una passione a cui pensiamo da tempo. La primavera ci insegna che la trasformazione è movimento ed è connessa al senso della vita stessa. Diamoci da fare, dunque, se vogliamo cambiare qualcosa nella nostra vita scegliendo un ritmo più consono alla nostra personalità e dando spazio (finalmente) alle nostre esigenze.

Ognuna di noi, però, può avere una diversa ispirazione dalla stagione del rinnovamento. E tu, sai qual è la tua? Per scoprirlo gioca con il test che ti svela come affronti la tua primavera e cosa hai in comune con lei.