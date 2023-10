Le migliori citazioni e frasi per rendere l'imperfezione un valore aggiunto

La perfezione non esiste, è un dato di fatto e un sollievo. Ecco allora che le frasi sull’imperfezione servono a tenere il timone dritto durante il viaggio della vita e a ricordare che i ‘difetti’, le proprie particolarità sono in realtà un valore aggiunto che rende unico ogni essere umano.

Rincorrere qualcosa che renderebbe noiosi e che, comunque, non si può raggiungere, non farebbe altro che rattristare e far perdere il focus su ciò che conta davvero: accettarsi per quello che si è e puntare sui punti di forza. Perché chiunque ha qualcosa da dare e merita di essere apprezzato, amato.

DiLei, per questo motivo, punta a raccogliere il meglio sul tema: citazioni e aforismi che possano ispirare e ricordare quanto sia importante credere in sé stessi e nei propri punti di forza. Se ogni tanto c’è bisogno di un promemoria, conviene continuare a leggere.

Elogio dell’imperfezione, frasi

Le frasi sull’imperfezione sono un faro che guida nella notte quando si perde la bussola e non si rammenta quello che davvero conta per essere felici. Non è l’assenza irreale del difetto l’obiettivo, ma l’accettazione di sé, la capacità di valorizzare il proprio essere senza la paura di mostrarsi vulnerabili e umani.

Un fiore selvaggio non dovrebbe dire a una rosa che è la più bella e un soffione non dovrebbe scusarsi con gli alberi se al primo colpo di vento ha perso la sua corolla. Fioriamo tutti in modo unico e originale (Fabrizio Caramagna).

Man mano che le macchine diventano sempre più efficienti e perfette, diventerà chiaro che l’imperfezione è la grandezza dell’uomo (Ernst Fischer).

La perfezione dell’uomo consiste proprio nello scoprire le proprie imperfezioni (Agostino d’Ippona).

Sono le imperfezioni che ci caratterizzano (Margaret Mazzantini).

C’è una crepa in ogni cosa. È da lì che entra la luce (Leonard Cohen).

Se non esistesse l’imperfezione non ci sarebbero uomini sulla terra (Angela Randisi).

La perfezione è di per sé imperfezione (Vladimir Horowitz).

Donne. Siamo perfettamente imperfette. Ma ci piace così e non incolpiamo nessuno per esserlo, anzi, se non fossimo così, probabilmente ci inventeremo da sole (Giulia Ferrarese).

Se qualcuno si lamenta di un vostro errore, rispondete che senza imperfezione né io né voi esisteremmo (Stephen Hawking).

Lei non vede la perfezione ordinata di questo progetto. Io vedo l’imperfezione vitale delle cose (Giulia Ferrarese).

Non è chi è perfetto, ma chi è imperfetto ad aver bisogno d’amore (Oscar Wilde).

Verso la fine si avverte che alla vita umana manca quello che nella scrittura è il Post Scriptum. È questa imperfezione della vita che la rende insoddisfacente e inaffidabile.

Ama l’imperfetto tuo prossimo con l’imperfetto tuo cuore (John Green).

Una nostalgia d’imperfetto ci gonfierà i fotoni lucenti (Mariangela Gualtieri).

Non temere la perfezione. Non la raggiungerai mai (Salvador Dalí).

La perfezione è l’arte dei pretenziosi, l’imperfezione quella dei geni.

Cerchiamo quanto più possibile la perfezione, il risultato finale del nostro lavoro è una varietà impressionante di imperfezioni (Samuel McChord Crothers).

Credo che non ti amerei tanto se in te non ci fosse nulla da lamentare, nulla da rimpiangere. Io non amo la gente perfetta, quelli che non sono mai caduti, non hanno inciampato. La loro è una virtù spenta, di poco valore. A loro non si è svelata la bellezza della vita (Boris Pasternak).

L’amicizia è come un grande vaso: nel momento in cui si rompe, i pezzi raccolti, nell’assemblarli, avranno sempre qualche imperfezione (Angela Randisi).

La vita umana è un istante imperfetto (Franz Kafka).

Oggi, seduta davanti alla mia casa, mentre guardavo il vento nel grande tiglio, ho capito che tutto è già perfetto, meglio: che niente è ancora perfetto (Christiane Singer).

La perfezione esiste, ma nel momento in cui si fa terrena diventa imperfetta (Stefano Chiacchiarini).

Ci amavamo come si amano gli sbagli e le cose imperfette.

I miei angeli interagivano poco con i tuoi. Ma i miei demoni si comprendevano perfettamente con i tuoi demoni (Fabrizio Caramagna).

Il fatto che l’attività svolta in modo così imperfetto sia stata e sia tuttora per me fonte inesauribile di gioia, mi fa ritenere che l’imperfezione nell’eseguire il compito che ci siamo prefissi o ci è stato assegnato, sia più consona alla natura umana così imperfetta che non la perfezione (Rita Levi Montalcini).

Nessuno, che io sappia, ha mai penetrato il segreto dell’amore. Amiamo in modo imperfetto (Elizabeth Strout).

Quindi la “perfezione” e l'”imperfezione” sono, in realtà, soltanto modi del pensare: vale a dire, nozioni che noi ci costruiamo col confrontare fra di loro individui della medesima specie o del medesimo genere: e per questa ragione ho detto più sopra che coi termini realtà e perfezione io intendo la medesima cosa. (Baruch Spinoza).

Niente e nessuno è perfetto. Ci vuole solo un buon occhio per trovare le imperfezioni nascoste (Daphne Delacroix).

Cercare la perfezione ci avvicina a Dio, precipitare nell’imperfezione al diavolo (Giuseppe Tobia).

Dio ha reso l’uomo imperfetto anche per evitare che s’annoiasse (Roberto Gervaso).

Non arriviamo ad amare trovando la persona perfetta, ma imparando a vedere le imperfezioni perfette (Angelina Jolie).

Meglio un diamante con un’imperfezione che un sasso senza (Confucio).

Quando leggo il catechismo del Concilio di Trento, mi sembra di non aver nulla in comune con la religione che vi è esposta. Quando leggo il Nuovo Testamento, i mistici, la liturgia, quando vedo celebrare la messa, sento con una specie di certezza che questa fede è la mia, o più precisamente lo sarebbe senza la distanza che la mia imperfezione pone tra essa e me (Simone Weil).

Mi aggrappo alla mia imperfezione, come l’essenza del mio essere (Anatole France).

Il senso delle nostre imperfezioni ci aiuta ad avere paura. Cercare di risolverle ci aiuta ad avere coraggio (Vittorio Gassman).

Tutto quello che facciamo, nell’arte o nella vita, è la copia imperfetta di ciò che abbiamo pensato di fare (Fernando Pessoa).

Il più grande campione che ho visto giocare è Diego Armando Maradona. Credimi, figlio mio, non esisterà mai più, nei secoli dei secoli, un altro come lui. Ha fatto dell’imperfezione la perfezione. Piccolo, gonfio, dedito ad albe stanche, svogliate e sbagliate, vittima di falsi amici e della volontà di andare oltre ogni regola, Maradona ha trasformato un semplicissimo pallone di cuoio in uno scrigno di bellezza (Darwin Pastorin).

Se tutto è imperfetto in questo imperfetto mondo, l’amore invece è perfetto nella sua assoluta e squisita imperfezione (Jöns Gunnar Björnstrand).

La sanità mentale è un’imperfezione (Charles Bukowski).

Per conoscere bene le cose, bisogna conoscerne i particolari; e siccome questi sono quasi infiniti, le nostre conoscenze sono sempre superficiali e imperfette (François de La Rochefoucauld).

Oh! Come è necessaria l’imperfezione per essere perfetti! (Giovanni Pascoli).

La gomma da cancellare in cima alla matita riflette l’esitazione e l’imperfezione di tutte le cose (Manfred Weidhorn).

È tanta l’importanza dell’amore vicendevole che non dovreste mai dimenticarvene. L’andare osservando certe piccolezze – che alle volte non sono neppure imperfezioni, ma che la nostra ignoranza ci fa vedere assai gravi – nuoce alla pace dell’anima e inquieta le sorelle. Sarebbe una perfezione che costa assai caro! (Teresa d’Ávila).

Dio mi ha fatto imperfetto e mortale. Permettete che sia, almeno, un po’ seccato (Pino Caruso).

I ragni, in specie, sono una inesauribile sorgente di meraviglia, di meditazioni, di stimoli e di brividi. Sono (non tutti) geometri metodici e fanaticamente conservatori: il comune ragno dei giardini, il ragno dal Diadema, costruisce da decine di milioni di anni la sua tela raggiata, simmetrica e conforme a un rigido modello. Non sopporta imperfezioni: se la tela viene danneggiata, non la ripara. La distrugge e ne tesse una nuova (Primo Levi).

Anche il bene più grande è imperfetto. Anche il male più piccolo è perfetto (Beno Fignon).

La pratica non rende perfetti. La pratica riduce l’imperfezione (Toba Beta).

Riflessioni sull’imperfezione

Perché puntare a qualcosa che non esiste? Meglio ricordare quanto sia importante l’autenticità rispetto alla perfezione, la fedeltà ai propri valori rispetto che a ciò che pensano gli altri. Le frasi sull’imperfezione ricordano quanto sia bello essere chi si è, con orgoglio e fierezza.

Ci si domanda: se Dio è perfetto, perché ha creato l’uomo imperfetto? Ma chi ci dice che in tanta imperfezione non ci sia una meravigliosa perfezione? (Roberto Gervaso).

Le imperfezioni reggono il mondo ma non bisogna confidarci troppo (Chiara Valerio).

Ogni cosa ha la sua bellezza, ma non tutti la vedono (Confucio).

La storia umana non si svolge sempre come un calcolo matematico sul principio che due più due fa quattro. A volte nella vita fa cinque oppure tre; e talvolta la lavagna si gira nel mezzo della somma e lascia la classe in disordine e il maestro con un occhio nero (Winston Churchill).

La bellezza è sempre bizzarra (Charles Baudelaire).

Niente di più imperfetto del presente, con i suoi minuti contati (Marcella Tarozzi Goldsmith).

Il vero genio rabbrividisce alla manchevolezza – all’imperfezione – e di solito preferisce il silenzio al dire qualcosa che non sia esattamente ciò che andrebbe detto (Edgar Allan Poe).

Fa parte delle imperfezioni e delle rinunce della vita umana il fatto che la nostra infanzia debba diventarci estranea e cadere nell’oblio, come un tesoro sfuggito a mani che giocavano, e precipitato in un pozzo profondo (Hermann Hesse).

L’imperfezione è perfezione nascosta (Robert Browning).

La nostalgia, più di ogni altra cosa, ci dà il brivido della nostra imperfezione (Emil Cioran).

È meglio fare qualcosa in modo imperfetto che non fare niente in modo perfetto (Robert H. Schuller).

Un soggetto che sia bello in sé stesso non offre nessuna suggestione all’artista. Manca di imperfezione (Oscar Wilde).

Chiedi a un rospo cos’è la bellezza e ti risponderà che è la femmina del rospo con due grandi occhi rotondi che escono dalla sua testolina, la sua grande bocca piatta, la sua pancia gialla e la sua schiena marrone (Voltaire).

Diverte il linguaggio: ricalca imperfettamente l’umana imperfezione (Marcella Tarozzi Goldsmith).

È solo l’imperfezione che si lamenta di ciò che è imperfetto. Più siamo perfetti, più diventiamo gentili e tolleranti verso i difetti degli altri (Joseph Addison).

Ricordatevi che essendo l’uomo di natura imperfetta, la sua giustizia è destinata all’imperfezione (Xavier Wheel).

Non c’è niente che sia perfetto. Ci sono solo imperfezioni che scegliamo di non vedere (Albert Einstein).

Se l’imperfetto viene definito come un male, allora ogni cosa diviene un male, perché ogni cosa è imperfetta (Abraham Maslow).

Chi cerca un amico senza imperfezioni, non troverà mai ciò che cerca (Ciro II di Persia).

Tutto è imperfetto, non c’è tramonto così bello da non poterlo essere di più, o brezza lieve che invita al sonno che non possa favorire un sonno ancora più sereno (Fernando Pessoa).

L’esistenza è in realtà un tempo imperfetto che non diventa mai un presente (Friedrich Nietzsche).

Voglio che la morte mi colga mentre pianto i miei cavoli, per niente preoccupato per lei e meno ancora del mio orto imperfetto (Michel de Montaigne).

Scegli il silenzio tra tutte le virtù, perché da esso senti le imperfezioni degli altri uomini e nascondi le tue (George Bernard Shaw).

L’imperfezione è bellezza

La bellezza non è solo soggettiva e anche imperfetta. Una smorfia, una ruga che esce fuori da un sorriso, un gesto goffo che racchiude spontaneità sono valori aggiunti, nulla di cui aver timore o che va nascosto. Le frasi sull’imperfezione hanno il compito di tenere ben ferma questa certezza.

L’imperfezione è bellezza, la pazzia è genialità, ed è meglio essere assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi (Marilyn Monroe).

Non c’è luce senza ombre e non c’è pienezza psichica senza imperfezioni. La vita richiede per la sua realizzazione non la perfezione, ma la pienezza. Senza l’imperfezione non c’è né processo né crescita (Carl Gustav Jung).

Non c’è raffinata bellezza… senza qualche stranezza nella proporzione (Edgar Allan Poe).

Essere imperfetto è sempre stato, ed è ancora oggi, umanamente normale e normalmente umano. Illudersi di essere perfetto è proiettarsi in un domani del tutto inverosimile e incompatibile con la natura umana (Jean-Paul Malfatti).

La bellezza deve essere imperfetta. Non a caso Venere è strabica. La perfezione respinge l’uomo, lo intimorisce, lo allontana. Può essere guardata solo a distanza, adorata, ma non toccata (Massimo Fini).

L’ordine è importante, ma almeno un capello fuori posto è la “vita” (Stefano Villone).

Forse sono le nostre imperfezioni che ci rendono così perfetti l’uno per l’altra (Jane Austen).

Adoro il pianoforte: perché sublima la mia imperfezione (Giovanni Allevi).

Nulla in natura è imperfetto. Imperfetto è solo il nostro modo di guardarla (Roberto Gervaso).

Sono sempre stato più interessato all’imperfezione, poiché è quella che spicca nella massa (Renzo Rosso).

L’imperfezione è in qualche modo essenziale per tutto ciò che sappiamo della vita. È il segno della vita in un corpo mortale, vale a dire, di uno stato di progresso e cambiamento (John Ruskin).

Il nocciolo dell’umanità è l’essere imperfetti. E allora basta con la perfezione! Noi siamo esseri imperfetti e per questo straordinariamente belli (Giovanni Allevi).

Smettila di sforzarti di essere perfetto, è una ricerca inutile e futile, semplicemente ama ed accetta te stesso per come sei e la felicità sarà tua (Daniele Penna).

Perfettamente imperfetta, frasi

Chiunque tu sia, purché sia te stessa e sia soddisfatta della tua vita, sei perfetta. Non hanno alcun peso i difetti, soprattutto quelli fisici, se c’è un’anima pronta a farsi largo ogni giorno nelle vie della vita. Le frasi sull’imperfezione servono a ricordare ciò che conta veramente.