Falsi miti sul sesso che si imparano (erroneamente) dai porno

Guardare i porno (da soli o in compagnia) è un modo per divertirsi e provare piacere, ma la realtà è ben diversa da quello che si vede nei film!

Fonte: iStock Sessualità: le differenze tra la realtà e i film porno

Ti è mai capitato di vedere un porno? Avrai notato sicuramente alcuni dettagli: location particolari, alchimia esemplare e corpi perfetti. Ma, nella realtà, è tutto così? Assolutamente no! Ci sono dei falsi miti che entrano nelle fantasie quando si guardano i porno, alcuni aspetti che raramente si ritrovano nella quotidianità. Questo potrebbe lasciarti delusa o scontenta, perché la realtà è ben diversa da un film porno, ma non per questo meno bella!

Ma quali sono i falsi miti che entrano nelle fantasie guardando i porno?

Posizioni: acrobazie VS comfort

Se hai guardato un video porno avrai notato che gli attori sono predisposti a fare tutto e sono flessibili e tonici: qualsiasi posizione risulta sensuale, eccitante e bellissima da provare. Sfatiamo il mito: nella realtà alcune posizioni possono essere scomode, possono creare imbarazzo o magari potrebbero recarti anche fastidio o disturbo. Una cosa che gli attori porno non fanno è parlare perché tutto segue un copione, ma nella realtà parlare con il partner è fondamentale. Questo ti permette non solo di avere un rapporto sessuale piacevole, ma anche di ridere, scherzare e giocare con il partner davanti a qualche posizione più particolare e inusuale!

Inoltre, non sentirti a disagio se preferisci alcune posizioni più “normali”: fare l’amore è il modo migliore per dimostrare affetto e provare (e dare) piacere, e per farlo è giusto rispettarsi e fare quello che più ci fa sentire bene. Certo, un po’ di fantasie regalano sempre nuove emozioni, ma è giusto fare quello che ci piace, anche se le posizioni sono più “soft”.

Erezione: infinita VS alti e bassi

È normale che nella realtà ci siano cali di erezione e di eccitazione, o che un rapporto sessuale duri qualche minuto: si pensi che, di media, un rapporto sessuale dura 6,7 minuti (escludendo i preliminari). Quando si guarda un film porno, invece, non solo si nota che l’erezione rimane costante, ma anche la durata dei rapporti sessuali è molto superiore. Essendo un film creato appositamente per provocare eccitazione, è normale che il video e, quindi, il rapporto sessuale, duri molto. Ricorda che quelli che vedi nei film sono attori che seguono un copione e che necessariamente devono adempire a tempistiche (anche con l’aiuto di farmaci, come il viagra) e a standard performativi molto alti, ma nella realtà nessuno lo richiede, nemmeno il tuo partner.

Per non parlare dei tempi di ripresa: per quanto siano diversi da maschi a femmine, rimane il fatto che esiste un tempo, chiamato periodo refrattario, che serve per recuperare dopo l’eiaculazione (maschile). In base all’età, alla salute fisica, alla frequenza dell’attività sessuale, il tempo refrattario cambia, passando da una media di 15-18 minuti a qualche ora; ma c’è sempre bisogno di un momento di recupero. Nel porno non esistono questi tempi in quanto smorzerebbero l’eccitazione di chi guarda, ma nella realtà sì: e perché non approfittare di questi momenti per qualche coccola insieme?

Location: set fantasiosi VS luoghi normali

Guardando un porno ti sarai accorta di una sostanziale differenza con la realtà: la fantasia dei set. Location particolari, insolite e curate nei minimi dettagli sono le scenografie predilette per i film hard. Possono crearsi, quindi, dei pensieri inesatti sulle ambientazioni in cui fai l’amore; ma anche i luoghi più normali sono perfetti se ti diverti insieme al partner. Qualche esempio? La casa offre tanti spunti per fare l’amore in luoghi inconsueti, come il bagno, lo studio o il terrazzo.

Fisico: impeccabile VS dolcemente imperfetto

È una bella abitudine prendersi cura di se stessi: rivolgere attenzioni al proprio corpo, al proprio aspetto fisico e al proprio intimo sono aspetti che fanno piacere in primis a te stessa e, poi, anche al partner. Detto questo, la perfezione non è richiesta da nessuno (e se così fosse, corri via a gambe levate): va bene indossare intimo sexy, ma è normale anche scegliere un intimo che non abbia pizzo, trine o decorazioni particolari. Inoltre, un falso mito che si crea guardando i porno è che qualsiasi persona debba essere glabra, senza peli da nessuna parte. È giusto prendersi cura del proprio corpo, tuttavia è importante accettarsi per quello che si è, anche con i peli, i peli pubici e le imperfezioni.

Intesa: perfetta VS parliamone insieme

Dai gemiti molto accentuati alle pratiche BDSM, dallo squirting a threesome, nei video porno tutto sembra essere perfetto: ogni momento, ogni posizione, qualsiasi richiesta scorre fluida come se ci fosse un copione. E sì, esattamente: nei video hard tutto è calcolato, comprese luci e angolazioni di camera. Quindi è normale che quello che si vede ricalchi una intesa praticamente perfetta. Questo può creare l’idea che anche nella realtà tutto debba essere così; invece esiste la bellezza dell’imbarazzo, del momento in cui una posizione non riesce e si ride, si scherza, si parla e si gioca insieme. Il momento magico lo creano due persone che stanno bene insieme, con la voglia di provare piacere e far provare piacere, anche quando tutto non è matematicamente impeccabile.

Rapporti sessuali: orgasmi intensi VS orgasmi soft o senza orgasmo

Hai notato che nei porno l’orgasmo viene raggiunto sempre, ogni volta, in modo intenso e con gemiti importanti? In realtà è bene ricordare che:

Va bene non avere orgasmi durante un rapporto sessuale : se hai un rapporto sessuale soddisfacente, ma non raggiungi l’orgasmo , non preoccuparti, può essere normale. Ovviamente, questo avvenimento non deve essere la regola, poiché ci potrebbero essere delle motivazioni mediche che lo impediscono (come il vaginismo ), ma se succede sporadicamente e i tuoi rapporti intimi sono piacevoli, non devi assolutamente allarmarti.

: se hai un rapporto sessuale soddisfacente, ma , non preoccuparti, può essere normale. Ovviamente, questo avvenimento non deve essere la regola, poiché ci potrebbero essere delle motivazioni mediche che lo impediscono (come il ), ma se succede sporadicamente e i tuoi rapporti intimi sono piacevoli, non devi assolutamente allarmarti. È normale avere orgasmi senza la penetrazione : in un rapporto sessuale è possibile avere orgasmi con la penetrazione, ma si può raggiungere l’apice del piacere anche attraverso la stimolazione della clitoride o attraverso il sesso orale o con altre stimolazioni esterne. Nei film hard, invece, la penetrazione è un momento di grande piacere, che viene esternato in modo spesso gargantuesco. Ma la realtà può non rispecchiare sempre questi parametri.

: in un rapporto sessuale è possibile avere orgasmi con la penetrazione, ma si può raggiungere l’apice del piacere anche attraverso la stimolazione della clitoride o attraverso il sesso orale o con altre stimolazioni esterne. Nei film hard, invece, la penetrazione è un momento di grande piacere, che viene esternato in modo spesso gargantuesco. Ma la realtà può non rispecchiare sempre questi parametri. Si possono provare orgasmi più soft: sai che si può fare l’amore in modo silenzioso e avere orgasmi più contenuti e non eccessivamente intensi? Nei porno, i gemiti e le grida degli orgasmi o, comunque, del piacere, sono molto esagerati, mentre nella realtà si può anche provare piacere e godere in silenzio, senza emettere suoni particolari.

Preservativo: no VS assolutamente sì

Un falso mito pericolosissimo riguardo i film porno riguarda l’utilizzo del preservativo: spesso, infatti, nei film questo non viene usato. Inutile dire quanto, invece, nella realtà sia fondamentale usare il profilattico per evitare gravidanze indesiderate e malattie sessualmente trasmissibili. Nei film hard questo è assente per una questione logistica e prettamente estetica, ma nella realtà quei momenti di attesa possono incrementare il desiderio e, soprattutto, servono per proteggere te stessa e il partner da rischi inutili per la salute.