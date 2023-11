Kamasutra in casa: i posti più strani di casa in cui fare l’amore

Fonte: iStock I posti più strani di casa in cui fare l'amore

È innegabile: quando si pensa a fare l’amore in luoghi inconsueti o con posizioni particolari non può che venire a mente il Kāmasūtra. Le posizioni acrobatiche del Kāmasūtra possono essere perfette per sperimentare qualcosa di nuovo con il partner e arrivare a vette di piacere veramente uniche, soprattutto se abbinate a luoghi diversi dal letto. Per questo trattato dell’India antica le posizioni sessuali hanno un valore di appagamento e di benessere sia fisico che mentale. È un libro che può tranquillamente essere definito un “Trattato sull’Amore”; è stato scritto intorno al III secolo d.C. dal filosofo indiano Mallanāga Vātsyāyana ed il punto focale del manuale è il benessere, per cui vengono descritte particolari situazioni e pratiche sessuali per raggiungere l’apice del piacere con il partner. Con questa atmosfera affascinante ed erotica di mondi e tempi lontani, torniamo ai giorni nostri e a un particolarissimo Kāmasūtra fatto di posizioni da riproporre in casa per fare l’amore in qualsiasi stanza e in luoghi strani e inconsueti.

Sala/Salotto

Fare l’amore in piedi, avvinghiati in un abbraccio, è qualcosa di molto intimo e intrigante. Puoi farlo in qualsiasi stanza, certo, ma la sala può darti un supporto per delle varianti: il divano o la poltrona, ad esempio, possono essere utilizzati come appoggio. Posizionati insieme al partner davanti alla seduta: lui può poggiare il piede sulla poltrona tenendo la gamba a 90° e in questo modo tu puoi appoggiare la tua gamba sul suo ginocchio. Sarete, così, stretti e avvinghiati, per baci, carezze e parole sussurrate e sfrutterete la seduta per fare l’amore in modo diverso. Un altro posto strano nel tuo salotto? Probabilmente non avevi mai pensato al tavolino basso nel mezzo della sala: lui sdraiato e te a sedere sopra di lui, per fare l’amore in modo totalmente diverso e creare un’atmosfera passionale e intensa.

Cucina

Utilizza il tavolo come supporto: appoggia le braccia e lascia che il tuo peso ricada sul piano. Punta i piedi e lascia che a guidare il movimento da dietro sia lui. Per qualcosa di diverso e più acrobatico, alza una gamba all’indietro (fatti aiutare da lui a tenerla alzata): in questo modo la penetrazione sarà diversa e particolare! Per mantenere l’equilibrio, si consiglia di contrarre gli addominali e tenere tutti i muscoli in tensione, così come si consiglia di praticare qualche esercizio di Kegel durante la penetrazione: contraendo la muscolatura del pavimento pelvico aumenterai il piacere di entrambi. Inoltre, puoi utilizzare il frigorifero come superficie di appoggio della tua schiena, la dispensa come appoggio delle braccia, al posto del tavolo, o il piano della cucina, per quel brivido in più nel fare l’amore in posti strani e inconsueti della casa.

Bagno

Una doccia calda in compagnia è l’ideale per il sesso veloce, la cosiddetta “sveltina”. In questi casi, le posizioni migliori sono quelle in piedi, per rapporti sessuali veloci e passionali. La lavatrice è un luogo in casa molto sfruttato nell’immaginario collettivo: utile come piano dove puoi metterti a sedere, può aiutare il partner nei movimenti e, al tempo stesso, può regalarti vibrazioni eccitanti.

Camera da letto

La camera da letto non è certamente un luogo inconsueto dove fare l’amore, ma può essere la stanza perfetta per sperimentare nuove esperienze: potete fare o ricevere un bel massaggio, magari concentrato soltanto ai piedi, oppure potete optare di fare l’amore davanti a uno specchio, che garantisce una piccola trasgressione, fatta di intensità e passione.

Studio

Se disponi di uno studio, con scrivania e sedie, potresti approfittare per fare l’amore in modo diverso: appoggia le ginocchia sulla sedia e le mani alla scrivania, lui da dietro detterà movimento e tempo, ma avrà anche l’opportunità di accarezzarti tutto il corpo e darti dei brividi di eccitazione unica.

Terrazza o giardino

Anche se in una proprietà privata, fare l’amore all’aperto è sempre un po’ rischioso (e forse proprio per questo molto intrigante). Via libera alla passione sul terrazzo o in giardino purché si faccia particolare attenzione ai rumori che potete emettere per non attirare gli sguardi indiscreti dei vicini e dei passanti.

Sgabuzzino o cabina armadio

Particolare e strano, se hai una cabina armadio o uno sgabuzzino puoi utilizzarla per fare l’amore in uno spazio stretto e angusto. La tensione sessuale dei due corpi particolarmente vicini ti farà provare emozioni forti che potranno essere sprigionati in un rapporto sessuale veloce, tendenzialmente in piedi, appoggiati al muro, alla porta o all’armadio.

La sessualità è qualcosa di bello e intrigante, che da secoli ispira e alimenta desideri nelle coppie di tutto il mondo. Nel rispetto di se stesse e dell’altra persona, fare l’amore in modo nuovo e diverso è qualcosa di assolutamente positivo: sperimentare nuove posizioni e nuove atmosfere è qualcosa che può incrementare l’affinità di coppia e dà la possibilità di conoscere meglio il partner e se stesse.