Massaggio ai piedi: tutti i consigli per accendere il desiderio

Non solo per rilassarsi: il massaggio plantare è un modo per accendere il desiderio sessuale prima di fare l’amore

Fonte: iStock Massaggio plantare utile per rilassarsi e per sensuali preliminari

I massaggi ai piedi hanno molteplici benefici: rilassano, aumentano la circolazione sanguigna, quindi la migliorano, eliminano lo stress e l’ansia, e, perché no, accendono il desiderio sessuale in una qualsiasi serata in compagnia del partner. Tocchi e sfregamenti sul corpo, infatti, non solo possono distendere le tensioni accumulate durante la giornata, ma possono anche “accendere” la serata per dei preliminari veramente unici e sensuali; il massaggio ai piedi non fa eccezione!

Massaggio ai piedi: tutti i benefici

Massaggiare i piedi è una tecnica molto antica, che probabilmente affonda le proprie origini nell’Antico Egitto, e i suoi benefici sono tantissimi:

Allevia lo stress , la tensione e la stanchezza accumulata

, la tensione e la stanchezza accumulata Migliora la circolazione sanguigna

sanguigna Attenua dolori muscolari alle gambe

alle gambe Avendo terminazioni nervose, i piedi sono una parte del corpo molto sensibile che risveglia fantasie sessuali e il piacere erotico

Sono soprattutto le donne a essere particolarmente sensibili alla stimolazione dei piedi e quindi apprezzano massaggi e baci che partono proprio da questa parte del corpo.

Piedi e sessualità: che legame c’è?

Da sempre i piedi ricoprono un ruolo altamente erotico nell’immaginario sessuale, un feticismo che riguarda sia i piedi nudi sia adornati da scarpe con tacco alto. In giochi di ruolo e di sottomissione, i piedi e le scarpe con il tacco sono molto utilizzati dalla mistress per calpestare e umiliare il partner, che può essere anche “obbligato” dalla padrona a baciare e leccare le scarpe e i piedi. Ovviamente tutto deve rimanere in un ambito accettabile: se i piedi diventano un’ossessione, si parla di patologia, ma altrimenti provare attrazione per i piedi e trovarli piacevoli sotto il punto di vista sessuale è completamente normale.

Perché il massaggio ai piedi è così sexy?

Massaggio ai piedi significa desiderio sessuale? Beh, in parte sì. I piedi sono una delle zone erogene ricca di terminazioni nervose e, massaggiandoli, non solo si favorisce il rilassamento, ma si attiva l’eccitazione nell’altra persona. Oltre che una coccola che si decide di regalare al partner, il massaggio plantare è anche un modo per scaldare l’atmosfera prima dei preliminari o di fare l’amore ed è un modo per migliorare l’intesa e l’intimità di coppia.

Come fare o farsi fare un massaggio ai piedi sensuale

Una volta per uno! Il consiglio è quello di invertire spesso i ruoli, a seconda della giornata vissuta e di quanto piacere si regala e si prova nel fare o nel ricevere un bel massaggio ai piedi. Ecco alcuni step da seguire per realizzare (o per farsi fare) un massaggio ai piedi degno dei migliori preliminari.

Prepara l’ambiente

Prima di tutto è importante ricreare un’atmosfera calda e accogliente. Magari ordinate qualcosa da asporto o cucinate insieme, successivamente accendi qualche candela e abbassa le luci per rimanere in penombra: tutti i pensieri negativi della giornata piano piano spariranno e, stando insieme, inizierete a rilassarvi, a ridere e a godervi momenti piacevoli. Prima di iniziare il massaggio ai piedi, trova il posto migliore per farlo: può essere il letto, una poltrona, il divano, insomma, dove vi sentite più comodi e a vostro agio. Magari prevedi anche una musica rilassante in sottofondo: può aiutare a lasciare stress e pensieri negativi fuori e a concentrarsi solo sul piacere.

Inizia il massaggio ai piedi

Prendi un olio profumato e inizia a massaggiare il piede sul dorso e poi sul tendine di Achille, tirando leggermente verso di te. Con movimenti circolari del pollice, massaggia la caviglia. Poi concentrati sulla pianta del piede sempre con movimenti lenti e circolari. Continua a massaggiare, poi, nella zona sotto ogni dito: premi leggermente e disegna dei cerchi con il pollice.

Passa al tallone, scendendo in basso delicatamente. In questa parte si accumula tantissimo la tensione, quindi massaggia abbondantemente con le dita e il palmo della mano sempre con movimenti circolari.

Inizia delicatamente e aumenta leggermente di intensità: se non si è sicuri, si può domandare se desidera un massaggio più delicato o più forte, così da modificare il movimento in base a ciò che preferisce l’altra persona, accendendo pensieri erotici sempre più intensi.

Evita di concentrarti sulla parte centrale del piede, che è molto sensibile, mentre concentrati maggiormente sul tallone, l’avampiede e le dita. Concentrati su ogni piede per 5-10 minuti prima di passare all’altro.

Se vuoi dare un “twist” veramente erotico al massaggio (e l’olio che hai scelto è commestibile) puoi anche decidere di utilizzare le labbra e la lingua sul collo del piede e sulle dita. Ovviamente è questione di gusti e molto soggettivi, quindi prima di sperimentare prova a chiedere per scoprire se è una cosa che può intrigarvi oppure no.

Probabilmente chi riceve il massaggio tenderà a chiudere gli occhi per godersi maggiormente l’esperienza, mentre chi massaggia presterà attenzione a dove sta svolgendo il movimento. Nonostante questo, stabilire un contatto visivo di tanto in tanto renderà l’esperienza ancora più intensa: sorriderete e vi scambierete sguardi complici. Questo è il modo migliore non solo per rilassarsi, ma anche per aumentare il piacere e il desiderio nella mente di tutti e due.

Come finire un massaggio ai piedi?

Perché fermarsi ai piedi? Se l’atmosfera sta diventando sempre più calda, allora potrebbe essere il momento giusto per continuare il massaggio e salire lungo le gambe, massaggiare il polpaccio e l’interno coscia. Probabilmente sarà necessario togliere i vestiti, per permettere un bel massaggio anche alle gambe: potrete scoprire insieme la bellezza di questi preliminari, in un mix di relax ed eccitazione.