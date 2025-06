Pedicure a casa (massaggio compreso) come in Spa. Il tool da avere ora è in offerta

Pedicure a casa e massaggio incorporato? No non è fantasia, è il beauty tool da avere adesso in sconto su Amazon

iStock La tua pedicure a casa non è mai stata così facile e perfetta, il tool da provare è in sconto

Quando si parla di prendersi cura della pelle, nessuna parte del nostro corpo deve essere tralasciata, soprattutto in una stagione come l’estate, quando abbiamo praticamente qualunque zona esposta e scoperta, ma anche più soggetta a problemi. Ecco perché, oltre alla skincare viso e corpo, alla manicure e all’haircare, anche fare una regolare pedicure a casa dovrebbe diventare una buona abitudine da seguire come step base di benessere e bellezza.

E non solo perché in estate tra sandali e giornate in spiaggia i piedi sono quasi sempre scoperti, ma anche perché è importante prendersi cura della pelle in questa zona per garantirle massima salute a 360°. E cosa c’è di meglio che farlo con un tool che non solo è adesso in sconto su Amazon, ma che vi regalerà una pedicure come quella che avreste in una Spa?

Offerta Revlon La pedicure a casa non è mai stata cosi semplice

La tua pedicure a casa con Pediprep Spa di Revlon

Un dispositivo di Revlon, dotato di un massaggiatore plantare e che vale davvero la pena avere tra i propri tool beauty da avere sempre a disposizione. Un vero alleato di benessere per i piedi e perla salute e il benessere di questa parte del corpo spesso trascurata ma che, come tutto il resto, necessità delle giuste attenzioni e accortezze.

Uno strumento ad hoc per eseguire la vostra pedicure a casa, dotato di ben due accessori rimovibili:

una pietra pomice per mantenere i piedi morbidi, levigati e setosi al tatto;

per mantenere i piedi morbidi, levigati e setosi al tatto; un massaggiatore con rullo meccanico per rimettere in sesto i piedi affaticati;

Il tutto integrato da una base di appoggio utile per riposare i piedi e che agisce come una protezione da eventuali schizzi durante l’utilizzo del dispositivo.

Un vero trattamento di bellezza per i piedi e una coccola che tutte ci meritiamo di donare a questa parta del corpo e a noi stesse, godendo di una pedicure a casa come quella che avreste in un salone di bellezza, ma comodamente dal vostro divano.

Un beauty tool che svolge un massaggio rilassante prima della pedicure vera e propria, e che è composto da un set per la pedicure completo e che conta ben con nove accessori specifici per le unghie, per mantenerle pulite e ordinate.

Offerta Revlon La pedicure a casa come in una spa

Come si usa Pediprep Spa di Revlon

Per utilizzare al meglio questo dispositivo per una pedicure a casa a regola d’arte, come primo step dovrete preparare i piedi al trattamento, lasciandovi coccolare da un massaggio dolce ai piedi. Poi, con la pietra pomice e il rullo massaggiante, andrete a levigare la pelle e rimuovere le cellule morte, soprattutto dalle zone più dure come il tallone. E godendo dei benefici del rullo che massaggia la pianta dei piedi, andando a stimolare la circolazione e alleviandone le tensioni.

Infine, con il kit per la pedicure incluso nel dispositivo e che conta ben nove accessori ecco che potrete eseguire una pedicure a casa da vere professioniste. Un seti che contiene:

spazzolino per unghie;

pulitore per unghie;

bastoncino per cuticole;

due spatole in bambù per cuticole;

forbici per cuticole;

due separatori per punte;

limetta.

Tutto il necessario per un trattamento mirato, specifico e completo, per garantivi dei piedi perfetti per tutta l’estate e senza dovervi muovere da casa.

