Comodo da usare e facile da applicare, lo smalto adesivo in gel è la soluzione smart per una pedicure impeccabile e sempre nuova per tutta l'estate

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Pedicure impeccabile per tutta l'estate con lo smalto adesivo in gel

L’estate sta arrivando a passo velocissimo e il tempo di scoprire i piedi indossando i vostri sandali e infradito preferite è arrivato. E cos’è necessario avere quando si lasciano i piedi in bella vista? Ovviamente una pedicure impeccabile e delle unghie sempre al top. E diciamolo pure, non sempre è possibile avere le unghie appena fatte dall’estetista, anzi, nella maggior parte dei casi non succede. Ma questo non significa che non si possa sfoggiare una pedicure curata anche in versione fai da te, utilizzando lo smalto adesivo in gel.

Offerta Bagavs Lo smalto adesivo in gel è la svolta per una pedicure impeccabile

Cos’è lo smalto adesivo in gel

Una soluzione pratica e veloce, che vi permette di avere una pedicure perfetta e delle unghie curate per circa due settimane, l’ideale per viversi una vacanza senza pensieri e per avere la certezza di avere dei piedi che non temono di essere messi in mostra.

Ma cos’è esattamente lo smalto adesivo in gel? Si tratta di un prodotto nato in Corea, dove la cura delle unghie, così come quella della pelle, ha una grandissima importanza, una sorta di arte e di dichiarazione di stile. Uno smalto in gel che ha la particolarità di essere adesivo, comodo e facile da applicare.

Un alleato per la vostra pedicure estiva

Si tratta a tutti gli effetti di uno smalto semipermanente, ma che si presenta in foglietti sottili, flessibili e semi indurenti, e che una volta applicati sulla superficie delle unghie si adattano alla perfezione alla loro forma, avvolgendole e restando in posa fino a due o tre settimane, anche a seconda di quello che fate, per esempio se state in città o se siete al mare, tra sabbia e bagni nell’acqua.

Come dire, un vero alleato di bellezza per le nostre unghie e che si può applicare comodamente a casa propria, senza la necessità di prendere appuntamento dall’estetista e senza correre a rimedi dell’ultimo momento.

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Come si utilizza lo smalto adesivo per una pedicure impeccabile

Lo smalto adesivo in gel, infatti, si applica in modo agevole, senza grandi intoppi, ma avendo cura di farlo nel modo corretto e di preparare bene le unghie prima di usarlo. Per prima cosa occorre eliminare le cuticole dalle unghie, limandole nella forma e lunghezza preferita, un po’ come fareste per le unghie delle mani, e applicandogli un prodotto sgrassante apposito, per far si che lo smalto adesivo in gel resti ben aderente alla superficie.

Una volta fatto, ecco che potete applicare il foglietto adesivo, aiutandovi con un legnetto per le cuticole, e avendo cura di far aderire bene lo smalto in gel all’unghia. L’eccesso di prodotto dovrete eliminarlo con una limetta, per far si che il colore sia unicamente sull’unghia, seguendone bene la forma e assicurandovi una pedicure come foste appena uscite da un centro estetico.

A seconda della tipologia di smalto adesivo in gel scelto, poi, dovrete fare un breve passaggio sotto la lampada UV per fissare bene il prodotto e garantirgli una durata massima, ma questo step non è obbligatorio per tutti i brand, quindi è bene leggere bene le istruzioni dello smalto scelto.

Come si rimuove lo smalto adesivo in gel

E se si vuole cambiare colore? Beh, anche in questo caso lo smalto adesivo in gel gioca a vostro favore. Per rimuoverlo, infatti, vi basta utilizzare il solito bastoncino d’arancio usato per le cuticole, andando a sollevare da un lato lo strato di smalto, in modo delicato e con gesti lenti, rimuovendolo totalmente dalla superficie delle unghie, esattamente come un adesivo. E assicurando alle vostre unghie una pedicure impeccabile, curata e sempre diversa con il minimo sforzo ma con il massimo della resa possibile.

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