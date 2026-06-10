Scoprire i piedi in estate? Con una pedicure impeccabile non sarà più un problema, ecco gli step e i prodotti da utilizzare

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Piedi impeccabile per tutta l'estate? Ecco come eseguire una pedicure perfetta

Sarà che la pigrizia ci prende un po’ a tutti, sarà che spesso il tempo è poco o magari gli si da poca importanza, fatto sta che i piedi vengono spesso trascurati, e se da un lato sappiamo tutto o quasi di manicure e skincare, dall’altro quando si parla di pedicure e di come prendersi cura dei propri piedi, spesso non si sa nemmeno da dove partire. Ed eccoci qui per svelarvi qualche piccolo trucchetto e i prodotti giusti per imparare a trattare bene i vostri piedi e per renderli a prova di sandali, infradito e camminate sulla spiaggia.

Dei passaggi semplici da eseguire quotidianamente o a cadenza regolare, un po’ come fareste con i trattamenti per i vostri capelli o per la pelle di corpo e viso, e che anche nel caso di una pedicure fatta come si deve, vi servono per mantenere sani e belli i protagonisti dell’estate, i piedi appunto.

Il primo step delle pedicure: pulire le unghie

Il primo fondamentale step per una pedicure fai da te ma realizzata alla perfezione, è la cura delle unghie, dalla rimozione dello smalto “vecchio”, se presente, alla limatura delle stesse, oltre ovviamente alla pulizia.

Per rimuovere lo smalto classico basterà del semplice solvente, mentre se avete uno smalto semipermanente, dovrete procedete con un batuffolo di cotone imbevuto di solvente da lasciare in posa per 15/20 minuti e, se necessario, avvolgendo le dita con della stagnola. Trascorso questo lasso di tempo, potrete togliere i batuffoli di cotone e, delicatamente, spingere via con un bastoncino di legno d’arancio lo smalto residuo. Uno step che dovreste fare sempre non appena lo smalto non è più integro e comunque sempre prima di usarne uno nuovo.

Secondo step, pediluvio e scrub

Oltre ad ammorbidire la pelle ed eventuali callosità, eseguire un bel pediluvio è anche un vero toccasana per i piedi e in modo particolare per talloni screpolati che, come per la pelle del corpo o del viso, hanno bisogno di essere detersi e levigati. Per farlo ci si può affidare a uno scrub, un ottimo rimedio per donare massima morbidezza alla parte, per rendere i talloni lisci ed eliminare eventuali parti secche o ruvide, agendo direttamente sullo strato superficiale di pelle morta.

Scholl Lo scrub per i piedi

Per realizzarlo, potete usare degli scrub classici, magari arricchiti con ingredienti lenitivi e delicati, che si prendano cura dei piedi durante la vostra pedicure e senza irritare la pelle. In caso di eventuali callosità più dure, invece, potete utilizzare strumenti specifici come la pietra pomice, economica e davvero efficace. Ovviamente ogni membro della famiglia deve avere la sua, per mantenere una perfetta igiene della stessa. Nel caso però i vostri piedi siano intaccati da calli e duroni difficili da debellare, è importante non rimuoverli da soli ma affidarsi ad un esperto.

HoleBeauty La pietra pomice alleata dei piedi

Terzo step della pedicure: la maschera e la crema idratante

Ebbene si, esattamente come per il viso anche i piedi vogliono la loro maschera ad hoc, soprattutto in caso di eccessiva secchezza. Esistono varie tipologie di maschere per i piedi, sotto forma di creme o anche di calzini, da indossare e lasciare agire, e al cui interno sono presenti delle lozioni e principi attivi che accelerano il rinnovo cellulare, leniscono, idratano e nutrono la pelle.

Infine, non dimenticatevi la crema idratante, un tassello importantissimo per mantenere la pelle morbida, ben idratata e per garantirle il giusto benessere, con o senza scarpe.

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Ultimo step della pedicure, la limatura delle unghie e lo smalto

Per far si che la vostra pedicure fai da te sia alla pari di quella di un’estetista, le ultime cose da fare sono la limatura e il taglio delle unghie, e la stesura dello smalto (se lo volete applicare).

Con l’aiuto di un tagliaunghie, dovrete accorciate la lunghezza delle unghie al livello desiderato, proseguendo poi con la lima per realizzare la forma che si preferisce. Attenzione a tagliare solo la parte bianca e a non tagliate le pellicine, altrimenti cresceranno di più. Dovrete solo spingerle delicatamente con un bastoncino di arancio.

Una volta fatto potete passare alla stesura del vostro smalto preferito, se volete applicarlo, ma non è assolutamente obbligatorio, ricordandovi di partire con una base protettiva e solo dopo con il colore scelto per la vostra pedicure.

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Il tocco finale? Uno strato di top coat, per rendere lo smalto brillante e più duraturo, proprio come fareste per la manicure.

Ed ecco che la vostra pedicure è fatta e pronta per essere sfoggiata, con la certezza di avere dei piedi perfettamente curati, sani e in perfetto mood estivo.

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