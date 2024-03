4 tipi di donna secondo il Kamasutra: quale sei tu?

Fonte: iStock 4 tipi di donna secondo il Kamasutra: in quale ti riconosci?

Il Kamasutra è un trattato complesso ed eterogeneo sulle relazioni, l’amore, la società del tempo e le posizioni migliori per fare sesso: un libro sull’eros e l’amore nell’India del 500 d.C. circa. Dalla tradizione orientale, oltre a segreti e suggerimenti per la vita erotica individuale e di coppia, si ritrova anche una classificazione della donna: particolari fisici e tendenze intime modellerebbero il modo di fare e di porsi, anche nella sfera intima. Scopri quali sono i tipi di donna che emergono dal Kamasutra e a quale di queste ti senti più affine.

La donna loto

La donna loto è conosciuta anche come Padmini (o Padmavat): la leggenda narra che questa donna sia generata nel regno degli dei, infatti viene chiamata anche “donna del divino”. Questo tipo di donna è elegante, eterea, con una pelle candida e delicata. È affascinante, con movimenti leggeri e movenze sofisticate. È raffigurata in abiti lunghi e fluttuanti, immersa nella natura, tanto che spesso è abbinata a danzatrici; è amante della musica e del canto. Predilige fare l’amore nelle ore diurne.

La donna artista

La donna artista è conosciuta anche come Chitrini e anche lei, come la donna di loto, proviene dal regno degli dei. Fisicamente molto bella, è delicata ma formosa. Sa di piacere, quindi le piace attrarre altre persone e stuzzicare un po’: il suo più grande potenziale, infatti, risiede nella forza comunicativa. Le piacciono molto gli animali.

Preferisce fare l’amore durante la notte, è passionale e, per questo, è una donna a cui piace molto il piacere in senso lato, in tutte le sue sfaccettature.

La donna conchiglia

A differenza delle altre due donne, la donna conchiglia (o Shankini) non discende dal mondo celeste, ma proviene dal regno umano. Ha un corpo forte ed è molto coraggiosa e impavida nell’affrontare la quotidianità. Adora fare l’amore durante le ore notturne e spesso è travolta da attacchi di passione amorosa ed erotica incontenibile; ha un cuore grande, ma la testa spesso in confusione. Adora i fiori, i vestiti e gli ornamenti, soprattutto i gioielli. È abbastanza attaccata alle cose materiali e spesso critica gli altri.

La donna elefante

La donna elefante è conosciuta anche con il nome di Hastini e si pensa provenga dal mondo degli elementi. È una donna tendenzialmente bassa con labbra grandi e atteggiamenti un po’ ruvidi e distaccati. Adora il cibo e tende a camminare in modo lento e un po’ goffo. Non è una donna facile da soddisfare, né nella vita né in intimità: adora fare l’amore per un lungo periodo di tempo, assecondando il proprio desiderio, a prescindere dal momento e dalle circostanze.

Ovviamente, questa suddivisione di tipologie di donne si basa sui canoni dell’epoca del Kamasutra: sappiamo che ad oggi non vi è una distinzione tra le caratteristiche intime e relazionali e che ogni donna, come ogni persona, ha sfaccettature che la rendono unica e, quindi, bella, con pregi e difetti. Questi tipi di donna sono state identificate nel passato e può essere un modo divertente per conoscere ideologie dell’antica tradizione orientale e giocare a ritrovarsi affini a qualcuna di questi tipi di donna.