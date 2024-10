Festa delle Offerte Prime: le migliori offerte beauty

Ora è il momento più conveniente dell'anno per fare scorta dei tuoi prodotti di bellezza preferiti o per provarne di nuovi, sempre al miglior prezzo

Fonte: iStock I migliori brand per prenderti cura di te, al migliori prezzo!

La Festa delle Offerte Prime 2024 è il momento migliore per concederti tutti gli acquisti per la tua beauty routine approfittando delle tantissime offerte in corso durante queste due giornate speciali.

Infatti, la Festa delle Offerte Prime dura solamente dall’8 ottobre al 9 ottobre (fino alle 23,59) ed è un periodo di scontistiche shock su prodotti di ogni tipo riservato agli iscritti al servizio Amazon Prime.

Ecco perché, se non lo hai ancora fatto, puoi approfittare del primo mese a costo 0 come cliente Amazon Prime e poi decidere se proseguire o meno con l’iscrizione.

Ma come orientarsi tra questa marea di sconti e promozioni? Niente paura, qui troverai una guida ai migliori articoli del mondo beauty alla più alta percentuale di sconto, suddivisi per categoria. In fondo, non approfittare di questi prezzi da paura sarebbe sciocco, no? Girl math!

Tutto per la tua skincare routine

Non c’è azione più importante per la tua pelle che prendertene cura quotidianamente (e con estrema costanza) con i prodotti più adatti a te.

Per la detenzione quotidiana della pelle puoi affidarti al detergente delicato di CeraVe, ideale per la pulizia del viso quotidiana. Rimuove delicatamente le impurità e il sebo in eccesso, migliora l’idratazione della pelle grazie alla formula ipoallergenica senza profumo arricchita con 3 ceramidi essenziali, Niacinamide e Acido Ialuronico. In questo kit troverai il Detergente Idratante Viso da 473 ml e un Detergente Idratante Viso da Viaggio da 20 ml. Oggi scontato del 28%, lo paghi solo 11,88 euro.

CeraVe Kit Detergente viso + travel size

Prova tutto il potere della Vitamina C concentrata per far risplendere la tua pelle! Il tuo nuovo alleato è il Garnier Siero Vitamina C Anti-Macchie, Illuminante e Rimpolpante. La potente formula arricchita con il 3,5% di Vitamina C, Niacinamide e Acido Salicilico, garantisce una performance ottimale sulle pelli con piccole macchie o dal colorito spento. Inoltre la texture è leggera e a rapido assorbimento. Con il 19% di sconto lo paghi solo 7,29 euro.

Offerta Garnier Garnier Siero Vitamina C Anti-Macchie

Pelle con imperfezioni? Ora puoi combatterla con un vitalissimo prodotto molto amato fuori e dentro i canali social. Stiamo parlando del famoso perfezionatole cutaneo di Paula’s Choice con il 2% di BHA. Lo skin perfecting è un esfoliante liquido con acido salicilico ideale per pelle con imperfezioni, punti neri e brufoli. Da applicare delicatamente con le dita o un dischetto di cotone su viso e collo, compresa la zona degli occhi (evitare la linea delle ciglia e le palpebre), ma non va sciacquato. Se è già un tuo alleato storico o hai sempre voluto provarlo, ora è scontato del 20% e lo andare a pagare solo 32,80 euro.

E per le pelli a tendenza acneica puoi fare affidamento su Rilastil Acnestil, una delle creme più amate per chi soffre di questo inestetismo. La formula con Oligopeptide-10, molecola dalle proprietà antimicrobiche in grado di penetrare la parete batterica, inibisce il rilascio di tossine pro infiammatorie. Inoltre è arricchita con pantenolo, ceramidi ed acido ialuronico ad azione idratante e con un antimicrobico che favorisce il controllo della crescita dei microrganismi sulla pelle. Provala ora che è scontata del 19%, la paghi solo 10,49 euro.

Offerta Rilastil Crema Acnestil

I migliori prodotti per capelli al top

Uno dei buoni motivi per approfittare delle offerte della Festa delle Offerte Amazon Prime 2024 è la convenienza nei grandi formati. Ad esempio, puoi fare scorta dei tuoi shampoo o balsami preferiti ad un prezzo senza precedenti. Ad esempio, la confezione da 6 shampoo Pantene Pro-V Protezione Cheratina Rigenera e Protegge (300ml) la pagherai solamente 14,99 euro (sconto del 36%).

Pantene Pantene Pro-V Shampoo Rigenera e protegge (6 confezioni)

Hai bisogno di una terapia d’urto per i tuoi capelli danneggiati? Forse avrai già conosciuto la linea Glicolic Gloss di L’Oreal Paris specifica per capelli opachi e porosi. L’ingrediente segreto è l’Acido Glicolico che ripara la fibra dall’interno migliorando intensamente la qualità del capello e sigilla le cuticole donando lucentezza duratura. Per potenziare l’effetto del trattamento, puoi acquistare tutta la routine: inizia applicando lo shampoo, poi il balsamo e poi continua con il trattamento Laminazione, step fondamentale per un risultato ottimale. Lascia in posa per 5 minuti e poi risciacqua. Concludi poi con il Siero Senza Risciacquo su capelli umidi o asciutti per un’estrema lucentezza. Puoi comprare tutta la routine Glicolic Gloss con il 15% di sconto, pagandola 27,08 euro (kit da 4 prodotti).

L'Oreal Paris Glicolic Gloss Kit 4 prodotti

Ci sono prodotti che vengono conosciuti dal pubblico con il nome di un brand in particolare ( si pensi all’Iphone per indicare uno smartphone o al Dyson per indicare il phon), e così è stato anche per la celeberrima Tangle Teezer, oggi forse la spazzola più famosa del web. Oggi puoi approfittare dello sconto del 37% per provare la Ultimate Detangler, la spazzola del brand ad azione districante che, grazie alla tecnologia brevettata, permette senza di rimuovere sforzo nodi e grovigli, riducendo la rottura e il danneggiamento dei capelli. Perfetta per tutti i tipi di capelli, compresi quelli ricci, mossi, ondulati o lisci. Comprala in color liquirizia a solo 10,64 euro.

Offerta Tangle Teezer Spazzola Ultimate Detangler

I migliori brand di make up

Per le vere make up addicted, il mascara Lash Sensational di Maybelline New York rimane sempre un must have la cui qualità prezzo rimane e rimarrà per sempre imbattibile. Riesce a ricreare un effetto ventaglio, senza grumi, dona volume e colore extra-nero anche sulle ciglia più sottili. Fondamentale è l’applicatore curvo in silicone con setole di sei dimensioni diverse, per aggrapparsi anche alle ciglia più fine, corte e dritte. Oggi la confezione da 2 unità la paghi solamente 11,02 euro (23% di sconto).

Maybelline New York Mascara Lash Sensational extra black (2 unità)

Uno dei correttori più amati, oggi ad un prezzo davvero super. Stiamo parlando del correttore multiuso Cancella Età di Maybelline New York. Se pensi che sia adatto solo alle pelli mature, ti sbagli: infatti è ideale in particolare per le pelli secche di tutte le età in quanto è perfetto per coprire le occhiaie, correggere le imperfezioni, scolpire e illuminare la carnagione, godendo di una coprenza modulabile e finish naturale a lunga tenuta. La formula arricchita con bacche di goji e haloxyl mentre l’applicatore è a forma di con spugnetta ricoperta da migliaia di micro-fibre, ideale per coprire qualsiasi imperfezione.

La confezione da 2 unità oggi la paghi solo 13,40 euro ( sconto del 16%). Non temere di sbagliare nuanche, questo correttore si adatta molto facilmente all’incarnato.

Maybelline New York Correttore liquido cancella età (2 unità)

Uno sguardo intenso e sensuale come solo la matita nera ti può dare, ma senza sbavature e senza ”effetto panda” a fine giornata? Ora puoi, ed il prodotto giusto è la matita occhi 24h waterproof a lunga tenuta ed alta pigmentazione dal tratto setoso e scorrevole di Deborah Milano. Nella colorazione black oggi è scontata del 20% e la paghi solo 6,89 euro.

Offerta Deborah Milano Matita occhi 24h waterproof

