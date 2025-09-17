Sconti fino al 70% e oltre su bestseller skincare e prodotti per capelli: le offerte di oggi

Fioccano gli sconti su Amazon con sconti sino al 70% e oltre su prodotti dedicati alla cura dei capelli e alla skincare.

Pubblicato: 17 Settembre 2025 08:24

Le migliori offerte beauty del giorno per capelli, make-up e viso

Sconti sino al 70% e oltre, offerte imperdibili e tanti prodotti bestseller da acquistare, anche oggi Amazon ci regala moltissimi prodotti beauty a prezzi bassissimi. Dalle piastre per i capelli ai phon – che dopo l’estate torneremo a usare spesso! – passando per i device dedicati alla skincare, per preparare la pelle all’autunno.

Le migliori offerte beauty su Amazon del 17 settembre

Capelli, make up e skincare, abbiamo selezionato le migliori offerte per prenderti cura di te e trasformare la tua casa in un salone di bellezza!

Phon, piastre e prodotti per capelli

Il phon agli ioni ormai è un must ed è un tool imperdibile per chi sogna una piega perfetta, ma vuole anche proteggere i capelli dai danni causati dal calore. La tecnologia agli ioni infatti permette di spezzare le molecole d’acqua, aiuta a velocizzare l’asciugatura e idrata in profondità la fibra capillare. Il risultato sono capelli morbidi, lucidi e senza l’effetto crespo o doppie punte.

Una vera svolta, no? Su Amazon puoi trovarne tantissimi con sconti sino al 70% e oltre. L’occasione per provare questo asciugacapelli rivoluzionario e testarne l’efficacia. L’asciugacapelli agli ioni di litio Casamaa è fra i più amati di Amazon con oltre 2mila recensioni. Ha un motore AC ad alta velocità che garantisce uno styling efficiente e rapido, con un flusso d’aria potente. Il pulsante dell’aria fredda permette di fissare la piega rapidamente, mentre il diffusore in dotazione è ottimo anche per chi ha i capelli ricci. Il costo? 39,99 euro con lo sconto del 71%!

Phon agli ioni di litio
Phon agli ioni di litio
    139,99 EUR −71% 39,99 EUR
    Acquista su Amazon

    Ha spopolato su Instagram e TikTok e ora è disponibile anche su Amazon la piastra in ceramica a base d’acqua che rende i capelli setosi e lucidissimi. Quella di Dekuri costa meno di 40 euro con lo sconto eccezionale del 75%. Ha un rivestimento in ceramica a base d’acqua, perfetto per ridurre l’effetto crespo e la rottura dei capelli. Le piastre flottanti 3D inoltre si adattano al massimo alle curve naturali dei capelli, evitando che vengano schiacciati. Il risultato sono capelli liscissimi e sani in una sola passata.

    Dekuri piastra per capelli
    Dekuri piastra per capelli
      159,99 EUR −75% 39,99 EUR
      Acquista su Amazon

      Da non perdere con gli sconti anche l’olio al rosmarino. Viralissimo negli ultimi anni, promette di stimolare la crescita dei capelli, ma anche di ciglia e sopracciglia. Il pack da due confezioni con l’offerta costa solamente 11 euro! Usalo come preferisci per migliorare la circolazione sanguigna del cuoio capelluto e attivare i follicoli, donando volume e salute.

      Olio di rosmarino pack da due confezioni
      Olio di rosmarino pack da due confezioni
        19,99 EUR −41% 11,83 EUR
        Acquista su Amazon

        Per una coccola extra ai capelli prova il set L’Oréal Paris Elvive Glycolic Gloss. Comprende siero senza risciacquo, shampoo e trattamento laminazione in 5 minuti per capelli setosi e lucidissimi. 

        L'Oréal Paris Elvive Glycolic Gloss kit capelli
        L'Oréal Paris Elvive Glycolic Gloss kit capelli
          26,99 EUR −15% 22,89 EUR
          Acquista su Amazon

          Skincare e device

          L’estate è terminata ormai ed è arrivato il momento di rinnovare la skincare routine. Approfitta delle offerte per portarti a casa i device per la cura del viso e le creme migliori per idratare, eliminare le rughe e rimpolpare. Partiamo dalle maschere viso che – diciamolo – non sono mai abbastanza! Per non fartele mancare acquista il pack da 4 pezzi che trovi in sconto su Amazon. Le maschere al collagene Bio Collagen Real Deep Mask costano 7,99 euro con lo sconto e sono perfette per prenderti cura della tua pelle. Arricchite con collagene, vitamina E e acido ialuronico, sono l’ideale per nutrire l’epidermide, cancellare le rughe e donare luminosità.

          Maschera al collagene pack con 4 pezzi
          Maschera al collagene pack con 4 pezzi
            9,99 EUR −20% 7,99 EUR
            Acquista su Amazon

            Super offerte anche per i sieri viso. Se sei indecisa su quale usare prova questo kit che ora trovi scontato del 28% e paghi solamente 13 euro. Il kit comprende siero alla vitamina C, siero al retinolo e siero con acido ialuronico per una pelle levigata, liscia e nutrita, dall’aspetto radioso.

            Kit con 3 sieri viso
            Kit con 3 sieri viso
              18,99 EUR −28% 13,59 EUR
              Acquista su Amazon

              Vuoi portare il centro estetico a casa tua? Allora prova i device per il viso in offerta su Amazon. La maschera LED per il viso, usata dalle celebrity e dalle appassionate di skincare, ora costa quasi la metà! Scontata del 41%, possiede tre livelli d’intensità e consente di effettuare sessioni di terapia della luce da 10 minuti. La indossi, ti rilassi e ti godi i risultati: una pelle luminosa, compatta e soda.

              Maschera LED per il viso
              Maschera LED per il viso
                189,99 EUR −41% 111,71 EUR
                Acquista su Amazon

                Non poteva mancare in questa selezione un bestseller per quanto riguarda i device per la cura della pelle. Stiamo parlando della spazzola FOREO Luna. Questa spazzola esfoliante offre ben 8 intensità di pulsazioni e una testina a due zone, rimuovendo in appena un minuto il 99,5% delle impurità. Il costo? Poco più di 50 euro per un tool che userai tutti i giorni!

                FOREO Luna spazzola massaggiante per viso
                FOREO Luna spazzola massaggiante per viso
                  Amazon Prime
                  Acquista su Amazon

                  Make up

                  E il make up? Anche oggi non mancano sconti sui bestseller per il trucco, con kit e offerte interessanti. Come quella su L’Oréal Paris Infaillible, uno dei fondotinta più amati di Amazon, super venduto e recensito. Ora lo trovi a 22 euro insieme allo spray fissante L’Oréal Paris. Con formula waterproof, questo fondotinta garantisce una copertura super senza imperfezioni e sino a 32 ore. La texture è traspirante e leggera, arricchita con vitamina C ed SPF 25 per donare un colorito naturale e fresco.

                  L'Oréal Paris Infaillible e spray fissante
                  L'Oréal Paris Infaillible e spray fissante
                    23,99 EUR −6% 22,59 EUR
                    Acquista su Amazon

                    Offerta unica pure per la matita per sopracciglia Maybelline New York. Definisce, riempie e fissa le sopracciglia in una sola applicazione, grazie ad una formula arricchita con pigmenti. In più è no transfer, non sbava ed è waterproof. Il set da tre matite ora è scontato del 21%.

                    Maybelline New York Tattoo Brow 36h matita per sopracciglia
                    Maybelline New York Tattoo Brow 36h matita per sopracciglia
                      30,36 EUR −21% 23,99 EUR
                      Acquista su Amazon

                      Non lasciarti sfuggire poi l’iconica matita labbra di Kiko, amatissima dai creators di TikTok e ora disponibile a soli 6 euro. A lunga tenuta e con nuance favolose, ti aiuta a definire le labbra e si sfuma con facilità.

                      KIKO Milano Creamy Colour Comfort Lip Liner
                      KIKO Milano Creamy Colour Comfort Lip Liner
                        7,99 EUR
                        Acquista su Amazon

                        Con 17 euro infine ti porti a casa il rossetto bestseller di Maybelline. Stiamo parlando del SuperStay Matte Ink, una tinta labbra con effetto matte che dura sino a 16 ore e ridefinisce le labbra in una sola passata. La trovi su Amazon in offerta insieme all’acqua micellare: un set da non lasciarsi scappare!

                        Maybelline New York SuperStay Matte Ink tinta Labbra
                        Maybelline New York SuperStay Matte Ink tinta Labbra
                          20,17 EUR −13% 17,49 EUR
                          Acquista su Amazon

