La Led Mask di Melissa Satta è l’ossessione beauty che non sapevamo di avere

Fonte: Getty Images La Led Mask di Melissa Satta è il tuo nuovo alleato anti-age

Se c’è una cosa di cui Melissa Satta non ha mai fatto mistero, è la sua passione per lo sport e la cura per la sua già naturale bellezza. E che si tratti di massaggi, prodotti per la skincare o trattamenti mirati, ogni cosa vale se lo scopo è quello di rallentare i cambiamenti fisiologici legati all’avanzare dell’età. Anche munendosi di un beauty device da centro estetico ma che oggi si può avere anche a casa propria, la maschera LED.

La nuova passione beauty di Melissa Satta è da copiare

Una vera passione per la Satta, che si è mostrata sui social (e più precisamente su un’Instagram story) proprio con la sua LED mask di Current Body. Una piccola pausa di appena dieci minuti ma dai grandissimi benefici per la pelle e per il viso. Come dire, nessuno sforzo ma massimo risultato.

E non è un caso che girovagando su Tik Tok, la parola chiave Led Mask abbia abbondantemente superato i 10 milioni di visualizzazioni. Un beauty device anti-age che è già di tendenza! Ma di cosa si tratta esattamente e come funziona una Led Mask?

CurrentBody Skin La Led Mask amata da Melissa Satta e dalle celeb

Come funzionano le Led Mask

La Current Body LED Mask usata da Melissa Satta, per esempio, che sfrutta la terapia con luce LED (le lunghezze d’onda rossa e vicino-infrarossa), è utile per stimolare la rigenerazione cellulare della cute del viso.

In generale, quindi, andando a sfruttare questa specifica tecnologia, le Led Mask è proprio questo che fanno: vanno ad agire sulla rigenerazione delle cellule e a migliorare e accelerare la produzione di collagene ed elastina, che come sappiamo (e se non lo sapete ve lo diciamo noi) con il tempo tende a ridursi progressivamente. Un processo che non dovete collegare ad età avanzate, perché in effetti questo cambiamento fisiologico della pelle inizia già a partire dai trent’anni, motivo per il quale anche l’utilizzo di creme e tonici anti-age non ha un’età precisa di partenza.

La maschera Led più economica Il beauty device da 30 euro è su Amazon

GYH maschera Led viso Un beauty device per il benessere della tua pelle

I benefici delle Led Mask

Ma torniamo alle nostre Led Mask e ai tanti benefici che questo trattamento home made può donare al nostro viso. In linea generale, questi beauty device garantiscono tutta una serie di benefici anti-age, agendo nella riduzione delle linee sottili, delle rughe (a prescindere dalla loro profondità) e di eventuali infiammazioni cutanee. Ma sono anche molto utili in caso si soffra di acne o di problemi alla pelle creati dai danni del sole.

Una serie di benefici comprovati e che hanno spinto moltissime celeb a utilizzare le Led Mask come trattamento regolare all’interno della loro beauty routine. Star come Kim Kardashian, Vanessa Hudgens, e fino ai personaggi delle nostre serie tv preferite. Durante un episodio di Emily in Paris, infatti, anche la protagonista interpretata da Lily Collins fa uso della Led mask, e proprio della stessa utilizzata anche dalla nostra Melissa Satta, quella di Current Body.

Nourished Bodynskin Il tuo nuovo alleato antiage

Insomma, un dispositivo per cui vale fare un piccolo investimento e che è in grado di prendersi cura della pelle e della sua (e vostra) bellezza, in modo profondo e mirato a combattere l’invecchiamento cutaneo. A voi solo il compito di mettervi comode per i minuti necessari e godere di questa coccola professionale direttamente dal divano di casa.

