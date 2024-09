Emily in Paris, sopracciglia perfette. I segreti per replicarle

Sono la cornice del nostro volto, esaltano lo sguardo e danno carattere e personalità al viso. Scopri come ricreare le sopracciglia di Emily in Paris a casa

Fonte: IPA Agency Le signature eyebrows di Emily Cooper possono diventare il tuo nuovo segno distintivo!

Cosa amiamo di Emily in Paris? Certamente i suoi outfit (certo, a volte discutibilissimi, ma molto cool), gli amori impossibili, gli scorci suggestivi de la Ville Lumière ma anche i beauty look della protagonista, sempre curati al dettaglio e perfettamente matchy-matchy con le sue scelte di stile.

In molti avranno notato che l’attrice che interpreta Emily Cooper, Lily Collins, pone sempre un particolare accento su una parte specifica del suo viso: le sopracciglia.

Le sopracciglia giocano un ruolo fondamentale nel definire l’aspetto del viso per diverse ragioni, sia funzionali che estetiche. Attraverso i loro movimenti e la loro posizione, possono comunicare una vasta gamma di sentimenti come sorpresa, rabbia, felicità o tristezza. Come ci siamo abituati a vedere nella mimica facciale di Emily, il loro loro ruolo è particolarmente importante nella comunicazione non verbale, perché aiutano a rendere comprensibile ciò che sentiamo anche senza parole. Dal punto di vista estetico, aiutano a bilanciare e incorniciare il viso, per cui la loro forma e posizione possono influenzare la percezione della simmetria e delle proporzioni del volto.

Per questo Lily Collins presta sempre la massima attenzione a curare al meglio le sue sopracciglia: ma che cosa utilizza per averle così belle e definite?

Gel fissante per sopracciglia

Ci svela di più una delle make up artist che ha lavorato sul set, Aurelie Payen, confidando ai microfoni di Town&Country che tutto il make up del personaggio di Emily ruota proprio intorno alle sue signature eyebrows, diventato il suo marchio distintivo. La truccatrice ha affermato di aver usato tutti i giorni un gel per sopracciglia fissante con effetto 24 ore, così da garantire il massimo della tenuta per tutte le ore di set.

Ma quale scegliere? Tra i più amati, recensiti e acquistati di Amazon troviamo lo styler istantaneo per sopracciglia con tenuta estrema fino a 24 oredi NYX Professional Makeup Brow Glue. Simile a una colla e non appiccicoso, è trasparente e si asciuga con un finish dall’aspetto naturale. È veloce e facile da applicare grazie al preciso pennello a setole rotonde, per uno styling facile su qualsiasi forma di sopracciglia.

Benefit, il brand americano amatissimo da tutte le make-up lover, è il re delle sopracciglia, tanto da aver creato una linea interamente dedicata alla loro cura. Tra i loro best seller, 24-HR Brow Setter – Gel Fissante Sopracciglia Trasparente Lunga Tenuta, gel invisibile modella le sopracciglia e fissa il trucco per tutta la giornata.

Portato sotto le luci della ribalta grazie al potere della condivisione su TikTok, il gel fissante di Got2B Brows & Edges è il nuovo alleato per combattere le sopracciglia ribelli e tenere a bada i baby hair, tutto con un solo prodotto. Con il lato largo puoi applicare facilmente il gel alle sopracciglia mentre con il lato stretto puoi fissare i capelli più corti attorno al viso, per un sleek bon pony tail perfetta dalla mattina alla sera.

Altrettanto chiacchierato tra le beauty blogger, troviamo, ancora una volta, un prodotto Essence che per qualità prezzo non ci delude mai. Il Brow lifting gel di Essence si presenta in modo diverso dai precedenti gel: si tratta infatti di un set che include un pennello e una texture trasparente simile al gel. Basta intingere la spazzola del pennello nel gel e distribuirlo uniformemente sulle sopracciglia, sollevandole verso l’altro per un effetto laminazione immediato.

Uniforma e colora le sopracciglia con prodotti pigmentati

Se le tue sopracciglia non crescono uniformante, puoi riempire i ”buchetti” con un prodotto per sopracciglia pigmentato come la matita dalla punta fine di precisione di KIKO Milano. La Precision Eyebrow Pencil è disponibile in ben 10 tonalità e, grazie alla micro punta, permette di delineare le sopracciglia con precisione ed ottenere un look naturale ma a lunga tenuta. Inoltre, con lo scovolino integrato è possibile pettinare le sopracciglia prima e dopo l’applicazione del prodotto.

Se vuoi scolpire pelo per pelo le tue sopracciglia, puoi optare per una matita a punta triangolare come la Ultimate Brow Retractable Pencil di WetnWild, perfetta per ricreare il disegno del pelo dove non c’è. Anche questa matita è munita di spazzola per pettinare le sopracciglia prima e dopo.

Illumina e definisci l’arcata con il correttore

La make up artist di Lily Collins ha aggiunto poi di aver usato un correttore del brand Laura Mercier con un tono più chiaro del colore della sua pelle per illuminare l’arcata sopracciliare. Si tratta di un trucchetto molto utile anche per rendere ancor più definite le sopracciglia ma anche per liftare l’occhio verso l’alto, giocando con le luci e le ombre del viso.

Su Amazon è disponibile nella colorazione ”chiara” il correttore Flawless Fusion Ultra Longwear di Laura Mercier, a lunga durata ma leggero sulla pelle, per un effetto super naturale.

Per una scelta low budget, puoi optare per il correttore Instant Lift di Deborah ad effetto illuminante, specifico per il contorno occhi in quanto è stato arricchito con centella asiatica per contrastare i segni dell’invecchiamento e donare un contorno occhi levigato e uno sguardo rivitalizzato. Utile l’applicatore a spugnetta per lavorare attorno alle sopracciglia distendendo uniformemente il prodotto senza creare macchie.

Per un effetto ancora più definito e preciso, scegli un applicatore dalla spugnetta fine e altamente coprente come il Camouflage di Essence. Minima spesa, massima resa: copre, leviga e dura a lungo anche sulle pelli grasse, ed il prezzo è davvero piccolo piccolo. Scegli tra le 8 tonalità disponibili la nuanche più chiara rispetto al tuo incarnatocosì da copiare l’effetto ottenuto dalla truccatrice di Lily Collins per il look della bella Emily Cooper.

Un’ultima chicca per le più perfezioniste: esistono in commercio degli stencil che fungono da ”guida” per definire la forma esatta delle sopracciglia che vuoi ottenere. Lo sapevi?

In questo kit troverai ben 24 tipi diversi di forme di sopracciglia per assicurarti di trovare la forma ideale per te in base alla forma del tuo volto (tondo, lungo, quadrato, a cuore, ecc. ), 1 elastico fisso (utile a fissare gli stencil sul viso, come una mascherina!), 1 spazzola e 1 rasoio per sopracciglia. Ora le sopracciglia perfette sono davvero ad un passo da te!

