È Emily in Paris mania: prodotti, gadget e trend per vivere da protagonista la serie

L’attesissima seconda parte della quarta stagione di Emily in Paris è finalmente atterrata su Netflix. Da Chicago a Parigi, ora Emily ha raggiunto la Città Eterna e per la première lei e tutto il cast hanno sfoggiato outfit da sogno. Tra tutti, la protagonista, Lily Collins, ha rivelato al mondo il suo nuovo caschetto geometrico e un sinuoso abito in oro di Schiaparelli e, proprio come una statua antica, si è fatta ammirare e fotografare da tutto il mondo.

Durante queste quattro stagioni abbiamo visto Emily, la giovane ed estroversa creativa digitale, volare a Parigi abbandonando fidanzato e amici per vivere il suo sogno parigino. Ma non è stato tutto glamour e paillettes: oltre a non conoscere il francese , Emily è arrivata in Francia non conoscendo le abitudini dei francesi e le difficoltà di inserimento in questa città saranno notevoli. Tuttavia, stagione dopo stagione, riuscirà a integrarsi e instaurare nuove vere amicizie, tra cui Mindy, amica e coinquilina altrettanto outsider. Inoltre, il suo cuore batterà sia per l’amore impossibile con Gabriel, l’affascinante chef, che per Alfie, broker incontrato a lezione di francese.

Cosa ci piace di Emily? Il suo stile eclettico ma sincero, la sua spontaneità e la sua capacità di fare troppo spesso delle scelte sbagliate (proprio come tutte noi), misto alla luce scintillante dei cafè parigini e al glamour senza tempo del lusso francese. Un personaggio con cui è facile empatizzare. Ma a farci divertire sono sempre i suoi outfit e le sue scelte (a volte discutibili!) di stile, tanto che in molti l’hanno definita una vera e propria Emily in Paris mania perché, proprio come una moderna Remida, sa trasformare in oro tutto ciò che tocca. Non ci sorprende quindi che, stando ai dati rivelati da Klarna ( sistema di pagamento che consente di comprare un prodotto e pagarlo successivamente a rate) l’impatto dei primi episodi della popolare serie sulle vendite di capi e accessori ispirati agli outfit della Cooper si è già fatto sentire e ha riportato in auge vestiti che pensavamo di aver dimenticato nell’armadio.

Look e trend da imitare

Grandi, piccoli, black and white o coloratissimi, i pois sono amatissimi da Emily e li sa sempre abbinare con stile ed audacia. Inoltre rappresentano perfettamente il ponte tra lo stile eccentrico americano e quello più sobrio del gusto francese. Come vediamo in questa scena girata a Roma in compagnia dell’attore italiano Eugenio Franceschini, Emily (ormai fortemente francesizzata) indossa questa blusa con scollatura of shoulder blu a pois bianchi che valorizza i colori freddi del suo incarnato e le spalle sottili.

Windehao Camicetta pois

Per ispirarti ai suoi look puoi completare l’outfit con un altro dei must have di Emily, i foulard in seta! Qui lo porta come accessorio per capelli ma, come avrai notato, lei li utilizza anche al collo o appesi alle sue coloratissime borse.

Emily è stata in grado di riportare sotto le luci della ribalta anche giacche e completi a righe che a noi, personalmente, piacciono tantissimo.

Le righe, infatti, sono uno dei simboli più riconoscibili dei look tipicamente francesi quando l’iconica “marinière” (la maglietta a righe bianche e blu) divenne popolare grazie a Coco Chanel negli anni ’20 del XX secolo, che la introdusse nella moda femminile. Se ti piace giocare con questo stile puoi optare per un blazer dall’alto contrasto cromatico o farne un total look abbinandoci anche il pantalone, proprio come fa Emily.

Generic Completo blazer a righe da donna

O è crop o è over, la via di mezzo non esiste (o meglio, non è Emily in Paris). Stiamo parlando dei cardigan, amatissimi da Emily per fare layering, ossia sovrapporre più strati di vestiti per creare contrasti tra diversi colori e texture. Utilizzalo anche tu in colori accesi per rendere il tuo outfit chic e cool, anche sotto ad un ring da boxe!

Accessori che gridano Emily in Paris

Se è vero che sono i dettagli a fare la differenza, allora Emily Cooper si è dimostrata essere una maestra del dettaglio per elevare ogni suo look ad un livello superiore. Impossibile dimenticare la scena in cui Emily di fronte a Pierre Cadault (un famoso stilista parigino della ”vecchia guardia”) si è sentita insultare per il suo charme a forma di Torre Eiffel appeso alla sua borsetta, definito, senza mezzi termini, una ”cafonata americana”.

Eppure, chi può dire di non averne comprato almeno uno la prima volta a Parigi?

Beeuvip Portachiavi Torre Eiffel

Un altro accessorio tutto da copiare è la cover del telefono di Emily a forma di macchina fotografica, oggi diventata il suo marchio di fabbrica. Perfetta per chi ama scattare selfie e foto da postare sui social media!

Custodia Cover Emily in Paris

Sembra averne uno per ogni look e, a volte, sanno davvero dare un tocco glamour a tutto l’outfit. Stiamo parlando degli occhiali da sole, simbolo di eleganza e femminilità molto amati dalle donne parigine. Cosa nasconderà lo sguardo di Emily correndo a bordo di una Vespa sulle strade di Roma con questi occhiali vintage?

In attesa di vedere la puntata a cui fa riferimento questa scena, possiamo intanto copiarle gli occhiali…

Hpirme Occhiali cat eyes vintage

Emily in Paris mania: tutti i gadget

La Emily in Paris mania ha portato a tantissime collaborazioni con brand di tutto il mondo, proprio come è accaduto con Pantene. Questo cofanetto Limited Edition di Pantene contiene tutto ciò che ti serve per far risplende i tuoi capelli: lo shampoo aiuta a riparare i capelli secchi, spenti e danneggiati, il balsamo Miracle Serum aiuta a mantenere i capelli forti e lucenti con solo pochi minuti di posa mentre, abbinato alla maschera, agisce sulle fibre dei capelli dalle radici alle punte. Infine l’olio spray fin dl primo utilizzo rende i capelli 10 volte più resistenti alla rottura. Sicuramente una bella idea regalo!

Pantene Cofanetto limited edition Emily in Paris

E rimanendo in tema idee regalo, se conosci qualche amica fan della serie, metti nel carrello queste divertenti t-shirt.

Questa con il riferimento ad Emily e Mindy sarà un regalo perfetto per la tua best friend.

Emily in Paris T-shirt Emily e Mindy da regalare alla tua migliore amica

La diatriba rimane sempre la stessa: continuare a sognare tra le braccia del dolce chef o farsi travolgere dalla passione di Alfie? Tu chi scegli? Se hai già le idee chiare, questa è la maglietta che fa per te.

Emily in Paris T-shirt Emily in Paris Team Gabriel

