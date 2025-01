Deterge, esfolia e rinnova la pelle, la spazzola viso best seller Foreo ora ti costa la metà

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: iStock La spazola viso in sconto su Amazon da avere ora

Ci sono prodotti che, finché non si hanno, non si sa quanto siano indispensabili per potersi prendere cura della propria pelle e della sua (e nostra) bellezza. Dei prodotti che ci assicurano la massima cura, attenzioni e gesti delicati e che agiscono a 360° per il benessere della cute. Insomma, dei veri alleati beauty che ognuna di noi dovrebbe avere a portata di mano e pronti per essere utilizzati durante la nostra beauty routine quotidiana.

Dei prodotti come la spazzola viso di Foreo, uno strumento che deterge, esfolia e rinnova le cellule della pelle, agendo delicatamente sulla stessa e garantendovi il massimo beneficio con il minimo sforzo. E anche con il minimo prezzo visto che la trovate in super sconto su Amazon.

Cos’è la spazzola viso di Foreo

Una vera alleata di bellezza in grado di far recuperare il naturale splendore della cute con una routine detergente all’altezza di quella che avreste andando da un’estetista. Un trattamento che sfrutta la modalità Glow Boost, l’ultima novità di casa FOREO, e che permette una detersione a effetto zen e un incarnato fresco e radioso in soli 30 secondi, oltre a una sensazione sulla pelle come se foste appena uscite da una spa.

Ma di cosa si tratta esattamente? La spazzola viso di Foreo LUNA mini 3, altro non è che una spazzola in silicone con punti di contatto sottili e spessi, che agisce come un massaggio e che rimuove il 99.5% di sebo, sudore e trucco dalla cute, garantendo una detersione massima e ottimale adatta a ogni tipologia di pelle.

Un massaggio della durata di circa 30 secondi, veloce, delicatissimo e che non irrita la pelle.

Come agisce la spazzola viso LUNA mini 3

LUNA mini 3, infatti, è un dispositivo con punti di contatto in silicone extra morbidi e che agisce a 8000 pulsazioni T-Sonic al minuto, caratteristiche che permettono a questa spazzola viso di detergere la pelle in profondità ma con un tocco delicato e leggero, come la seta.

Un device per il viso da avere e da provare, che oltre a essere assolutamente efficace, è anche 35 volte più igienico delle spazzole viso con setole in nylon tradizionali. E questo proprio grazie ai punti di contatto in silicone di cui è dotata, che prevengono la diffusione e la proliferazione dei batteri sul viso, risultando uno strumento di altissima qualità e che previene la salute e la bellezza della cute.

Ma non solo, grazie ai movimenti eseguiti dalla spazzola e grazie alle pulsazioni T-Sonic brevettate, LUNA mini 3 offre un massaggio viso rinvigorente e rigenerante, che stimola le cellule della pelle e che, insieme al morbido silicone di cui è composta, aiuta a favorire l’assorbimento dei diversi e preziosissimi principi attivi dei prodotti che utilizzate durante la vostra skincare.

Uno strumento garantito e amatissimo da chi ha già avuto modo di testarlo, che dona una detersione veloce ma molto efficace e che vi permette di godere di una pelle pulita e fresca per tutto il giorno, oltre che di un incarnato perfetto h24.

Il tutto con una facilità di utilizzo che fa venire voglia di provarla sempre e che renderà il momento della skincare ancora più piacevole e una vera coccola per la pelle e per voi stesse.

