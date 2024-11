Dispositivi di bellezza, ma anche prodotti per la skincare: i prodotti di Foreo che devi avere per un viso favoloso e a un prezzo incredibile

Pelle perfetta a casa come se fossimo state in un centro di bellezza: con i dispositivi Foreo questo sogno diventa realtà e il nostro viso può risplendere come non mai. La buona notizia è che in occasione del Black Friday 2024 tantissimi prodotti di questo marchio sono in sconto, come Foreo Ufo Mini che somma la termoterapia, alla terapia a luce led e il massaggio T-Sonic. Lo sconto è davvero fenomenale perché si può comprare a quasi la metà grazie a un ribasso sul prezzo di partenza del 43%: verifica cliccando sul link.

È questa una delle offerte alle quali non rinunciare del Black Friday 2024: il momento giusto dell’anno per fare incetta di prodotti di alta qualità a prezzi davvero convenienti. C’è tempo per fare shopping intelligente fino alle 23,59 del 2 dicembre.

Foreo Ufo Mini, l’acquisto da fare per il Back Friday

Il dispositivo che non può mancare nella propria skincare routine: è il Foreo Ufo Mini da utilizzare con le maschere per il viso, che permette di ottenere diversi vantaggi. Intanto grazie alla termoterapia ammorbidisce la pelle e questo fa in modo che i principi attivi penetrino più a fondo. Poi la terapia con luce a led rigenera la pelle e fa in modo che il processo di riparazione sia più veloce. Infine, grazie al massaggio T-Sonic viene stimolata la microcircolazione. Insomma, si tratta del dispositivo di bellezza da avere per sfoggiare un viso fresco e liscio, la buona notizia è che con il Black Friday si può acquistare, come tanti altri prodotti beauty, a un prezzo super vantaggioso con il 43% di sconto: clicca sul link per saperne di più.

I dispositivi Foreo in sconto che devi avere

Sono numerosi i dispositivi che Foreo ha scontato in occasione del Black Friday 2024. Tra questi vi è Luna 3: si tratta di una spazzola per il viso che promette di eliminare il 99,5% di sporco, sudore e sebo, ma anche di massaggiarlo per un risultato energizzante e rassodante. Lo sconto è del 26%, scopri di più cliccando il link.

Offerta Foreo Luna 3 Spazzola pulizia viso, lo sconto è del 26%

Foreo Ufo 2, invece, è un dispositivo che permette di trattare il viso e di massaggiarlo con diversi vantaggi. Intanto fa sì che la pelle assorba meglio gli ingredienti delle maschere, poi grazie alla crioterapia non solo fa sì che l’idratazione venga mantenuta, ma riduce i gonfiori e rassoda, mentre la luce a led rigenera e attenua le imperfezioni. Clicca per maggiori info e per lo sconto del 29%.

Offerta Foreo Ufo 2 Trattamento per il viso da usare con le maschere compatibili, lo sconto è del 29%

È un trattamento viso 4 in 1 quello che propone Foreo Ufo 3 Mini: si tratta di un dispositivo a led per le maschere che aumenta l’idratazione del 126%, al tempo stesso in una settimana si nota una riduzione delle rughe: dotato di 22 trattamenti predefiniti, offre una terapia led a spettro completo, termoterapia e massaggio T-Sonic. È scontato del 25%.

Offerta Foreo Ufo Mini 3 Dispositivo che consente maggiore idratazione e di attenuare le rughe, lo sconto è del 25%

Foreo Ufo 3 Led è una vera e propria coccola da portare sempre con sé: si tratta di un massaggiatore viso pensato per essere portato anche in vacanza, un dispositivo led per maschere viso che ammorbidisce, illumina, aiuta ad assorbire le formule e regala un aspetto favoloso. Scopri di più, compreso lo sconto del 40%, cliccando il link.

Offerta Foreo Ufo 3 Led Dispositivo per le maschere viso, lo sconto è del 40%

Foreo Iris è un massaggiatore anti age per il contorno occhi, per sconfiggere le rughe ma anche per attenuare occhiaie, gonfiori e borse. Lo sconto in occasione del Black Friday è del 44%, clicca sul link.

Offerta Foreo Iris Massaggiatore per il contorno occhi, lo sconto è del 44%

Foreo Kiwi, invece, è un aspiratore di punti neri e bianchi che agisce con delicatezza, con tre testine diverse che hanno un’azione esfoliante. È scontato del 20%, scopri di più cliccando il link.

Offerta Foreo Kiwi Aspiratore di puntini neri e bianchi, lo sconto ammonta al 20%

Un massaggiatore per il viso con effetto anti-age: è Foreo Bear 2 pensato per regalare diversi benefici alla pelle del viso con ben cinque modalità di massaggio. Il risultato è un viso più compatto ed elastico. Clicca il link e vedi lo sconto del 13%.

Offerta Foreo Bear 2 Massaggiatore viso anti-age, lo sconto ammonta al 13%

Skincare, i prodotti da non perdere

Foreo firma anche una linea per la skincare amatissima, che ora grazie al Black Friday di Amazon si può acquistare a un prezzo davvero conveniente.

Ad esempio, la crema per il contorno occhi Iris, antirughe e occhiaie con acido ialuronico, vitamina C ed E, che promette di illuminare, idratare e rigenerare la pelle di questa zona delicata del viso. Lo sconto è incredibile e ammonta al 49%: clicca il link per saperne di più.

Offerta Foreo crema contorno occhi Iris Minimizza le rughe e riduce borse e occhiaie, lo sconto è del 49%

La combo perfetta è con il siero notte rassodante: mentre ci si riposa questo prodotto lavora per noi: va a distendere le linee di espressione, idrata e rassoda. Contiene, tra i suoi ingredienti, retinolo, vitamina E ed estratti di funghi e bakuchiol antiossidanti. È scontato del 45%.

Offerta Foreo siero notte contorno occhi Iris Rassodante, distende le linee di espressione, è scontato del 45%

Call it a Night, invece, sono sette maschere viso Ufo per combattere la secchezza e le linee di espressione: i prodotti perfetti per rinnovare e nutrire la pelle del viso, grazie anche al fatto che contengono ginseng e olio d’oliva. Lo sconto è del 18%: clicca il link.

Offerta Foreo Call it a Night Ufo Sette maschere che rinnovano e nutrono, sono scontate del 18%

È un detergente viso, invece Foreo Luna Micro-Foam Cleanser 2.0: delicato, restituisce una pelle sana e nutrita, senza compromettere la barriera protettiva. Può essere tuo a un prezzo incredibile: lo sconto è del 51%.

Il siero viso anti-rughe di Foreo è il Supercharged Serum 2.0 e promette di stimolare il collagene per rassodare e ridurre le rughe, mentre aumenta l’idratazione del viso. È scontato del 32%, clicca sul link.

Offerta Foreo è il Supercharged Serum 2.0 Stimola il collagene, rassoda e riduce le rughe, lo sconto è del 32%

Prodotti favolosi che si possono acquistare scontati in occasione del Black Friday su Amazon 2024: iscrivendosi a Prime, poi, si possono sfruttare le spedizioni veloci e gratuite.

