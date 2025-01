Fonte: Amazon Foreo Kiwi, il dispositivo contro i punti neri è in offerta su Amazon

Un viso coccolato, ma anche pulito in profondità e dall’incarnato uniforme: è il sogno di tutti, ma spesso si teme che sfoggiare una pelle così sia impossibile. La verità è che dipende da qual è la beauty routine che si segue e – per chi sogna di ricreare un vero e proprio salone di bellezza nella propria dimora – la buon notizia è che vi sono tool che sono la soluzione perfetta per prendersi cura di sé anche a casa.

Ancora meglio se sono scontati e si possono acquistare online a un prezzo molto conveniente. Come il mai più senza di oggi: il Kiwi di Foreo, un piccolo e comodo aspiratore professionale di punti neri e bianchi. Questo brand è sinonimo di qualità, per cui poter acquistare i suoi dispositivi scontanti è un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Offerta Foreo Kiwi Aspiratore professionale di punti neri e bianchi

Lo sconto ammonta al 20 per cento e il Foreo Kiwi è davvero utile per un risultato rapido ed efficace. E una pelle wow.

Perché comprare il Foreo Kiwi

Una pelle pulita, sana, morbida e sempre più bella: il Foreo Kiwi è il dispositivo da avere sempre a disposizione per andare a eliminare punti neri e bianchi, oltre ad altre impurità che vanno a ostruire i pori, questi ultimi così possono restringersi e tornare alle dimensioni normali.

Vale la pena comprare il Foreo Kiwi per diverse ragioni, a partire dall’aspirazione potente e versatile che si somma alla luce anti-imperfezioni: antibatterica, autosterilizza il dispositivo andando a distruggere i batteri e così facendo riduce la comparsa di nuove imperfezioni. I pori risultano più ristretti e meno visibili e la pelle liscia.

Tutto questo, ma non solo, con uno sconto davvero eccezionale che ammonta al 20%: per la perfetta routine di bellezza del proprio viso. Ma con un’attenzione in più: infatti il Foreo Kiwi ha un filtro 100% impermeabile e testine in acciaio medicale, che fanno in modo che non si diffondano i batteri da un poro all’altro.

Come usare il Foreo Kiwi

Utilizzare il Foreo Kiwi è davvero semplice e i risultati eccezionali, perché non solo va a purificare e a minimizzare i pori, ma uniforma l’incarnato, migliora l’elasticità della pelle e riduce la possibilità che si vadano a formare nuove imperfezioni. Come prima cosa bisogna testarlo sul braccio con un’intensità 1, poi si procede con un’accurata detersione e asciugatura del volto.

A quel punto è giunto il momento di coccolare il viso, ma attenzione va utilizzato senza premere troppo, passandolo una sola volta e stabilendo l’intensità più adatta.

Il Foreo Kiwi va fatto scorrere in maniera veloce e delicata sulla pelle del viso, spostandosi dal basso verso l’alto e stando attenti a non limitarsi a una sola area. Importante sapere che non va condiviso con nessuno.

Grazie a questo dispositivo si andrà a detergere e a purificare la pelle in profondità, eliminando tutto e non lasciando nessun punto nero. Inoltre, quando si vanno a pulire i pori si ottiene anche il vantaggio di permettere ai principi attivi delle creme e dei prodotti che si utilizzano per il viso di penetrare più fondo.

Da provare, soprattutto in considerazione del grande sconto applicato che ammonta al 20%.

