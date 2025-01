A casa come in Spa con la spazzola corpo che massaggia, esfolia e attenua la cellulite (ora in sconto)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos Spazzola per il corpo per una pelle perfetta

Tempo di remise en forme? La soluzione è la spazzola corpo che massaggia, drena i liquidi in eccesso ed elimina la cellulite, regalando un trattamento come in Spa. Il tutto direttamente a casa!

L’accessorio da non perdere – ora in sconto – è il Foreo Luna body. Una spazzola corpo massaggiante ed esfoliante con tantissime funzioni. Aiuta infatti a rimuovere le impurità, lasciando la pelle setosa e liscia, stimola la circolazione e il linfodrenaggio, rimuovendo peli incarniti e cellule morte.

Inoltre elimina sporco, sudore e residui di prodotto, preparando la pelle ad assorbire al meglio le creme idratanti.

Offerta Foreo Luna Body Spazzola per il corpo

La spazzola per il corpo Foreo Luna Body è semplicissima da usare e – non a caso – è diventata virale su Instagram e TikTok. Oggi è possibile trovarla super scontata su Amazon a meno di 100 euro. Costa infatti 82,43 euro con uno sconto del 33%.

A cosa serve la spazzola per il corpo

La spazzola per il corpo è un ottimo strumento per stimolare il sistema linfatico. Quest’ultimo ha un ruolo essenziale per rafforzare il sistema immunitario ed eliminare le tossine, offrendo numerosi benefici al corpo, in particolare alla pelle.

Un semplice gesto che può aiutare a combattere cellulite e ritenzione idrica, prevenendo la comparsa di smagliature e di vene varicose. Non solo: la spazzola per il corpo permette di effettuare anche una esfoliazione della pelle, eliminando le cellule morte e lasciando la superficie morbidissima e setosa, incredibilmente rigenerata.

Come si usa la spazzola per il corpo Foreo

Essenziale fuori e sotto la doccia, la spazzola per il corpo Foreo è semplice da usare e regala una pelle favolosa in pochi step. Prima di tutto sblocca il dispositivo tenendo premuti i pulsanti “+” e “-” insieme per tre secondi. Poi scarica l’app apposita.

Bagna la pelle, applicando il sapone oppure il gel che preferisci, poi bagna anche il dispositivo. Infine premi il pulsante per accenderlo. A questo punto non ti resterà che farlo scorrere sul corpo sino a quando la pelle non sarà pulita perfettamente.

Ricordati di effettuare sempre dei movimenti circolari e regola l’intensità del massaggio con i pulsanti +/-. Terminato il trattamento risciacqua il corpo e metti il dispositivo ad asciugare.

Perché usare la spazzola corpo Foreo è una buona idea

Ma perché scegliere questa spazzola corpo? Prima di tutto perché è super scontata, ma in particolare per via dei numerosi benefici. Ormai da tempo sappiamo che spazzolare la pelle può apportare grandi cambiamenti, ma è fondamentale farlo nel modo giusto.

Il dispositivo scelto può fare la differenza. La spazzola corpo Foreo Luna è flessibile e impermeabile al 100%, con un design ergonomico e otto livelli di intensità. Ha una testina adattabile e un materiale resistente ai batteri.

Consente di effettuare sino a 300 utilizzi con una sola ricarica, detergendo il corpo in modo profondo e sicuro sotto la doccia. La soluzione ideale per dire addio a peli incarniti, ritenzione idrica, cellulite e imperfezioni.

