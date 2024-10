La maschera miracolosa che ha fatto impazzire le celeb promette capelli da favola in 4 minuti

Capelli da sogni in pochissimi minuti? Con la maschera amata dalle celeb è possibile, provare per credere!

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: Getty Images Maschera per capelli, quella usata dalle celeb è da provare subito

E se ci fosse un modo per avere una chioma sana, bella, lucente e per sfoggiare dei capelli da favola come quelli delle celeb in pochissimi minuti? Beh, questo modo esiste e non si tratta di un sogno o di un trattamento da milioni di dollari, ma semplicemente di una maschera per capelli che ripara e liscia la chioma, donandogli un finish e una morbidezza unica in soli quattro minuti di applicazione.

Una maschera che cambia la vita (parola di celeb)

Una prodotto che tutte noi possiamo avere, facile da utilizzare e dagli effetti che sembrano davvero miracolosi. Dopo tutto vi basta vedere le chiome delle celeb che hanno ceduto a questa beauty mask per capelli e che non l’hanno più lasciata. Cantanti e attrici che sfoggiano dei capelli da sogno, come Selena Gomez, Hailey Bieber, Khloe Kardashian o Rihanna. Insomma, una maschera da celeb e che potete avere anche voi, donando alla vostra chioma un aspetto unico e un fascino come mai avreste immaginato. Ma di quale prodotto parliamo?

Si tratta della maschera per la riparazione dei capelli biomimetica K18, un prodotto senza risciacquo, facile da usare, comoda e dai risultati visibili fin dal primo utilizzo.

Come agisce la maschera K18 sui capelli

Per prima cosa è bene sapere che la maschera per capelli K18 non è il classico prodotto dalla consistenza densa e da lasciare in posa per un tempo variabile tra i 10 e i 15 minuti. Ma si tratta di un prodotto molto più agevole nel suo utilizzo, senza risciacquo e da applicare dopo aver fatto la doccia e lavato i capelli, da usare sulla chioma umida e post detersione.

A differenza delle tradizionali maschere per capelli che rivestono la parte esterna dei capelli, donandogli un aspetto lucente, idratato e setoso, la maschera K18 punta ad agire più in profondità andando a riparare i danni alla chioma negli strati più interni del capello.

La tecnologia biomimetica brevettata della maschera K18, infatti, imita la struttura naturale della cheratina e dei capelli sani capelli, andando a sanare eventuali danni producendo la dimensione e la struttura molecolare perfetta per ricollegare quelle catene che si sono rotte a causa dei problemi creati da tinte, piastre, trattamenti troppo invasivi ecc., e rinnovando la forza della chioma, la sua morbidezza e la struttura della stessa.

Come si usa la maschera K18

Ma come si usa per un risultato ottimale? Come detto la maschera K18 non prevede risciacquo e deve essere utilizzata sulla chioma umida dopo averla lavata come si è solite fare, ma senza applicare il balsamo. Dopo la shampoo, quindi, e dopo averlo risciacquato bene, dovrete tamponare a asciugare leggermente la chioma, di modo da eliminare l’acqua in eccesso, favorendo la penetrazione della maschera. Questa dovrà essere applicata partendo dalle punte e arrivando fino alle radici (o a metà delle lunghezze), distribuendola in modo uniforme e lasciandola agire per quattro minuti prima di procedere con il vostro normale styling.

Un prodotto facile da applicare e che, per essere davvero efficace, dovrebbe essere utilizzato in modo consecutivo per i primi 4-6 lavaggi, come una sorta di ciclo iniziale del trattamento, passando poi ad utilizzare la maschera ogni 5 o 6 lavaggi come fareste normalmente con qualsiasi altra tipologia di hair mask.

E assicurando alla vostra chioma un plus di benefici e un aspetto che sprizza salute e bellezza da ogni fibra. Insomma, un prodotto che dovete avere e che mantiene le promesse fatte, parola di celeb!

