S.O.S. colore, il rimedio arriva da TikTok. È una maschera che ravviva la chioma in pochi minuti

Chiunque di noi abbia i capelli colorati da una tinta, dai colpi di sole o delle schiariture, giusto per fare degli esempi, ma anche chi la porta in versione naturale, sa quanto sia difficile mantenere vivo e brillante il colore con il passare del tempo. E se tante volte la soluzione sembra impossibile da trovare, altre volte ci arriva direttamente dai social e da TikTok in particolare, come nel caso di una miracolosa maschera che ravviva il colore della chioma in pochi minuti ma con un effetto wow assicurato.

Una maschera che ha preso piede in brevissimo tempo, cosa tipica dei trend beauty che nascono sui social, ma che è stata poi confermata e portata avanti dai tanti acquisti fatti su Amazon, che tra recensioni e ordini sta davvero mostrando quanto questa maschera sia efficace sui capelli e sulla gestione della loro colorazione.

La maschera colorante di Alama S.O.S Color & Go

Parliamo di un prodotto che ravviva il colore e i riflessi della chioma dalla radice alle punte, e che conta ben otto colorazioni diverse, passando da quelle più classiche, come un biondo o un castano, a quelle più particolari, come il blu, il rosa, il rame, ecc. Ma di quale prodotto si tratta? Della maschera colorante di Alama S.O.S. Color & Go, una soluzione non permanente e che si può fare comodamente a casa propria.

Un prodotto che, oltre a ravvivare il colore della chioma, sia tinta che naturale (ma anche a modificarlo completamente) vi permette di idratare al massimo i capelli, grazie alla sua formulazione extra nutriente.

I benefici della maschera colorante

Tra gli ingredienti di base della maschera colorante di Alama, infatti, sono presenti dei condizionanti, antiossidanti, districanti, volumizzanti e illuminanti, oltre a ingredienti tipici di una maschera, che aiutano la chioma a mantenersi, sana, forte e bella. Tra gli altri, per esempio, l’olio di tamanu contenuto nel prodotto ha delle importanti proprietà antinfiammatorie ed emollienti. Due caratteristiche che permettono a questa maschera di agire nella riduzione di eventuali irritazioni a carico del cuoio capelluto, oltre poi a nutrire in profondità la chioma, soprattutto se secca o sfibrata.

Una maschera che, quindi, nutre, intensifica e tonalizza la chioma, sia in caso di capelli naturali, che colorati e con mèches, andando a ravvivare il colore di base, a prescindere dallo stesso e donando alla chioma dei riflessi unici e originali.

Come si usa

Una maschera che si può comodamente utilizzare anche a casa propria, distribuendo in modo uniforme il prodotto sui capelli e, una volta fatto, tamponandoli. Poi, con l’aiuto di un pettine dovrete distribuire bene il prodotto sulle lunghezze e lasciare in posa il tutto dai 3 a 5 minuti, per poi risciacquare tutto con cura.

Perché usare la maschera colorante di Alama

Un prodotto che ha davvero tantissimi qualità e che può essere utilizzata per soddisfare necessità differenti. Come quella di un cambio colore di prova prima di provare una tinta vera, o ancora come ravvivante di una tinta già fatta ma che si è spenta con il tempo e fino alla cura e al mantenimento del vostro colore naturale, magari come rimedio per coprire i capelli bianchi o per rinnovare i riflessi tipici della chioma.

In più, per chi ha i capelli naturalmente grigi, questa maschera permette di ridurre al comparsa del giallo, ovviamente scegliendola nella colorazione Silver, e sfruttando i suoi pigmenti violacei a vostro favore e a beneficio dei capelli e del loro colore.

