Addio capelli secchi e sfibrati con le maschere anti crespo. Ecco le migliori da provare

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: iStock Maschere anti crespo, il tuo alleato per dire addio ai capelli secchi e sfibrati

Quando si parla di effetto crespo, quasi tutte noi sappiamo cosa si intende. Perché vuoi per gli effetti delle giornate trascorse al mare nei mesi scorsi, vuoi per l’utilizzo di trattamenti troppo aggressivi e tinte di cui si è abusato, o vuoi semplicemente per fattori genetici e di tipologia stessa del capello, prima o dopo ci abbiamo avuto a che fare in tante. Un problema di molte, quindi, e che ci fa trovare di fronte a una chioma indisciplinata, a capelli secchi e sfibrati, difficili da gestire, con un finish crespo che, oltre a renderci la vita un po’ più complicata, spegne anche la lucentezza della nostra chioma e trasforma la sua naturale morbidezza in un non proprio accattivante effetto paglia.

A cosa servono le maschere anti crespo sui capelli secchi e sfibrati

Un problema che è causato da alcuni fattori che possono influire sulla salute dei capelli, dai raggi UV all’inquinamento, dal cloro delle piscine allo stress, e che li porta a seccarsi e sfibrarsi anche molto velocemente. Ma da cosa dipende? L’effetto crespo sulla chioma si crea quando la cuticola dei capelli si solleva, lasciando via libera all’umidità di penetrare nel fusto, generando un rigonfiamento che fa apparire i capelli più gonfi, appunto, ma anche un inaridimento delle fibre degli stessi, che diventano difficili da gestire. Un effetto che si può minimizzare o risolvere grazie all’utilizzo di prodotti specifici, utili a sanare la chioma e donarle il suo naturale benessere, come le maschere anti crespo.

Offerta Omia Maschera anti crespo per capelli secchi e sfibrati

Una piccola cura necessaria se si vuole donare massima morbidezza alla chioma, combattendo la disidratazione dei capelli e l’effetto crespo e aiutandola a ritrovare il suo naturale benessere, la sua lucentezza e la sua forza. Dei trattamenti che non devono essere considerati come una coccola da farsi di tanto in tanto, ma come uno step base della hair routine settimanale dei vostri capelli secchi e sfibrati, riportandoli alla loro bellezza pre effetto crespo.

Garnier Ultra dolce Un plus di nutrimento per i capelli

Cosa sono le maschere anti crepo e come agiscono sulla chioma

Scopo delle maschere anti crespo, infatti, è quello di nutrire a fondo i capelli, agendo per migliorare i livelli di umidità degli stessi, creando una sorta di barriera protettiva verso gli agenti esterni e andando a rinforzare la struttura capillare del capello.

Un trattamento da eseguire in modo regolare, donando massima idratazione ai capelli secchi e sfibrati e impedendo ai liquidi presenti nella sua struttura di evaporare, mantenendoli morbidi e sani.

L’Oreal Professional Una maschera professionale per la tua chioma inaridita

Ma non solo. Applicando le maschere anti crespo sui capelli, oltre ad agire riparando i danni già subiti dalla chioma, è possibile prevenire la formazione degli stessi. E questo è possibile grazie al mix di ingredienti contenuti nella maschere. Un insieme di burri e oli di origine vegetale, come il burro di karitè o l’olio di Argan, ma anche semi di lino, miele e vitamine ad hoc per la cura della chioma.

Offerta Alama Repair Maschera ristrutturante per capelli danneggiati e sfibrati

Un prodotto che si utilizza molto semplicemente, applicando la maschera sui capelli umidi e lasciandola in posa per il tempo indicato, solitamente dai cinque ai quindici minuti. Ma che si può anche utilizzare come impacco pre shampoo, un po’ come accade nel reverse washing in cui maschere e balsami vengono applicati prima dello shampoo. E avendo poi cura di proseguire con la vostra hair care routine con uno shampoo per capelli secchi e sfibrati e con dei prodotti di styling anti crespo, donando un plus di benefici alla chioma e un protezione a 360°.

Vuoi restare aggiornata su tutte le offerte Beauty? Entra nel nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram