Capelli lisci senza piastra con il segreto antico che è tornato virale. E che funziona

iStock Photos Capelli lisci senza piastra

Esiste un metodo che permette di avere capelli lisci senza piastra, regalando una chioma sana, lucente e splendida. Come? Con un segreto antico che è diventato virale su TikTok e sta spopolando fra i creators. Stiamo parlando del Kardoune, un accessorio per capelli usato dalle donne algerine che consente di lisciare la chioma in modo eccezionale. Questo metodo veniva utilizzato sin dal 1800 ed è diventato popolarissimo nell’ultimo periodo grazie a influencer e it-girls che hanno riscoperto il suo potere. Realizzato in tessuto di cotone, il Kardoune è al centro di un rituale di bellezza che consente di disciplinare la chioma, eliminare l’effetto crespo e donare luminosità.

Su Amazon si possono trovare tantissime versioni del Kardoune, molte Made in Algeria, dunque super certificate, con prezzi davvero convenienti. Quello di Kardz, ad esempio, viene realizzato da donne algerine con tessuti del luogo e costa solamente 7,45 euro.

Kardoune originale e tradizionale Kardoune made in Algeria con manuale d'uso

Prezzo piccolo e autenticità anche per il Kardoune Letoutmaghreb, realizzato in Algeria in modo artigianale da donne che fanno parte di una cooperativa con il marchio Letoutmaghreb, specializzato in prodotti maghrebin e 100% autentico.

Kardoune Letoutmaghreb Kardoune per lisciare i capelli senza piastra

Come lisciare i capelli senza piastra

Se non ami gli strumenti a caldo oppure non vuoi usare la piastra per lisciare i capelli puoi sfruttare il potere del Kardoune. Questo strumento non è altro che un nastro che viene avvolto intorno ad una coda bassa, per l’intera lunghezza dei capelli. Viene poi fissato con un fiocco. Va applicato, dalla sommità sino alla radice, sui capelli umidi e va tenuto in posa per tutta la notte, ma si può usare anche durante la giornata.

Le donne algerine lo utilizzano da secoli come rimedio di bellezza e di recente ha conquistato TikTok come metodo per lisciare i capelli senza piastra. Permette di eliminare l’effetto crespo e di controllare il volume senza dover utilizzare strumenti a caldo che rischierebbero di danneggiare la fibra capillare.

Come si utilizza il Kardoune? Per prima cosa spazzola i capelli, applicando una crema anticrespo oppure un olio per ammorbidirli, disciplinarli e nutrirli. A questo punto raccogli i capelli umidi in una coda, assicurandoti di aver eliminato eventuali nodi, poi avvolgi il Kardoune intorno alle lunghezze. Realizza un nodo in ciascuna estremità e lascia in posa il Kardoune per tutta la notte. Quando ti sarai svegliata la mattina toglilo con delicatezza e goditi la tua chioma liscissima e morbida.

Caratterizzato dalla trama arancio e rossa, il Kardoune si può acquistare di varie lunghezze. Quando sarai diventata una pro, ad esempio, su Amazon potrai acquistare la versione da 25 metri.

Kardoune autentica tradizionale KARDZ Kardoune da 25 metri per lisciare i capelli

Il bello di questo accessorio per capelli è che puoi portarlo ovunque con te, anche in viaggio! Scegli la versione con il comodo sacchetto da mettere in borsa, quello di Cosm’Ethics costa solamente 9 euro e ti consentirà di realizzare il tuo styling in qualsiasi occasione.

Kardoune originale con tasca in cotone Kardoune con comodo sacchetto da portare ovunque

Per capelli lisci senza calore e un’acconciatura perfetta puoi acquistare anche il kit Kardoune completo. Nell’apposito sacchetto troverai un Kardoune autentico da 5 metri, olio di cocco biologico da 60 ml, una spazzola in legno naturale e un elastico anti-rottura.

Kit Kardoune completo per capelli Kit con Kardoune, olio di cocco e spazzola in legno

