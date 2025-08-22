Più di 90mila recensioni confermano che il trattamento anticrespo usato da Kim Kardashian funziona davvero

Lo spray favoloso per avere capelli che catturano lo sguardo è Color Wow Dream Coat ed è amatissimo

Getty
Kim Kardashian il segreto dei suoi capelli favolosi

Capelli effetto specchio, che si fanno guardare, meravigliosi: c’è un prodotto che è amatissimo da Kim Kardashian e che possiamo avere anche noi. A parlarne è stato Chris Appleton, hairstylist della bellissima star, i cui capelli non passano mai inosservati, proprio perché sono sempre bellissimi, lucidi e risplendono.

Il segreto? A quanto pare, è uno spray che si può acquistare su Amazon e che ha più di 90mila recensioni: si tratta di Color Wow Dream Coat, un prodotto sigillante, privo di profumo che racchiude i capelli in una sorta di strato anti-umidità. E il risultato è pazzesco!

Offerta
Color Wow Dream Coat
Color Wow Dream Coat
Spray sigillante per capelli morbidi, lucidi e disciplinati
32,00 EUR −11% 28,50 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Lo spray per chi vuole i capelli favolosi (sempre)

Combattere contro l’effetto crespo, contro capelli opachi, difficili da disciplinare e che perdono la piega in poco tempo, è una cosa che capita a tutte. Magari ci si è impegnate molto per ottenere la chioma che avevamo in mente e poi basta un po’ di umidità per rovinare tutto.

Ma questo non dovrebbe accadere se si utilizza Color Wow Dream Coat, un trattamento avanzato anti-crespo che promette di bloccare questo fastidioso effetto, anche quando la chioma è sottoposta all’umidità più intensa.

Un prodotto favoloso, che pare abbia fatto innamorare le star, sicuramente a parlarne benissimo è Chris Appleton, hairstylist anche di Kim Kardashian: i suoi capelli sono, esattamente come ogni altro dettaglio dei suoi look e dei suoi make-up, l’esempio da seguire per chi ama i trend.

Ma come agisce Color Wow Dream Coat? Questo spray va a racchiudere i capelli in uno strato impercettibile che li protegge dall’umidità e regala un effetto antistatico, che promette di trasformare il look e la sensazione della struttura del capello.

Inoltre, promette di non appesantire la superficie del capello, rischiando di compromettere il volume e di lasciare i capelli unti, ma utilizza una tecnologia super leggera che si attiva con il calore. La copertura del capello, quindi, risulta sottile e uniforme e – quando si asciugano con il phon – questo spray va a formare una protezione che respinge l’acqua.

Insomma, un prodotto eccezionale, indicato per tutte, ma soprattutto per chi deve combattere con l’umidità ma invece sogna una chioma incredibile a prova di tutte le situazioni.

Come utilizzare lo spray Color Wow Dream Coat

Utilizzare lo spray di Color Wow Dream Coat è davvero semplice. Innanzitutto, si devono lavare i capelli con i prodotti preferiti seguendo tutti i passaggi: shampoo da sciacquare bene e poi balsamo, che deve stendere sulla chioma e poi si deve lavare via con attenzione. Poi si devono tamponare i capelli con un asciugamano, perché devono risultare umidi ma non troppo bagnati.

A questo punto si dividono in sezioni e si deve procedere spruzzando Color Wow Dream Coat in maniera abbondante, attenzione però a non utilizzare altri prodotti. Infine si passa allo styling con il phon, il passaggio che permette di attivare l’effetto dello spray.

Il risultato? Capelli splendenti, luminosi, che non temono l’umidità. E la buona notizia è che non si deve utilizzare a ogni lavaggio, ma basta applicarlo ogni 3-4 volte per ottenere i risultati che abbiamo sempre desiderato.

E anche le recensioni ne parlano in maniera entusiastica, sono oltre 90mila e molte di queste sono super positive.

