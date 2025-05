Fonte: Getty Occhiali da sole Kim Kardashian: i modelli per copiarla

Neri, da vera diva e che schermano dai raggi solari: gli occhiali da sole sono uno degli accessori capaci di creare un look, basta scegliere il modello in base alle nostre esigenze e alle vibes che vogliamo trasmettere.

E non c’è alcun dubbio che quelli sfoggiati di Kim Kardashian emanino un’aura fashion e misteriosa: dalla forma rettangolare, ma allungata, con la lente scurissima per non far vedere nemmeno un accenno di occhi, promettono di stare bene praticamente a ogni forma di viso e sono l’elemento cool e che cattura lo sguardo di ogni look.

Poi, lo sappiamo bene, ogni capo che indossa Kim, ma anche ogni accessorio, è destinato a diventare il must have del momento. E se gli occhiali da sole che ha sfoggiato sono di Alaia, è bene sapere che su Amazon ci sono diversi modelli simili, dalle forme più sinuose e morbide, oppure più squadrate e decise.

Tutti gli occhiali da sole da vedere per emanare – anche noi – un’aura da diva.

Occhiali da sole: prova questi modelli e copia Kim Kardashian

Dalle linee decise, geometriche, che si fanno notare: ci sono tantissimi modelli di occhiali neri, dalla forma leggermente allungata e capaci di regalare un effetto diva d’altri tempi a ogni look, molto simili a quelli sfoggiati da Kim Kardashian. Basta scegliere quelli che rispondono maggiormente ai nostri bisogni e che si adattano al meglio ai nostri lineamenti.

Favoloso il modello da gatta, ma dalle liee decise, di Dollger: dotati di lente con protezione UV 400, sono stati prodotti utilizzando materiali di alta qualità e sono l’accessorio fashion che regala un tocco di carattere a tutti gli outfit e in ogni occasione.

Occhiali da sole di Dollger Occhiali da gatta e dalle forme decise

Una bella alternativa sono gli occhiali da sole polarizzati dall’aspetto vintage di Sojos, che promettono di bloccare le radiazioni UVA e UVB grazie alla classificazione UV400. Se questo non bastasse sono realizzati con materiali di alta qualità: dalla plastica della montatura, fino alle lenti, senza dimenticare le cerniere in metallo.

Hanno, invece, la forma più rettangolare gli occhiali da sole di Kimorn, anche questi classificati come UV400, sono resistenti e hanno uno stile molto anni Novanta, che si adatta alla perfezione con ogni forma di viso.

Occhiali da sole di Kimorn Dalla forma vintage e senza tempo

Sono da gatta, ma comunque dalle linee rigide, gli occhiali Long Keeper: hanno le lenti con rivestimento di protezione UV400 e sono resistenti. Lo stile retrò completa il tutto.

Occhiali da sole di Long Keeper Bellissimi occhiali da sole dalla forma allungata

Gli occhiali dalle forme più morbide e da diva

Per chi cerca, invece, modelli dalle forme più morbide e meno squadrate esistono tantissime opzioni di occhiali da sole su Amazon.

Ad esempio, quelli di GQueen, con telaio leggero e di alta qualità, hanno le lenti dotate di classificazione UV400 avanzata e ad alta definizione, per un’esperienza visiva naturale e perfetta.

Sono i classici occhiali a farfalla, che non possono mancare nel nostro guardaroba.

Offerta Occhiali da sole di GQueen A farfalla, stretti e dalle linee morbide

Un modello simile è quello di Joopin, dotato di lenti polarizzate e con protezione UV400: sono favolosi e molto a punta, per dare un tocco di fascino a ogni viso.

Offerta Occhiali da sole di Joopin Bellissimi occhiali con la forma molto appuntita

Sono squadrati, poi, ma che si allungano verso l’esterno del viso gli occhiali MG.Haus: dal design vintage, realizzati in policarbonato di alta qualità, ultraleggeri, flessibili, resistenti e capaci di durare a lungo, hanno la lente di protezione UV400.

Infine, gli occhiali da sole di Lhsdmoat sono ovali, proteggono dai raggi del sole e sono antiriflesso: un modello che si ispira al passato e adatto in ogni situazione.

Occhiali da sole di Lhsdmoat Dalla forma ovale e che si ispira al passato

